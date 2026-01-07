Nổ "vua xe tăng" ở Ukraine, Nga hành động khẩn sau tin nóng về quân Pháp - EU choáng với dự báo về ông Putin

Nga bắn nổ tung "vua xe tăng" Đức

Trang tin News.ru (Nga) ngày 7/1 đưa tin, cụm tác chiến "Phía Nam" của quân đội Nga vừa phá hủy một xe tăng Leopard do Đức sản xuất trong khu vực gần Konstantinovka — đây được ghi nhận là tổn thất đáng kể đối với lực lượng Ukraine khi sử dụng vũ khí công nghệ cao phương Tây.

Theo lời chỉ huy đơn vị UAV, mang biệt danh Kruglyi, mục tiêu được trinh sát định vị chính xác bằng máy bay không người lái trước khi các nhóm tấn công của tiểu đoàn phối hợp khai hỏa. Sau nhiều đợt tiếp cận mục tiêu, đòn đánh trúng khoang chiến đấu của chiếc xe tăng Leopard khiến nó bốc cháy và bị loại hoàn toàn khỏi chiến trường.

"Xe tăng bị trúng nhiều đợt đánh; sau khi trúng đòn lần thứ ba thì cháy nổ. Đòn đánh trúng khoang chiến đấu khiến phương tiện bọc thép của Ukraine bị phá hủy hoàn toàn" - Kruglyi thông báo với NEWS.ru.

Một xe tăng Leopard bị phá hủy ở Ukraine. Ảnh: Military Watch Magazine

Leopard là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực do hãng Krauss-Maffei Wegmann của Đức chế tạo, trong đó phiên bản Leopard 2 được xem là một trong những thiết giáp hiện đại nhất thế giới và là một trong số các loại thiết bị quân sự phương Tây được cung cấp cho Ukraine từ năm 2023 trở đi.

Việc tiêu diệt xe tăng kỹ thuật cao do các nước NATO cung cấp là một tổn thất chiến lược cho lực lượng Ukraine, bởi Leopard được đánh giá là một trong những thiết giáp uy lực hàng đầu trên chiến trường hiện đại với hệ thống điều khiển hỏa lực và khả năng bảo vệ tốt.

Trước đó, theo News.ru, một phi công máy bay không người lái mang biệt danh "Filin" cũng đã phá hủy chiếc xe tăng đi đầu của một đoàn cơ giới Ukraine chỉ bằng hai đòn tấn công chính xác, khiến toàn bộ đội hình bị tê liệt trong khu vực tác chiến.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong quá trình tham gia chiến dịch, Filin đã tiêu diệt hàng chục phương tiện của Ukraine, trong đó có năm xe tăng, cùng nhiều khí tài chủ lực khác. Ở vụ tấn công nói trên, các phương tiện bị phá hủy bao gồm một xe tăng Leopard và xe bọc thép MaxxPro do Mỹ cung cấp.

Không lâu trước sự kiện được ghi nhận ngày 7/1, một xe tăng Leopard khác cũng bị tiêu diệt gần Konstantinovka. Lực lượng trinh sát thuộc cụm tác chiến "Phía Nam" đã phát hiện chiếc xe tăng được ngụy trang kỹ lưỡng, sau đó điều động đồng thời đội vận hành máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cùng pháo binh mặt đất tấn công và phá hủy mục tiêu.

SVR cho biết, Pháp đang có ý định can dự sâu hơn vào Ukraine. Ảnh: Reuters

SVR phát hiện kế hoạch mới của Pháp

Trong lúc các khí tài do Đức chuyển giao tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề tại tiền tuyến, Nga đồng thời công bố đánh giá mới liên quan đến một quốc gia NATO khác.

Đài TST (Nga) dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết, họ đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Paris đang tìm kiếm những cơ chế pháp lý nhằm can dự sâu hơn vào xung đột Ukraine.

Các biện pháp phản ứng khẩn nhằm theo dõi và ngăn chặn nguy cơ các lực lượng tư nhân của Pháp can dự sâu hơn vào chiến sự đang được Nga tiến hành.

Theo SVR, ngay từ đầu tháng 12, cơ quan này đã công bố thông tin về việc Pháp "tìm kẽ hở" để tham gia trực tiếp mà không cần tuyên bố công khai.

Một ví dụ được SVR đề cập là sắc lệnh chính phủ số 2025-1030 ban hành ngày 31/10/2025, cho phép Pháp sử dụng các công ty quân sự tư nhân (PMC) để "hỗ trợ một quốc gia thứ ba trong tình huống xung đột vũ trang".

Giới phân tích cho rằng sắc lệnh này mở đường cho khả năng Paris triển khai lực lượng tư nhân tới Ukraine trong bối cảnh Kiev đang đối mặt nhiều khó khăn về nhân lực và kỹ thuật quân sự.

