Lúc mua được hứa bảo hành pin, mô-tơ trọn đời, đến khi xe hỏng chủ xe mới biết điều kiện nằm ở sổ bảo dưỡng.

Lời hứa trọn đời khiến người mua yên tâm

Khi giới thiệu phiên bản Venucia VX6 "đại bình tầng" vào tháng 10/2024, Dongfeng quảng bá mức quyền lợi cao nhất dành cho khách mua là bảo hành trọn đời hệ thống ba điện. Đây là nhóm linh kiện đắt nhất của một chiếc xe điện, gồm pin động lực, mô-tơ truyền động và bộ điều khiển.

Venucia VX6 tại gian trưng bày.

Bảng chính sách hiện hành của Dongfeng Nissan, liên doanh đứng sau thương hiệu Venucia, lại tách thời hạn bảo hành theo từng bộ phận. Pin động lực của phiên bản này được bảo hành 8 năm hoặc 150.000 km, còn mô-tơ và bộ điều khiển mô-tơ được bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km. So với mốc 8 năm tiêu chuẩn, một lời hứa "trọn đời" cho ba bộ phận đắt nhất xe là món quà rất lớn, đủ để người mua yên tâm xuống tiền mà không còn lo chuyện pin chai hay mô-tơ hỏng về sau.

Rắc rối nằm ở điều kiện đi kèm

Theo trang tin ô tô AC đăng trên Tencent News ngày 10/11/2026, một chủ xe Venucia VX6 phản ánh mô-tơ truyền động phát ra tiếng động bất thường. Khi người này đưa xe đi kiểm tra, hãng từ chối áp dụng phần gia hạn ba điện với lý do xe "bảo dưỡng không đúng quy định".

Venucia VX6 lưu thông tại Trung Quốc.

Bài tổng hợp của AC liệt kê những điều kiện thường gặp để giữ gói bảo hành trọn đời. Người mua thường phải là chủ sở hữu đầu tiên, không dùng xe kinh doanh vận tải và kích hoạt ứng dụng của hãng đúng hạn. Xe cũng phải được bảo dưỡng, sửa chữa tại cơ sở được ủy quyền và chỉ dùng linh kiện chính hãng. Với những điều kiện như vậy, một lần bảo dưỡng ngoài hệ thống cũng có thể trở thành lý do để hãng từ chối phần gia hạn.

Bảo dưỡng theo lời người bán, vẫn bị từ chối

Ở Long Tuyền, tỉnh Chiết Giang, bà Diệp cũng mua một chiếc xe Chery kèm gói bảo hành trọn đời, và bà làm đúng những gì người bán dặn. Theo Chao News trên Zhejiang Online ngày 21/10/2026, bà đưa xe đi bảo dưỡng tại gara Chúng Đạt theo hướng dẫn của chính nhân viên bán hàng. Đến khi xe cần thay pin, gara cho biết hợp tác với cửa hàng 4S của Chery đã hết hạn nên không thể trực tiếp xử lý.

Bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng ban đầu từ chối giải quyết vì chiếc xe không có lịch sử bảo dưỡng tại cơ sở hậu mãi chính thức. Đại diện hãng giải thích việc thiếu hồ sơ bảo dưỡng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi trọn đời. Ngày 5/11/2026, Chao News cho biết sau khi báo vào cuộc, trung tâm hậu mãi đã đồng ý kiểm tra, thay mô-đun pin và xe đã chạy lại. Bà Diệp vẫn muốn chính sách bảo dưỡng về sau được hãng xác nhận bằng văn bản.

Góc sau Venucia VX6 tại gian trưng bày.

Về quy định, khoản 2 Điều 32 Quy định về trách nhiệm sửa chữa, đổi, trả ô tô gia đình của Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Trung Quốc (SAMR) cấm dùng việc người dùng tự chọn xưởng bảo dưỡng làm lý do từ chối trách nhiệm sửa, đổi, trả theo quy định. Nhưng quy định này áp dụng cho trách nhiệm bắt buộc, còn phần gia hạn trọn đời là cam kết riêng của hãng với điều kiện đi kèm.

Xiaoxiang Morning Herald, qua bản đăng trên Sina Finance, từng dẫn một vụ tại tòa án Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam, nơi doanh nghiệp bị yêu cầu bồi thường vì sản phẩm có khuyết tật dù xe đã vượt số km bảo hành. Đó là tranh chấp về trách nhiệm sản phẩm, không phải phán quyết về hiệu lực của một gói bảo hành trọn đời.

Người mua xe ở Việt Nam nên hỏi gì

Nhiều hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam cũng đang dùng bảo hành dài cho pin và mô-tơ làm điểm bán hàng, nên câu chuyện sổ bảo dưỡng quyết định quyền lợi không chỉ là chuyện của người mua ở Trung Quốc. Một số hãng công bố khá rõ cách áp dụng chính sách. Nissan Việt Nam, chẳng hạn, bảo hành xe mới 5 năm hoặc 100.000 km tính từ lần giao đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước, và quyền lợi vẫn tiếp tục khi xe chuyển sang chủ mới.

Với các mẫu xe được quảng cáo bảo hành đặc biệt cho pin và mô-tơ, người mua nên đề nghị đại lý chỉ rõ những hạng mục nào được gia hạn và thời hạn từng bộ phận ghi ở trang nào của sổ bảo hành. Người mua cũng nên hỏi nếu bảo dưỡng ở xưởng ngoài hệ thống thì cần giữ những giấy tờ gì, và hãng xét điều kiện duy trì bảo hành theo tiêu chí nào. Khi một bộ phận pin hay mô-tơ hỏng, đơn vị nào xác nhận quyền lợi và chịu trách nhiệm đặt linh kiện cũng là điều nên có trong hợp đồng.