Quang Lê lại tậu nhà mới triệu đô, được anh trai đại gia cho gần 8 tỷ

Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã tới tham quan nhà anh trai ở tiểu bang khác là ca sĩ Nguyên Lê. Sau khi tham quan xong, hai anh em cùng nhau đi uống cà phê.

Nguyên Lê và Quang Lê

Quang Lê tiết lộ: "Anh Nguyên Lê vừa có một món quà đặc biệt tặng đến tôi ngày hôm nay, trị giá tới 300 nghìn đô (tương đương gần 8 tỷ đồng).

Anh hai và chị dâu tôi để lại cho tôi một căn nhà rẻ hơn giá thị trường đến 300 nghìn đô, tức là tôi được lời 300 nghìn đô. Nếu bây giờ tôi bán căn nhà đó đi là lời được ngay 300 nghìn đô nhưng tất nhiên tôi không bán, tôi để ở thôi".

Nguyên Lê nói: "Vậy Quang Lê có muốn anh hai tặng gì thêm nữa không? 300 nghìn đô là được rồi chứ gì? Tôi cũng đủ ăn đủ mặc thôi, nhưng mới nhường lại một căn cho Quang Lê đó.

Tôi để lại cho Quang Lê một căn nhà mà không lời được một cắc bạc nào. Tôi mua bao nhiêu để lại cho Quang Lê bấy nhiêu, đúng với giá tôi mua từ trước, không lấy thêm một xu nào trong khi theo giá thị trường lúc Quang Lê nhận nhà là lời 200 nghìn đô rồi.

Nhưng nếu Quang Lê bán căn nhà đó đi còn được lời thêm 100 nghìn đô nữa. Như vậy là Quang Lê đã được lời 300 ngàn đô. Tôi coi đó là món quà tặng cho Quang Lê rồi. Lúc tôi mua nhà đó về đã sửa sang lại, lắp bếp, điều hòa, đồ đạc.

Căn nhà Quang Lê vừa nhận được rất giá trị. Quang Lê có thể xây thêm một căn nhà nhỏ cho thuê ở đằng sau nữa. Như vậy, Quang Lê mua một căn mà được 3 căn vì trong một căn nhà này Quang Lê chia được thành 3 căn khác nhau, với địa chỉ khác.

Căn nhà chính có 5 phòng ngủ nên tôi chia ra thành một căn nhỏ nữa gồm một phòng ngủ một phòng tắm để cho thuê. Vì thế, giá trị căn nhà tôi nhường lại cho Quang Lê rất cao sau khi hoàn tất".

Danh hài Thúy Nga từng tiết lộ về Nguyên Lê: "Tôi nghe đồn anh Nguyên Lê giờ giàu lắm, mua 2, 3 căn nhà một lúc. Anh xem thế nào nhường lại một căn cho Quang Lê ở để bớt nhà đi chứ nhiều nhà quá rồi. Anh Nguyên Lê từ hồi lấy vợ xong phất lên hẳn, làm ăn rất tốt và giàu luôn".

Quang Lê nói thêm: "Anh Nguyên Lê giờ nhiều nhà lắm, không phải mỗi căn nhà đó đâu. Anh ấy còn có một nhà hàng ở tiểu bang khác, thống đốc bang đó tới nhà hàng của anh Nguyên Lê ăn ba lần rồi".