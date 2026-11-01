"Ở Mỹ này thì Quang Lê cô quạnh lắm, chỉ biết nói chuyện với tôi thôi" – Thúy Nga nói.

Mới đây, tại một livestream cùng danh hài Thúy Nga, bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh đã chia sẻ về tình hình công việc hiện tại của anh sau khi được đàn em hỏi lý do không xuất hiện trên mạng xã hội suốt thời gian qua.



Tuấn Cảnh và Thúy Nga

Anh tiết lộ: "Tôi đi học để bán xe hơi". Thúy Nga nghe vậy liền thốt lên: "Thảo nào tôi thấy anh Tuấn Cảnh mới đổi xe mới, hóa ra là đi bán xe hơi".

Được biết, Tuấn Cảnh trước đây từng là ông chủ một tiệm phở gà ở Mỹ, nhưng anh bất ngờ nghỉ bán để sang nhượng cả tiệm phở cho người khác với lí do bán phở quá bận bịu, không có thời gian để nghỉ ngơi.

Sau khi sang nhượng tiệm phở, Tuấn Cảnh sang Hawaii ở cùng nhà vợ trong khoảng gần một năm.

Từ khi trở về, Tuấn Cảnh kết hợp cùng Thúy Nga làm các tiểu phẩm hài ngắn rồi livestream bán bánh chưng, nem cua bể. Anh bán bánh chưng và nem cua bể khá đắt khách nên mở thêm cả một tiệm cơm bán theo suất mang đi.

Tuy nhiên, được một thời gian ngắn thì Tuấn Cảnh nghỉ bán cơm để đi làm công nhân cho hãng. Từ đó, anh ít xuất hiện cùng Thúy Nga.

Quang Lê

Thúy Nga đang livestream thì có khán giả hỏi về sự vắng mặt của Quang Lê. Cô thốt lên: "Quang Lê đang ở Việt Nam. Dạo này Quang Lê ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ. Quang Lê thích ở Việt Nam lắm, không thích ở Mỹ. Ở Việt Nam Quang Lê có show, có bạn bè, vui lắm.

Ở Mỹ này thì Quang Lê cô quạnh lắm, chỉ biết nói chuyện với tôi thôi. Tại ở Mỹ ai cũng bận rộn công việc riêng".

Được biết, Quang Lê thời gian gần đây chủ yếu ở Việt Nam để đi hát, kinh doanh và tham gia nhiều hoạt động showbiz. Anh chỉ về Mỹ cách đây hai tháng để lo liệu đám tang cho mẹ rồi lại trở về Việt Nam. Tại Việt Nam, Quang Lê cũng có nhà cửa và cả một phòng thu riêng. Anh mới xuất hiện trong liveshow của con gái nuôi Phương Mỹ Chi.

Thúy Nga là bạn thân của Quang Lê, gắn bó nhiều năm qua và thường xuyên xuất hiện, đi chơi, ăn uống cùng nhau trong suốt thời gian dài. Cả hai thân thiết tới mức khán giả tưởng họ là một cặp đôi, khiến chính Thúy Nga từng phải lên tiếng giải thích.