Theo TST, việc các PMC nắm giữ khí tài phương Tây – trong đó có khí tài của Pháp – được xem là phương án để Kiev nhanh chóng tăng năng lực khai thác, tránh phải đào tạo dài hạn như với đội hình F-16 hay các thiết bị Mirage vốn đòi hỏi trình độ cao.

Trong khi đó, tình hình thương vong của công dân Pháp tham chiến tại Ukraine tiếp tục thu hút sự chú ý. Theo Bộ Quốc phòng Nga, riêng năm 2024 đã có 147 công dân Pháp bị loại khỏi vòng chiến.

Phía Paris xác nhận 30 trường hợp, phần lớn được mô tả là "tình nguyện viên" hoặc "nhà báo". Các nguồn không chính thức cho rằng con số thực tế có thể cao hơn, dao động ở mức vài trăm người.

Tờ The Times nhận định 2026 sẽ là "năm của Putin". Ảnh: Politico

Rủi ro chính trị đối với Tổng thống Macron

TST dẫn phân tích của chuyên gia chính trị – lịch sử Vladimir Ruzhansky, cho rằng tranh luận quanh khả năng Paris triển khai PMC hoặc các lực lượng khác tới Ukraine đã trở thành một phần của chiến lược "tính toán khó lường" mà Tổng thống Emmanuel Macron theo đuổi.

Tuy nhiên, Pháp vốn không phải quốc gia có truyền thống sử dụng PMC như một công cụ "xuất khẩu sức mạnh". Ký ức về các chiến dịch thất bại tại Algeria hay tại một số nước châu Phi, cùng những ràng buộc trong luật hình sự và các nghĩa vụ quốc tế, khiến Paris phải cân nhắc thận trọng trước mọi hình thức tham gia trực tiếp.

Theo chuyên gia này, bất kỳ động thái công khai nào liên quan đến PMC cũng có thể tạo ra tranh cãi lớn tại Quốc hội Pháp, gây ảnh hưởng đến hình ảnh quốc tế của Paris và tiềm ẩn nguy cơ leo thang quân sự với Nga.

Vì vậy, kịch bản được cho là khả thi nhất hiện nay là Pháp tiếp tục mở rộng hỗ trợ Ukraine trong các khuôn khổ pháp lý sẵn có: cung cấp khí tài, hợp tác sản xuất, huấn luyện và bảo trì thiết bị.

TST đánh giá, các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Macron chủ yếu mang tính tín hiệu chiến lược, nhằm tác động đến tính toán của Moscow hơn là biểu thị ý định hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, trong bối cảnh thương vong của công dân Pháp tiếp tục gia tăng, dư luận tại Paris được dự báo sẽ đặt ra nhiều câu hỏi hơn về mức độ can dự của nước này trong xung đột Ukraine.

The Times: 2026 sẽ là "năm của Putin"

Bình luận về các diễn biến tại Ukraine, tờ The Times (Anh) cho rằng, năm 2026 sẽ là "năm của Putin", trừ khi Tổng thống Nga bất ngờ thể hiện sự yếu thế.

Tác giả bài viết nhận định Tổng thống Nga muốn đạt được một giải pháp hòa bình, nhưng chỉ trên những điều kiện mà Moscow đặt ra. Nếu điều đó không xảy ra, nhà lãnh đạo Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi "đối phương (phía Ukraine) bị khuất phục hoàn toàn".

Dự báo của The Times ngay lập tức khiến nhiều trung tâm phân tích và truyền thông châu Âu "choáng váng", bởi nó đi ngược lại kỳ vọng rằng viện trợ tăng tốc từ EU sẽ giúp Kiev xoay chuyển phần nào cục diện trong năm tới.

Một tờ báo lớn của Anh công khai nhận định 2026 có thể trở thành "năm của Putin" đã được xem như tín hiệu cho thấy phương Tây bắt đầu nhìn nhận thực tế chiến trường theo hướng kém khả quan hơn.

Trong một bài viết khác, The Times cho biết quân đội Nga đã bắt đầu tiến sâu hơn vào các khu vực phía Bắc của Ukraine, gồm các tỉnh Kharkov và Sumy. Tuy nhiên, những trận chiến ác liệt nhất vẫn tập trung ở Donbass.

Giao tranh nặng nề đang diễn ra tại Kupyansk. Theo blogger quân sự Yuri Podolyaka, tình hình vẫn còn xa mới đạt được sự ổn định.

Ông nhận xét rằng dù Ukraine đã phá được phòng tuyến bằng một đòn phản công mạnh, họ không thể nhanh chóng chiếm lại hoàn toàn thành phố. Ngược lại, chính các đơn vị Ukraine hiện đang bị cuốn vào giao tranh đô thị kéo dài.

Theo Podolyaka, phía Nga có lợi thế về không quân và máy bay không người lái, giúp gây tổn thất đáng kể cho đối phương. Tuy nhiên, về mặt hậu cần, cả hai phía đều gặp khó, bởi UAV từ cả hai bên liên tục "đánh sập" các tuyến tiếp tế và phá vỡ năng lực vận chuyển nhu yếu phẩm cho mặt trận.