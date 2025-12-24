HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Quân đội Ukraine rút khỏi Siversk

Bạch Dương |

Lực lượng Vũ trang Ukraine đã rút khỏi các vị trí tại khu định cư Siversk thuộc Bakhmut, vùng Donetsk.

Quân đội Ukraine rút khỏi Siversk giữa giao tranh ác liệt với Lực lượng Nga - Ảnh 1.

Thông tin này được ghi nhận trong bản tóm tắt của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Đáng chú ý là giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Siversk. Lực lượng Nga có ưu thế về nhân lực và trang thiết bị, và bất chấp những tổn thất đáng kể, họ vẫn không ngừng các cuộc tấn công tích cực.

Để bảo toàn tính mạng của các binh sĩ Ukraine và duy trì khả năng chiến đấu của những đơn vị, các chỉ huy tại Kyiv đã quyết định rút khỏi khu định cư.

Trong các trận chiến giành Siversk, Lực lượng vũ trang Ukraine đã gây tổn thất đáng kể cho quân Nga. Bước tiến của họ được thực hiện nhờ ưu thế về quân số và sức ép liên tục từ các nhóm tấn công nhỏ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Mặc dù vậy, thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Quân đội Ukraine. Các đơn vị Nga đóng tại Siversk đang bị tấn công, hậu cần của họ bị gián đoạn và phong tỏa nhằm ngăn chặn bước tiến xa hơn.

Quân đội Ukraine rút khỏi Siversk giữa giao tranh ác liệt với Lực lượng Nga - Ảnh 3.

Tình hình xung quanh Siversk tính đến ngày 23/12/2025.

Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu theo hướng này. Mọi biện pháp cần thiết đang được thực hiện để giảm thiểu tiềm lực tấn công của đối phương.

Theo Lữ đoàn Không vận độc lập số 81 thuộc Quân đoàn tấn công đường không số 7, tình hình tại khu vực Serebryanka, phía Đông Bắc Siversk, vẫn vô cùng khó khăn.

Các đơn vị thuộc Lữ đoàn 81 đang giữ vững vị trí và gây tổn thất cho đối phương về nhân lực và trang thiết bị. Đồng thời Quân đội Nga tiếp tục nỗ lực đưa binh lính qua sông Seversky Donets từ hướng Rừng Serebryansk.

Cần nhắc lại rằng, tính đến ngày 9 tháng 12, đã có thông tin cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát được một phần hơn nửa thành phố Siversk thuộc vùng Donetsk.

Việc chiếm được Siversk, nơi mà giao tranh đã diễn ra trong nhiều tháng, mở đường cho Quân đội Nga tiến về Sloviansk và Kramatorsk.

Theo Militarnyi
