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Kostiantynivka "về tay" Nga: Kiev "thủng" vành đai pháo đài, Moscow rộng đường giành lấy toàn bộ Donetsk

Thư Nghiêm
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Nga đã giành được quyền kiểm soát Kostiantynivka, cửa ngõ vào "vòng đai pháo đài" của Ukraine.

Nga kiểm soát cửa ngõ vào "vành đai pháo đài" của Ukraine

Ngày 3/7, quân đội Nga đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng họ đã giành được quyền kiểm soát Kostiantynivka ở miền Đông Ukraine, một địa điểm then chốt mà Moscow đã theo đuổi từ lâu trong quá trình tiến quân qua vùng Donetsk, nơi được các chuyên gia đánh giá là có tầm quan trọng đặc biệt, Reuters đưa tin.

Tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, đã thông báo về việc này trong một báo cáo về diễn biến xung đột.

Ông Gerasimov cho biết nhóm quân phía nam đang thực hiện các chiến dịch tấn công để "giải phóng" toàn bộ vùng Donetsk, một phần của khu vực Donbas rộng lớn hơn mà Nga đã cam kết giành quyền kiểm soát như một mục tiêu chính.

"Quân đội của nhóm đã giải phóng thành phố Kostiantynivka, một trong những trung tâm phòng thủ chính của đối thủ trong khu vực được kiên cố hóa Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantynivka", ông Gerasimov nói.

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải trên Telegram những hình ảnh được cho là các cảnh quay từ Kostiantynivka, bao gồm hình ảnh binh lính Nga cầm cờ bên cạnh những tòa nhà đổ nát.

Kostiantynivka được xem là cửa ngõ vào "vòng đai pháo đài" của Ukraine, là một trong số những thành phố được xem như mạng lưới các công sự then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực này. Theo chuyên gia của Reuters, một khi thành công kiểm soát Kostiantynivka, quân đội Nga sẽ có được một bàn đạp để tiến về phía Bắc dọc theo vành đai, hiện là trục trung tâm trong chiến dịch quân sự của họ.

Kostiantynivka rơi vào tay Nga 2026 mở đường cho chiến dịch chiếm toàn bộ Donetsk - Ảnh 1.

Tuyến đường nằm giữa các thị trấn tiền tuyến Druzhkivka và Kostiantynivka tại vùng Donetsk. Ảnh: REUTERS/Anatolii Stepanov

Chìa khóa giúp Nga giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk

Trong các video được công bố, ông Putin xuất hiện tại một sở chỉ huy và nhận báo cáo từ các tư lệnh cấp cao, đồng thời nhấn mạnh rằng giành quyền kiểm soát thành phố này là một thành tựu chiến lược quan trọng. Ông Putin mô tả Kostiantynivka là nơi có tầm quan trọng chiến lược lớn.

"Chúng ta đều biết rằng thành phố này là một trung tâm vận tải quan trọng và là trung tâm công nghiệp lớn của Donbas", ông Putin nói, "Đây chỉ là giai đoạn đầu, nhưng là giai đoạn rất quan trọng".

"Việc quân đội thuộc nhóm tác chiến phía Nam giành được Konstantinovka đã mở ra một con đường trực tiếp để tiến xa hơn tới Kramatorsk và Slavyansk, những khu vực kiên cố khác ở Donbass, và tất nhiên, đó là chìa khóa để giải phóng toàn bộ lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk", ông Putin nói.

"Kostiantynivka là một khu định cư có tầm quan trọng chiến lược vì nó là một phần của cụm đô thị Kramatorsk-Sloviansk. Nếu các lực lượng Nga giành được quyền kiểm soát thành phố này, điều đó có thể gây ra tác động rất nghiêm trọng đến tình hình tổng thể trên mặt trận", chuyên gia quân sự Mykhailo Zhyrokhov (Ukraine) nhận định với The Caspian Post.

Trước đó, trong giai đoạn giằng co, các nhà phân tích đã nhận định rằng việc Kostiantynivka thất thủ "chỉ là vấn đề thời gian". Theo chuyên gia của Reuters, nỗ lực tiến vào thành phố cho thấy lợi thế về nhân lực bền bỉ của Moscow, ngay cả khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm trung của Ukraine vào hậu cần khiến năng lực chiến đấu của họ bị suy yếu.

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