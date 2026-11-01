HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Quang Lê thích ở Việt Nam lắm, không thích ở Mỹ"

Tùng Ninh
|

"Ở Mỹ này thì Quang Lê cô quạnh lắm, chỉ biết nói chuyện với tôi thôi" – Thúy Nga nói.

Mới đây, tại một livestream cùng danh hài Thúy Nga, bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh đã chia sẻ về tình hình công việc hiện tại của anh sau khi được đàn em hỏi lý do không xuất hiện trên mạng xã hội suốt thời gian qua.

"Quang Lê thích ở Việt Nam lắm, không thích ở Mỹ"- Ảnh 1.

Tuấn Cảnh và Thúy Nga

Anh tiết lộ: "Tôi đi học để bán xe hơi". Thúy Nga nghe vậy liền thốt lên: "Thảo nào tôi thấy anh Tuấn Cảnh mới đổi xe mới, hóa ra là đi bán xe hơi".

Được biết, Tuấn Cảnh trước đây từng là ông chủ một tiệm phở gà ở Mỹ, nhưng anh bất ngờ nghỉ bán để sang nhượng cả tiệm phở cho người khác với lí do bán phở quá bận bịu, không có thời gian để nghỉ ngơi.

Sau khi sang nhượng tiệm phở, Tuấn Cảnh sang Hawaii ở cùng nhà vợ trong khoảng gần một năm.

Từ khi trở về, Tuấn Cảnh kết hợp cùng Thúy Nga làm các tiểu phẩm hài ngắn rồi livestream bán bánh chưng, nem cua bể. Anh bán bánh chưng và nem cua bể khá đắt khách nên mở thêm cả một tiệm cơm bán theo suất mang đi.

Tuy nhiên, được một thời gian ngắn thì Tuấn Cảnh nghỉ bán cơm để đi làm công nhân cho hãng. Từ đó, anh ít xuất hiện cùng Thúy Nga.

"Quang Lê thích ở Việt Nam lắm, không thích ở Mỹ"- Ảnh 2.

Quang Lê

Thúy Nga đang livestream thì có khán giả hỏi về sự vắng mặt của Quang Lê. Cô thốt lên: "Quang Lê đang ở Việt Nam. Dạo này Quang Lê ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ. Quang Lê thích ở Việt Nam lắm, không thích ở Mỹ. Ở Việt Nam Quang Lê có show, có bạn bè, vui lắm.

Ở Mỹ này thì Quang Lê cô quạnh lắm, chỉ biết nói chuyện với tôi thôi. Tại ở Mỹ ai cũng bận rộn công việc riêng".

Được biết, Quang Lê thời gian gần đây chủ yếu ở Việt Nam để đi hát, kinh doanh và tham gia nhiều hoạt động showbiz. Anh chỉ về Mỹ cách đây hai tháng để lo liệu đám tang cho mẹ rồi lại trở về Việt Nam. Tại Việt Nam, Quang Lê cũng có nhà cửa và cả một phòng thu riêng. Anh mới xuất hiện trong liveshow của con gái nuôi Phương Mỹ Chi.

Thúy Nga là bạn thân của Quang Lê, gắn bó nhiều năm qua và thường xuyên xuất hiện, đi chơi, ăn uống cùng nhau trong suốt thời gian dài. Cả hai thân thiết tới mức khán giả tưởng họ là một cặp đôi, khiến chính Thúy Nga từng phải lên tiếng giải thích.

Tags

Quang Lê

Thúy Nga

tuấn cảnh

nghệ sĩ miền nam

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại