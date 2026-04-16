Quãng đường vận hành - thước đo cạnh tranh xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam

Sự góp mặt của các hãng xe Trung Quốc trong khoảng hai năm trở lại đây mang đến diện mạo mới cho thị trường ô tô Việt Nam.

Ngoài việc cạnh tranh về giá bán hay trang bị tiện nghi, các thương hiệu này tạo ra cuộc đua về quãng đường vận hành, đặc biệt là ở dòng xe lai có cổng sạc.

Kỷ lục về giới hạn quãng đường di chuyển bị phá vỡ khi liên tiếp, các mẫu xe mới ra mắt công bố khả năng chạy hàng nghìn cây số chỉ với một lần nạp năng lượng.

Làn sóng xe PHEV và kỷ lục mới

Thị trường trong nước chứng kiến sự xuất hiện của nhóm xe lai có cổng sạc ( PHEV ) với thông số quãng đường ấn tượng.

Các mẫu xe mới đến từ Trung Quốc như Geely EX5 EM-i, BYD Sealion 6 hay Jaecoo J7 liên tục công bố kết quả thực nghiệm với phạm vi hoạt động từ 1.500 km đến hơn 1.800 km sau một lần nạp đầy nhiên liệu và pin.

Geely EX5 EM-i có quãng đường di chuyển thực tế vượt mốc 1.800 km sau một lần nạp đầy năng lượng.

Việc đẩy mạnh quảng bá những con số được xem là giải pháp tiếp thị nhằm khẳng định năng lực công nghệ của các thương hiệu này.

Đồng thời, đây cũng là cách các hãng xe giải quyết rào cản tâm lý của khách hàng về khả năng vận hành đường dài đối với các dòng xe sử dụng năng lượng mới hiện nay trong bối cảnh giá nhiên liệu gặp nhiều biến động.

Bài toán công nghệ và quãng đường thực tế

Theo dữ liệu thực tế, các mẫu xe như BYD Seal 5 hay Geely EX5 đã thực hiện những hành trình thực địa xuyên Việt dài ngày dưới sự giám sát để xác lập kỷ lục.

Điển hình như mẫu BYD Sealion 6 có phạm vi hoạt động kết hợp theo công bố là khoảng 1.200 km, nhưng thực tế thử nghiệm đạt tới 1.795 km. Mẫu sedan BYD Seal 5 cũng đạt con số 1.714 km thực tế dù thông số công bố chỉ ở mức 1.200 - 1.300km.

BYD Sealion 6 là dòng xe lai sạc điện có khả năng vận hành đường dài ấn tượng.

Gần đây nhất là Geely EX5 EM-i với quãng đường công bố 1.500 km nhưng thực tế chạm mốc 1.823 km khi thử nghiệm. Mẫu Jaecoo J7 cũng ghi nhận mức 1.499 km thực tế, vượt xa con số 1.300 km mà nhà sản xuất đưa ra trong điều kiện tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, các con số này thường được thiết lập trong điều kiện vận hành tối ưu. Các yếu tố bao gồm việc duy trì tốc độ ổn định, đều ga, kiểm soát việc sử dụng hệ thống điều hòa và tận dụng tối đa cơ chế phanh tái sinh để nạp lại pin.

Việc vận hành thực tế tại Việt Nam với địa hình hỗn hợp và thời tiết nắng nóng thường khiến hiệu suất tiêu thụ năng lượng có sự chênh lệch lớn.

Do đó, các con số nghìn kilomet chủ yếu mang giá trị khẳng định trình độ công nghệ của nhà sản xuất hơn là khả năng ứng dụng liên tục trong đời sống.

Hiệu quả vận hành trong điều kiện thực

So với các dòng xe lai nhẹ (MHEV) vốn chỉ dùng mô-tơ điện để hỗ trợ khởi hành và di chuyển ở tốc độ thấp, hay xe lai tự sạc (HEV) không có khả năng chạy thuần điện dài, xe lai sạc điện (PHEV) Trung Quốc vượt trội hơn hẳn về quãng đường có thể chạy thuần điện.

Các mẫu xe lai tự sạc phổ biến hiện nay thường chỉ có tầm hoạt động kết hợp khoảng 800 - 1.000 km cho một lần đổ đầy bình.

Các dòng xe lai sạc điện (PHEV) cho phép di chuyển thuần điện tới 200 km.

Trong khi đó, nhóm xe Trung Quốc với lợi thế bộ pin lớn và cổng sạc ngoài cho phép xe vận hành như ô tô điện thực thụ trong quãng đường từ 100 đến 200 km mà không cần dùng đến động cơ xăng.

Tuy nhiên, trong môi trường giao thông đô thị đặc thù tại Việt Nam với tần suất dừng đỗ cao, phạm vi hoạt động kết hợp khó đạt được mức tuyệt đối như trong các bài kiểm tra.

Dù vậy, ưu thế của dòng xe này vẫn nằm ở sự linh hoạt, vừa có thể tiết kiệm chi phí như xe điện, vừa không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng trạm sạc.