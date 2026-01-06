Quân Ukraine tháo chạy gần Sloviansk

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 6/1 đưa tin, Ukraine đang tiến hành sơ tán khẩn cấp và âm thầm khỏi khu đô thị Sloviansk và Kramatorsk, trong bối cảnh tình hình chiến trường xấu đi nhanh chóng.

Theo các nguồn tin của Ukraine, quan chức chính quyền và lực lượng an ninh Kiev đang được sơ tán gấp, trong khi bộ máy quản lý địa phương ở trạng thái "sẵn sàng rút lui".

Động thái này diễn ra song song với các tín hiệu cho thấy tuyến phòng thủ của Ukraine tại nhiều khu vực trọng yếu đang chịu sức ép ngày càng lớn. Các nguồn tin Ukraine thừa nhận việc để mất Seversk là một đòn giáng nghiêm trọng, dù sau đó đã bị cố tình "làm mờ" trong các báo cáo chính thức.

Đáng chú ý, khu vực này chỉ chiếm khoảng 5% tổng số các hoạt động tiến công, nhưng lại phản ánh rõ những vấn đề tồn tại và hiệu quả cao của các đợt tiến công từ phía Nga.

Tình hình chiến trường đang xấu đi nhanh chóng với Ukraine. Ảnh: Topwar

Thiệt hại nặng ở Kupyansk

Giao tranh ác liệt tiếp tục bao trùm khu vực Kupyansk. Theo các báo cáo chiến trường, phía Ukraine, cùng các tay súng đánh thuê Mỹ Latinh, vẫn duy trì các đợt phản kích liên tục, bất chấp tổn thất lớn. Trong khi đó, các đơn vị Nga được cho là đã cải thiện đáng kể vị trí và tuyến kiểm soát.

Theo một báo cáo từ kênh "Koteikin SVO", các đơn vị thuộc Cụm quân "Phía Tây" của Nga đã gây tổn thất nặng cho lực lượng Ukraine tại nhiều khu vực ở Donetsk và Kharkov, loại bỏ hàng trăm binh sĩ, phá hủy kho đạn và phương tiện quân sự.

Các phóng viên chiến trường Win/Win cho biết, mức tổn thất của Ukraine tại khu vực Kupyansk vượt quá 200 người thiệt mạng mỗi ngày, cùng hơn 400 người bị thương.

Lính Ukraine sơ tán đồng đội bị thương (Ảnh minh họa: NYT).

Việc dồn lực lượng dự bị lớn về hướng này khiến các mặt trận khác bị suy yếu, tạo điều kiện cho quân đội Nga tiến lên tại nhiều khu vực, đặc biệt là hướng Zaporizhzhia.

Đáng chú ý, theo chính các nguồn tin Ukraine, trong các trận giao tranh gần Kupyansk, hai lữ đoàn của họ trên thực tế đã bị "mài mòn", tương đương khoảng 5.000 binh sĩ. Đồng thời, các đợt tiến công của Nga được ghi nhận đang mở rộng theo hướng Kramatorsk và Sloviansk.

Theo dữ liệu được công bố, khoảng cách từ tuyến giao tranh tới Sloviansk hiện còn chưa đến 16 km.

Ông Zelensky liều chơi "ván bài sinh tử" với ông Trump

Trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang trên nhiều hướng, từ Kupyansk đến vành đai Sloviansk–Kramatorsk, áp lực đối với Ukraine không chỉ đến từ tiền tuyến mà còn dồn dập trên mặt trận ngoại giao.

Theo nhận định của nhà báo kiêm chuyên gia phân tích chính trị James Ball trên tạp chí The New World, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang liều lĩnh chơi một "ván bài sinh tử với ông Trump".

Ball cho rằng, ông Zelensky đang để mình bị cuốn vào một canh bạc ngoại giao có mức rủi ro cao nhất kể từ khi xung đột nổ ra, khi vận mệnh Ukraine phụ thuộc ngày càng lớn vào những thay đổi khó lường trong chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong chiến dịch tranh cử quay trở lại Nhà Trắng, ông Trump nhiều lần khẳng định có thể chấm dứt xung đột Nga–Ukraine "ngay trong ngày đầu tiên", chỉ bằng vài cuộc điện thoại. Tuy nhiên, gần một năm đã trôi qua kể từ thời điểm đó, chiến tranh vẫn chưa khép lại, bất chấp việc các tuyên bố về một thỏa thuận hòa bình "sắp đạt được" liên tục được đưa ra.

