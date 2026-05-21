Quân đội Nga đã chuyển giao đầu đạn hạt nhân cho lữ đoàn tên lửa ở Belarus

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.

"Trong khuôn khổ cuộc tập trận hạt nhân, đạn dược hạt nhân đã được chuyển đến các kho chứa dã chiến thuộc khu vực triển khai của lữ đoàn tên lửa tại Cộng hòa Belarus.

Binh sĩ thuộc lữ đoàn này đang thực hành các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, bao gồm tiếp nhận đạn dược đặc biệt cho hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, nạp đạn vào ống phóng và bí mật tiến đến khu vực được chỉ định để chuẩn bị cho các vụ phóng", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Trước đó, ngày 19/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng hạt nhân nước này đã khởi động một cuộc tập trận lớn, nhằm thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh bị đe dọa bởi hành động tấn công.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 64.000 quân nhân, hơn 7.800 loại vũ khí, thiết bị quân sự và chuyên dụng, bao gồm hơn 200 bệ phóng tên lửa, hơn 140 máy bay, 73 tàu nổi và 13 tàu ngầm, trong đó có 8 tàu tuần dương ngầm mang tên lửa chiến lược, theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga.

Cuộc tập trận nhằm mục đích thực hành việc chuẩn bị cho một số đơn vị và đội hình thuộc lực lượng hạt nhân hoàn thành mọi mục tiêu được giao, cung cấp hỗ trợ hậu cần toàn diện cho họ, tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tại các trường bắn trên khắp nước Nga.

Bộ này cho biết, cuộc tập trận cũng tập trung vào các biện pháp thực hành chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân chung đặt trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus.