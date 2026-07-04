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Quân đội Ukraine phản bác tuyên bố của Nga, ông Zelensky gửi lời mời đặc biệt tới ông Putin

Thư Nghiêm
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Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra sau khi Nga khẳng định đã giành quyền kiểm soát thành trì then chốt Kostyantynivka.

Quân đội Ukraine hôm 4/7 đã lên tiếng phản bác sau khi Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thành trì Kostyantynivka ở phía đông, khẳng định rằng tình hình tuy "khó khăn" nhưng lực lượng của Kiev vẫn đang bảo vệ thành phố này, France24 đưa tin.

"Lực lượng bảo vệ Ukraine tiếp tục bám trụ nhiều vị trí dọc theo các tuyến phòng thủ đã được chỉ định. Tình hình vẫn khó khăn nhưng đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng quốc phòng Ukraine", phát ngôn viên quân đội Andriy Kovalyov cho biết.

Ông thừa nhận rằng quân đội Nga đã tìm cách giành quyền kiểm soát và đã xâm nhập vào bên trong theo các nhóm nhỏ.

"Đã có những trường hợp các nhóm bộ binh nhỏ (1–3 người) xâm nhập sâu vào đội hình chiến đấu của lực lượng Ukraine. Các hoạt động của lực lượng quốc phòng vẫn đang diễn ra trong thị trấn", ông Kovalyov nói.

Ông cho biết Nga đã thực hiện "11 nỗ lực tấn công" vào hôm 3/7, nhưng khẳng định rằng họ "đã không đạt được bất kỳ thành công nào".

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã báo cáo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz về trận chiến và gửi lời mời ông Putin tới Kostyantynivka.

"Nếu Kostyantynivka nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thì có lẽ ông Putin sẽ không gặp vấn đề gì khi gặp tôi ở đó để tìm ra một phương thức ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 3/7, truyền thông Nga và phương Tây đã công bố báo cáo của quân đội Nga liên quan tới mặt trận phía Đông Ukraine, đồng thời đăng tải hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm tiền tuyến và tham gia họp với các quan chức cấp cao của Nga.

Theo báo cáo, quân đội Nga khẳng định họ đã giành được quyền kiểm soát Kostiantynivka, một địa điểm then chốt mà Moscow đã theo đuổi từ lâu trong quá trình tiến quân qua vùng Donetsk.

"Quân đội đã giải phóng thành phố Kostiantynivka, một trong những trung tâm phòng thủ chính của đối thủ trong khu vực được kiên cố hóa Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantynivka", Tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga nói.

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải trên Telegram những hình ảnh được cho là các cảnh quay từ Kostiantynivka, bao gồm hình ảnh binh lính Nga cầm cờ bên cạnh những tòa nhà đổ nát.

Kostiantynivka được xem là cửa ngõ vào "vòng đai pháo đài" của Ukraine, là một trong số những thành phố được xem như mạng lưới các công sự then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực này.

Theo chuyên gia của Reuters, một khi thành công kiểm soát Kostiantynivka, quân đội Nga sẽ có được một bàn đạp để tiến về phía Bắc dọc theo vành đai, hiện là trục trung tâm trong chiến dịch quân sự của họ.

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