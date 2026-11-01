Quán quân Olympia duy nhất không du học Australia: Tình hình hiện tại đầy bất ngờ

Sự lựa chọn của nam sinh khi đó khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trần Thế Trung (sinh năm 2002, quê Nghệ An) được nhiều khán giả biết đến sau khi giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 vào năm 2019. Tại trận chung kết, nam sinh đạt 245 điểm. Đáng chú ý, thay vì sang Australia du học như phần lớn các quán quân trước đó, anh quyết định lựa chọn học đại học tại Việt Nam.

Thế Trung cũng được nhắc đến là quán quân Olympia duy nhất không lựa chọn con đường du học. Sau gần 7 năm kể từ ngày đăng quang, cuộc sống của anh có nhiều thay đổi, trong đó đáng chú ý là cột mốc tốt nghiệp đại học vào năm 2026.

Rút hồ sơ du học Australia, lựa chọn học tại Việt Nam

Sau khi giành chức vô địch Olympia năm 2019, Thế Trung từng dự định sang Australia học ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Swinburne. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến kế hoạch du học của anh thay đổi.

Nam sinh cho biết đã trải qua khoảng 6 tháng học trực tuyến. Nhận thấy hình thức học từ xa thiếu sự kết nối và không đạt hiệu quả như mong muốn, đến tháng 6/2021, anh quyết định rút hồ sơ tại Swinburne để chuyển sang học Đại học RMIT Việt Nam, cơ sở Hà Nội.

Thế Trung sử dụng khoản tiền thưởng 35.000 USD từ cuộc thi Olympia để trang trải học phí và sinh hoạt. Theo chia sẻ của anh vào năm 2023, học phí ngành học khi đó vào khoảng 350 triệu đồng mỗi năm.

Việc một cựu học sinh từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý lựa chọn ngành thiết kế khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, quyết định này đã được Thế Trung cân nhắc từ trước.

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên chuyên trang hướng nghiệp của RMIT Việt Nam, anh cho biết đã yêu thích thiết kế từ những năm THPT, khi tham gia đội thiết kế của câu lạc bộ trong trường. Qua trải nghiệm đó, Thế Trung nhận ra những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và tương tác xã hội phù hợp với bản thân hơn con đường nghiên cứu khoa học tự nhiên.

Ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo tại RMIT có thời gian đào tạo tiêu chuẩn 3 năm, kết hợp kiến thức mỹ thuật, công nghệ và thực hành. Sinh viên được tiếp cận nhiều lĩnh vực như thiết kế đồ họa, minh họa, thiết kế không gian và trải nghiệm người dùng (UX).

Theo Thế Trung, tư duy logic được rèn luyện trong những năm học chuyên Vật lý vẫn có thể vận dụng vào công việc thiết kế, đặc biệt với các sản phẩm liên quan đến giao diện và trải nghiệm người dùng.

Năm 2026, Trần Thế Trung đã chính thức tốt nghiệp ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo tại Đại học RMIT Việt Nam, cơ sở Hà Nội. Lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 9/4, đánh dấu một chặng đường học tập đáng nhớ sau quyết định ở lại Việt Nam thay vì sang Australia.

Trong bộ ảnh kỷ yếu được chia sẻ, Thế Trung gây chú ý khi lựa chọn áo ngũ thân màu đỏ, kết hợp với chiếc quạt có dòng chữ thư pháp. Thay vì những bộ vest hay trang phục hiện đại thường thấy, nam quán quân xuất hiện với hình ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống. Lựa chọn này cũng phần nào thể hiện niềm yêu thích của anh với các giá trị văn hóa Việt Nam, bên cạnh ngành học thiên về sáng tạo.

Trước đó, Thế Trung cho biết đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp và đang tìm kiếm đơn vị thực tập từ cuối năm 2025.

Dành thời gian theo đuổi nhiều lĩnh vực

Ngoài việc học, Thế Trung còn dành thời gian theo đuổi nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nam quán quân từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Shogi Việt Nam, tham gia các hoạt động phát triển bộ môn cờ Nhật Bản tại Việt Nam. Với anh, Shogi không đơn thuần là sở thích cá nhân mà còn là một công việc song song với lĩnh vực thiết kế.

Bên cạnh đó, Thế Trung còn tham gia công tác trọng tài bóng rổ. Sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, anh từng dịch bộ luật thi đấu bóng rổ 3x3 của Liên đoàn Bóng rổ Thế giới (FIBA), đồng thời tham gia điều hành nhiều giải đấu tại Hà Nội.

Một mối quan tâm khác của anh là thư pháp và Hán Nôm. Thế Trung đã dành nhiều năm tự học, luyện viết thư pháp và tìm hiểu văn hóa truyền thống, với mong muốn đưa những chất liệu này vào các sản phẩm thiết kế hiện đại.

Thế Trung cũng từng bất ngờ xuất hiện trên sóng VTV3 với vai trò người chơi trên chương trình Ai là triệu phú. Anh xuất sắc vượt qua mốc 10 và chỉ dừng lại trước câu hỏi hứ 13 với nội dung: "Địa điểm du lịch nào được người dùng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2020", giữa 4 lựa chọn Cát Bà, Mộc Châu, Nha Trang và Đà Lạt, Thế Trung cho biết mình không có bất kỳ một cơ sở nào để đưa ra đáp án nên xin được dừng cuộc chơi.

Dù được công chúng biết đến rộng rãi nhờ danh hiệu quán quân Olympia, Thế Trung cho biết không muốn bản thân mãi gắn với danh hiệu này. Anh mong muốn được phát triển theo sở thích, năng lực và những mục tiêu riêng, thay vì chỉ được nhìn nhận qua thành tích trong cuộc thi năm nào.

Dù từng nhận được những ý kiến tiếc nuối khi không sang Australia, nam quán quân nhiều lần khẳng định hài lòng với lựa chọn học tập tại Việt Nam. Anh cho rằng cơ hội phát triển phụ thuộc nhiều vào sự chủ động của mỗi người.

(Tổng hợp/Ảnh: RMIT University, Internet)