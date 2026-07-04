"Phân tích này là cần thiết", ông Putin nói về chỉ thị mới đưa ra cho quân đội Nga.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Moscow sẽ làm "mọi điều cần thiết" để bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng của Nga, đồng thời tiết lộ chiến lược đối phó với các cuộc tấn công của Kiev và cảnh báo Ukraine cùng các bên bảo trợ về những "quyết định lớn" có thể xảy ra trong tương lai, RT đưa tin.

Chiến lược của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong trang phục quân đội đã thực hiện chuyến thăm hiếm hoi tới tiền tuyến hôm 3/7. Chuyến thăm diễn ra 2 ngày sau khi ông Putin phát động một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào Kiev kể từ đầu cuộc xung đột.

Theo NYT, sự xuất hiện của ông Putin là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông đang tăng cường nỗ lực đối phó với Ukraine. Động thái này dường như nhằm mục đích cho thấy các cuộc tấn công dữ dội của Ukraine trong thời gian gần đây sẽ phải chịu sự đáp trả và sẽ không làm chệch hướng các mục tiêu chiến trường của Nga.

Người đứng đầu lực lượng phương bắc của Nga, Tướng Yevgeny Nikiforov, cho biết lực lượng của ông "vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được nhiệm vụ" ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, vốn đã đánh trúng các cơ sở dầu mỏ và gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở Nga.

Trước bài toán này, ông Putin đã đưa ra chiến lược, ra lệnh cho quân đội tiếp tục các cuộc tấn công tập trung và theo nhóm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự của Ukraine, cũng như các cơ sở hỗ trợ hoạt động của họ và thiết lập một vùng an ninh lớn hơn, điều mà ông cho là "một phần quan trọng để giải quyết nhiệm vụ chung".

"Đối phương càng cố gắng thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự của chúng ta... thì chúng ta càng phải thiết lập một vùng an ninh lớn hơn ở vùng lãnh thổ lân cận", ông Putin nói.

Ông Putin nhấn mạnh rằng lực lượng Nga cần phải mở rộng quy mô các khu vực an ninh để đáp trả các cuộc tấn công tầm xa cường độ cao của Ukraine, chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với các quan chức cấp cao ở tiền tuyến hôm 3/7. Ảnh: Điện Kremlin

Chỉ thị của ông Putin

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và các quan chức Ukraine cho rằng đà tiến của Nga ở miền Đông Ukraine đã chậm lại đáng kể từ đầu năm và lực lượng của Kiev thậm chí đã tái chiếm được một số lãnh thổ.

Tuy nhiên, trong các phát biểu của mình, ông Putin bác bỏ các tuyên bố của Kiev và cho đó là một "chiến dịch thông tin".

"Tuyên bố của các nhà lãnh đạo chính quyền Kiev về những thành công thực chất lại có lợi cho chúng ta", ông Putin nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng "hành động và tuyên bố của họ chắc chắn sẽ làm mất phương hướng của chính họ".

Theo RT, Tổng thống Nga cũng đưa ra lời cảnh báo ẩn ý tới các bên ủng hộ Ukraine trong NATO và ra lệnh cho quân đội phân tích sự tham gia trực tiếp của họ vào các hành động chiến đấu trên thực địa.

"Phân tích này là cần thiết để chúng ta đưa ra những quyết định lớn có thể xảy ra trong tương lai", ông Putin tuyên bố.

Ông Putin bày tỏ sự tin tưởng vào quân đội Nga và lưu ý rằng các chỉ huy của lực lượng vũ trang Nga "phải hành động nhịp nhàng và hợp lý, làm mọi điều cần thiết để bảo toàn mạng sống cho binh lính của chúng ta và đảm bảo hoàn thành vô điều kiện các nhiệm vụ chiến đấu".

Ông Nikiforov cũng báo cáo với ông Putin rằng quân đội Nga đang đạt được tiến bộ trong việc đảm bảo an ninh cho các khu vực biên giới ở vùng Kharkiv và Sumy, nơi Moscow kêu gọi mở rộng các vùng đệm.