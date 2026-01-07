Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự, "sẽ tính đến Greenland trong 2 tháng nữa"

Theo hãng tin AP, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tổng thống và đội ngũ đang thảo luận về một loạt các phương án để theo đuổi mục tiêu đối ngoại quan trọng này và việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn nằm trong quyền hạn của tổng tư lệnh.

Theo New York Post, bà Leavitt nói thêm Tổng thống Donald Trump đã nói rõ việc sở hữu Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia Mỹ và điều này mang tính sống còn để răn đe các đối thủ ở Bắc cực.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: AP

Bình luận của bà Leavitt được đưa ra sau khi lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ra tuyên bố tái khẳng định hòn đảo Bắc cực giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược này "thuộc về người dân hòn đảo".

Hôm 4-1, ông Donald Trump nói: "Mỹ sẽ tính đến vụ Greenland trong khoảng hai tháng nữa. Hãy nói về chuyện Greenland sau 20 ngày nữa đi. Ngay lúc này, Greenland đang bị tàu Nga và Trung Quốc bao phủ khắp nơi".

Ông nói: "Chúng ta cần Greenland từ góc độ an ninh quốc gia. Đan Mạch sẽ không thể đảm đương được việc đó, tôi nói cho các bạn biết. Các bạn có biết Đan Mạch đã làm gì gần đây để tăng cường an ninh ở Greenland không? Họ bổ sung đúng một chiếc xe trượt tuyết chó kéo".

Theo tờ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng cuộc tấn công vào Greenland không phải là chuyện sắp xảy ra và mục tiêu chính vẫn là mua lại hòn đảo này.

Hôm 6-1, Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry, người được ông Donald Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên Mỹ tại Greenland tháng trước, cho biết khi bàn đến việc thỏa thuận với Greenland, ông không hứng thú đàm phán với những người ở Đan Mạch vì họ "đã tỏ rõ lập trường một cách tuyệt đối".

Ông Landry cũng không muốn nói chuyện với các nhà ngoại giao châu Âu. Thay vào đó, ông muốn đối thoại trực tiếp với cư dân Greenland. Ông Landry cho hay đã trao đổi email với những người dân Greenland chủ động liên hệ với ông.

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller hôm 5-1 cũng tuyên bố Greenland nên thuộc về Mỹ bất chấp cảnh báo của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen rằng việc Mỹ tiếp quản sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của NATO.

Trong khi đó, theo đài CNN, chính quyền đảo Greenland đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.