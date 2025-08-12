Quang Lê bị vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng nghi ăn trộm đồng hồ: "Tôi thề một việc"

Mới đây, tại một buổi gặp gỡ khán giả cùng danh hài Thúy Nga, ca sĩ Quang Lê đã tiết lộ câu chuyện anh bị đàn chị T. nghi ngờ ăn trộm đồng hồ.

Quang Lê

Anh nói: "Sẵn đây tôi tiết lộ một bí mật. Ca sĩ T. nghi tôi ăn trộm đồng hồ Rolex của chồng chị ấy. Chuyện này là có thật nhưng hôm nay tôi mới kể, vô cùng chấn động. Lần đó, tôi và vợ chồng chị T. đi Las Vegas chơi.

Chúng tôi thân nhau lắm nên chỉ book một phòng hai giường, tôi một cái, vợ chồng chị T. một cái.

Chúng tôi đi chơi vui vẻ suốt cả chuyến đi, không có vấn đề gì. Tới lúc gần về thì anh chồng chị T. phát hiện bị mất chiếc đồng hồ hàng hiệu Rolex trị giá mười mấy ngàn đô.

Chị T. tá hỏa lên tìm đồng hồ. Trong phòng chỉ có ba người là tôi và vợ chồng chị T. nên đương nhiên chị T. phải nghi cho tôi lấy trộm đồng hồ.

Tôi nói thật, thà tôi lấy trộm thật thì tôi không tức nhưng tôi không lấy mà bị nghi ngờ nên rất buồn.

Có một chi tiết ở hai vợ chồng nhà đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tổn thương. Vợ chồng chị T. muốn tôi phải tự giác đưa chiếc đồng hồ lại nhưng rõ ràng tôi không hề lấy.

Bản thân tôi không bao giờ làm chuyện đó. Tôi không biết giải thích sao, liền bảo T. tìm lại chiếc đồng hồ trong đống quần áo ở vali vì không thể tự nhiên đồng hồ biến mất được.

Hai vợ chồng nghe xong bỏ vào phòng, để chiếc vali trước mặt tôi, ý là để tôi tự giác bỏ lại chiếc đồng hồ vào vali đó. Tôi rất giận vợ chồng T. vì làm vậy.

Đã vậy còn bực mình ở chỗ, tôi vừa cầm chiếc quần của chồng T. lên thì chiếc đồng hồ rớt ra. Tức là hôm trước đó, chồng T. say nên bỏ chiếc đồng hồ vào túi quần mà không nhớ.

T. nghe tiếng đồng hồ rớt xuống liền chạy ra, tôi nói thẳng luôn: "T., bà nghi ngờ tôi lấy trộm đồng hồ nên cố tình bỏ vali lại đúng không?".

T. không nói gì. Tôi thề một việc, rằng tôi sẽ không bao giờ ở chung phòng với vợ chồng T. nữa".