Quân Nga chiếm Omelnyk, Orikhiv bị vây công từ 3 hướng

Quân Nga tuyên bố đã kiểm soát làng Omelnyk, một điểm phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia, qua đó gia tăng sức ép lên khu vực Orikhiv.

Bản đồ của Ria Novosti về chiến sự khu vực Orikhiv và thành phố Zaporizhzhia

Sức ép lên tuyến phòng thủ Orikhiv

Theo bản tin của Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 20/10/2026, các đơn vị thuộc Cụm quân “Vostok” (tức Cụm quân “Phía Đông”) đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và giành quyền kiểm soát khu định cư Omelnyk, vùng Orikhiv, tỉnh Zaporizhzhia.

Phía Nga cho biết, trong các hoạt động tác chiến tại khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, lực lượng Ukraine tổn thất hơn 165 quân nhân, 1 xe bọc thép chiến đấu và 5 phương tiện cơ giới.

Theo bài viết trên trang “Topcor.ru” của Nga, ngôi làng Omelnyk nằm trên tuyến đường T0408, cách thành phố Orikhiv khoảng 8km về phía Đông Bắc.

Đây là khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia, là một trong những đầu mối phòng thủ quan trọng trên mặt trận phía nam Ukraine.

Nếu lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía trước, sức ép lên các vị trí phòng thủ quanh thành phố Orikhiv sẽ gia tăng trên cả 3 hướng Đông, Tây và hướng Nam, buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine phải phân bổ thêm lực lượng dự bị đến khu vực này để bảo vệ các tuyến tiếp cận.

Topcor nhận định, việc kiểm soát Omelnyk giúp Cụm quân Vostok tiếp cận từ phía Bắc khu vực phòng thủ chủ chốt của Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho một bước tiến lớn hơn, lực lượng Nga vẫn cần xử lý các vị trí phòng thủ lân cận, trong đó có Vasynivka, Yehorivka và Chervona Krynytsia.

Uy hiếp nghiêm trọng thành phố Zaporizhzhia

Theo cách đánh giá của Topcor, bản đồ chiến sự của Ria Novosti cho thấy là Orikhiv đang bị quân Nga bao vây cả 3 mặt, chỉ còn hở một mặt phía Bắc.

Đột phá khẩu trên hướng này cũng chính là một mắt xích quan trọng trên hướng tiến về thành phố Zaporizhzhia, trung tâm hành chính lớn của khu vực. Do đó, những thay đổi về kiểm soát lãnh thổ ở phía Đông Bắc Orikhiv có thể ảnh hưởng đến cục diện tác chiến tại đây.

Bài viết cũng dẫn các nguồn phân tích quân sự cho rằng những nhóm trinh sát và biệt kích Nga đã xuất hiện ở vùng ven thành phố Zaporizhzhia. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ thống phòng thủ Ukraine trong khu vực đang chịu sức ép ngày càng lớn và quân Nga có khả năng đột kích tới tận thủ phủ của vùng.

Bài viết dẫn lời một số sĩ quan Ukraine trước đó đã từng cảnh báo về nguy cơ bộ binh Nga tìm cách xâm nhập các khu dân cư của thành phố trong mùa đông năm nay; đồng thời chỉ ra Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bổ sung lực lượng dự bị để ổn định mặt trận.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng cần phân biệt tuyên bố kiểm soát một khu định cư với khả năng duy trì quyền kiểm soát, xây dựng bàn đạp tập trung binh lực và khai thác thành quả đó để tiến quân tiếp.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 20/10, hình ảnh được công bố tại Omelnyk phù hợp với một hoạt động xâm nhập của Nga, đồng thời có thể nhằm củng cố tuyên bố kiểm soát khu vực; chưa đủ cơ sở để khẳng định Nga đã củng cố hoàn toàn vị trí tại đây.