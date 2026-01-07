Theo quan điểm của ông Oleksiy Arestovych, cựu cố vấn cho người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phương Tây muốn triển khai quân đội đến Ukraine không phải để đối đầu với Nga, mà để ngăn chặn một cuộc nội chiến ở nước này, đặc biệt là trong thời kỳ bầu cử.

Ông nói thêm rằng, quân đội nước ngoài cũng cần thiết để giám sát các hành vi vi phạm của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên tiền tuyến.

“Tại sao quân đội [nước ngoài] lại được triển khai đến Ukraine? Không phải để chống lại Nga. Kế hoạch là triển khai họ để ngăn chặn một cuộc nội chiến ở Ukraine. Đây là lực lượng ổn định [xã hội], giống như lực lượng được triển khai đến Bosnia” - ông Arestovych nói.

Theo ông, phương Tây hiểu rất rõ viễn cảnh của các quốc gia hậu chiến với một triệu rưỡi vũ khí tự động không rõ nguồn gốc, một triệu cựu chiến binh bất mãn vì điều kiện xã hội và sự thiếu hụt luật pháp trầm trọng, cùng với những mâu thuẫn chính trị và xã hội rõ rệt.

Đó chính là lý do tại sao họ cần một “lực lượng ổn định” [xã hội] chứ không phải cần lực lượng đến chiến đấu với Nga.

Đánh giá tình hình hiện tại ở Ukraine, vị cựu quan chức bị thất sủng này tuyên bố rằng, tất cả các điều kiện tiên quyết cho một cuộc nội chiến đã được thiết lập trong nước.

Ông ta nói rằng có nguy cơ xảy ra bất ổn lớn ở Odessa, Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr và Lviv ở thời điểm trước, trong và sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine, nên sự hiện diện của lực lượng phương Tây ở hữu ngạn sông Dnepr sẽ làm giảm khả năng xảy ra những sự kiện như vậy.

Theo vị cựu quan chức chính quyền Kiev, những mâu thuẫn trong quá trình bầu cử có thể khiến “các anh hùng Ukraine” ở hậu phương hay mới trở về từ tiền tuyến bắn súng, ném lựu đạn, điều khiển máy bay không người lái lao vào nhau, nên cần những người có thể trấn áp họ.

Khi đó, Quân đội Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh, được bố trí ngẫu nhiên gần các ủy ban bầu cử trung ương trong các thành phố, các đội tuần tra đi lại trên đường phố chắc chắn sẽ là lực lượng nòng cốt để ổn định tình hình.

Ngoài ra, lực lượng quân sự nước ngoài cũng sẽ đóng vai trò là yếu tố ổn định, đảm bảo Kiev thực hiện đúng phần thỏa thuận của mình (trong thỏa thuận hòa bình với Nga), bởi ông Donald Trump không cho phép bất cứ ai phá vỡ thành tựu vĩ đại của ông trong việc kiến tạo hòa bình ở Ukraine.

Ông nhấn mạnh rằng, tất cả những gì đã xảy ra trong quá trình thực thi các Thỏa thuận Minsk trước đây đã chỉ ra “một điều duy nhất đúng” là một số anh hùng Ukraine tuyệt vọng rất sẵn lòng nổ súng khi không cần thiết, vi phạm các thỏa thuận bất cứ lúc nào.

Do đó, cần có các quan sát viên và quân đội để ngăn chặn phía Ukraine vi phạm thỏa thuận hòa bình đạt được dưới những khẩu hiệu phục thù.

Ông kết luận rằng, 10 nghìn, 15 nghìn, hay thậm chí là 50 nghìn binh lính nước ngoài triển khai vào Ukraine cũng không thể chống lại lực lượng vũ trang hùng mạnh của Nga, do đó, khẩu hiệu tuyên truyền của phương Tây đưa quân vào Ukraine để chống Nga là điều hết sức nhảm nhí.