Ông Zelensky đang chơi "ván bài sinh tử" với ông Trump. Ảnh: NBC News

Trong bối cảnh ấy, Tổng thống Zelensky buộc phải bước vào một ván bài ngoại giao mà phần đặt cược chính là tương lai của Ukraine. Theo James Ball, đây là một cuộc đấu mang tính sinh tử với ông Trump – nơi nhà lãnh đạo Ukraine gần như không nắm trong tay lợi thế đáng kể, lại bị thu hẹp nghiêm trọng về dư địa hành động.

Dù vậy, tác giả bài bình luận cho rằng đến thời điểm hiện tại, ông Zelensky vẫn đang trụ lại được trong cuộc chơi này.

Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Ukraine được Washington xem là đồng minh, nhận hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính mỗi năm với mục tiêu rõ ràng: hỗ trợ Kiev đối phó Nga và giành ưu thế trên chiến trường. Nhưng khi ông Trump quay lại Nhà Trắng, toàn bộ logic của tiến trình hòa bình đã thay đổi.

Ông Trump bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều định kiến bất lợi cho Ukraine. Trong quá khứ, ông từng gắn Kiev với các thuyết âm mưu nhằm vào gia đình Biden, đặc biệt liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Hunter Biden. Theo James Ball, điều này đặt Tổng thống Zelensky vào thế yếu ngay từ đầu.

Song song với đó, cách nhìn của ông Trump đối với Nga lại khác biệt rõ rệt. Ông thể hiện sự thiện cảm cá nhân với Tổng thống Vladimir Putin và nhiều lần phủ nhận các cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, gọi đó là "trò bịa đặt".

Quan trọng hơn, ông Trump bộc lộ mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình bằng mọi giá, kể cả khi thỏa thuận đó không mang lại lợi ích cho Ukraine. Trong logic ấy, việc Kiev không sẵn sàng nhượng bộ Moscow trở thành một trở ngại lớn.

Chính vì vậy, câu nói nổi tiếng của ông Trump với Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục đầu năm 2025 – rằng Ukraine "không có lá bài nào trong tay" – theo James Ball, tuy nghe có vẻ đúng nhưng lại che khuất một thực tế quan trọng: chính Washington đã rút bớt những "lá bài" ấy, thông qua việc cắt giảm hỗ trợ quân sự, ngoại giao và tài chính.

Điều này khiến vị thế của ông Zelensky trên bàn đàm phán trở nên mong manh hơn rất nhiều.

Trên thực tế, có những nhượng bộ mà Mỹ – và Nga – mong muốn, nhưng Tổng thống Ukraine không thể và cũng không dám chấp nhận, do áp lực mạnh mẽ từ dư luận trong nước, đồng thời phải duy trì sự hậu thuẫn sống còn từ châu Âu, nơi Ukraine ngày càng phụ thuộc nhiều hơn về tài chính và chính trị.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong ê-kíp của ông Trump, đặc biệt là Phó Tổng thống JD Vance, lại công khai thể hiện thái độ không thiện chí với Tổng thống Zelensky.

Xét tổng thể, James Ball cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang tham gia một ván bài sinh tử với rất ít lợi thế: không có đòn bẩy mạnh, không có nước đi quyết định và cũng không có "chiêu bài ngoạn mục". Mục tiêu thực tế nhất của ông lúc này là cầm cự, tránh sụp đổ và không để Ukraine bị buộc phải chấp nhận một thỏa thuận mang tính đầu hàng trên bàn đàm phán.

Trong gần một năm qua, bất chấp áp lực liên tục từ một chính quyền Mỹ ngày càng lạnh nhạt, Ukraine vẫn duy trì được sự tồn tại: tiếp tục nhận hỗ trợ tài chính từ châu Âu và vẫn có khả năng mua vũ khí từ Mỹ.

Ông Zelensky không đạt được những thắng lợi ngoại giao hào nhoáng, nhưng cũng tránh được những cú đổ vỡ công khai sau cuộc va chạm đầu tiên tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2.

Theo James Ball, Tổng thống Zelensky đang tiến hành một cuộc "chiến tranh tiêu hao" trên mặt trận ngoại giao, song song với cuộc chiến quân sự ngoài tiền tuyến. Và dù các tuyên bố về một thỏa thuận hòa bình "sắp đạt được" vẫn liên tục được nhắc lại, nhiều khả năng ông sẽ còn phải tiếp tục ván bài sinh tử này trong một thời gian dài nữa.