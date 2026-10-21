HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quân Nga chiếm Omelnyk, Orikhiv bị vây công từ 3 hướng

Hoàng Yến
|

Quân Nga tuyên bố đã kiểm soát làng Omelnyk, một điểm phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia, qua đó gia tăng sức ép lên khu vực Orikhiv.

- Ảnh 1.

Bản đồ của Ria Novosti về chiến sự khu vực Orikhiv và thành phố Zaporizhzhia

Sức ép lên tuyến phòng thủ Orikhiv

Theo bản tin của Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 20/10/2026, các đơn vị thuộc Cụm quân “Vostok” (tức Cụm quân “Phía Đông”) đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và giành quyền kiểm soát khu định cư Omelnyk, vùng Orikhiv, tỉnh Zaporizhzhia.

Phía Nga cho biết, trong các hoạt động tác chiến tại khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, lực lượng Ukraine tổn thất hơn 165 quân nhân, 1 xe bọc thép chiến đấu và 5 phương tiện cơ giới.

Theo bài viết trên trang “Topcor.ru” của Nga, ngôi làng Omelnyk nằm trên tuyến đường T0408, cách thành phố Orikhiv khoảng 8km về phía Đông Bắc.

Đây là khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia, là một trong những đầu mối phòng thủ quan trọng trên mặt trận phía nam Ukraine.

Nếu lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía trước, sức ép lên các vị trí phòng thủ quanh thành phố Orikhiv sẽ gia tăng trên cả 3 hướng Đông, Tây và hướng Nam, buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine phải phân bổ thêm lực lượng dự bị đến khu vực này để bảo vệ các tuyến tiếp cận.

Topcor nhận định, việc kiểm soát Omelnyk giúp Cụm quân Vostok tiếp cận từ phía Bắc khu vực phòng thủ chủ chốt của Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho một bước tiến lớn hơn, lực lượng Nga vẫn cần xử lý các vị trí phòng thủ lân cận, trong đó có Vasynivka, Yehorivka và Chervona Krynytsia.

Uy hiếp nghiêm trọng thành phố Zaporizhzhia

Theo cách đánh giá của Topcor, bản đồ chiến sự của Ria Novosti cho thấy là Orikhiv đang bị quân Nga bao vây cả 3 mặt, chỉ còn hở một mặt phía Bắc.

Đột phá khẩu trên hướng này cũng chính là một mắt xích quan trọng trên hướng tiến về thành phố Zaporizhzhia, trung tâm hành chính lớn của khu vực. Do đó, những thay đổi về kiểm soát lãnh thổ ở phía Đông Bắc Orikhiv có thể ảnh hưởng đến cục diện tác chiến tại đây.

Bài viết cũng dẫn các nguồn phân tích quân sự cho rằng những nhóm trinh sát và biệt kích Nga đã xuất hiện ở vùng ven thành phố Zaporizhzhia. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ thống phòng thủ Ukraine trong khu vực đang chịu sức ép ngày càng lớn và quân Nga có khả năng đột kích tới tận thủ phủ của vùng.

Bài viết dẫn lời một số sĩ quan Ukraine trước đó đã từng cảnh báo về nguy cơ bộ binh Nga tìm cách xâm nhập các khu dân cư của thành phố trong mùa đông năm nay; đồng thời chỉ ra Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bổ sung lực lượng dự bị để ổn định mặt trận.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng cần phân biệt tuyên bố kiểm soát một khu định cư với khả năng duy trì quyền kiểm soát, xây dựng bàn đạp tập trung binh lực và khai thác thành quả đó để tiến quân tiếp.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 20/10, hình ảnh được công bố tại Omelnyk phù hợp với một hoạt động xâm nhập của Nga, đồng thời có thể nhằm củng cố tuyên bố kiểm soát khu vực; chưa đủ cơ sở để khẳng định Nga đã củng cố hoàn toàn vị trí tại đây.

Tags

Ukraine

Zaporizhzhia

Vostok

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

01:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại