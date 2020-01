Quân Assad liên tiếp bị tấn công, tổn thất nặng nề

"Kể từ hôm 16/1/2020, có đến 47 binh sĩ Syria bị thiệt mạng và 77 người khác bị thương trong các cuộc tấn công được phát động bởi lực lượng chiến binh. Có tất cả 51 dân thường thiệt mạng và 166 người khác bị thương”, ông Borenkov cho hay.



Theo vị quan chức cấp cao của Nga, lực lượng chiến binh ở Syria đang sử dụng vũ khí thông thường và đạn được của các nước thành viên NATO. "Trong khi trước đây, các nhóm vũ trang bất hợp pháp thường hầu hết là sử dụng vũ khí và đạn dược tự chế thì bây giờ họ đang thoải mái dùng vũ khí và đạn dược của các nước NATO”, ông Borenkov phát biểu.

Vị quan chức quân sự của Nga cũng tiết lộ, kể từ ngày 16/1 đến giờ, quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã bị tấn công 16 lần ở vùng an toàn Idlib.

"Trong thời gian này, các nhóm khủng bố cũng đã thực hiện đến 253 vụ bắn phá nhằm vào các khu vực dân cư. Đây là tình trạng bùng nổ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ sau tháng Năm năm 2019," ông Borenkov nhấn mạnh.

4 vùng an toàn đã được thiết lập ở Syria theo thỏa thuận đạt được giữa ba nước bảo trợ cho lệnh ngừng bắn ở Syria gồm Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Năm năm 2017. 3 trong số 4 vùng an toàn này hiện đang nằm trong quyền kiểm soát của Damascus trong khi vùng an toàn thứ 4 nằm ngoài vòng kiểm soát của chính quyền của Tổng thống Assad.

Vùng an toàn thứ 4 gồm tỉnh Idlib và một phần của các tỉnh lân cận Latakia, Hama và Aleppo. Một phần lớn lãnh thổ trong vùng an toàn thứ 4 hiện đang nằm trong tay của nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra.

Việc quân đội Syria liên tiếp bị tấn công từ tỉnh Idlib có nguy cơ làm thổi bùng cuộc xung đột ở đây sau khi các nước và các bên có liên quan đã mất rất nhiều thời gian và công sức để làm dịu căng thẳng ở chiến trường này.

Tỉnh phía bắc Idlib của Syria là thành trì lớn cuối cùng của phe nổi dậy và nơi đây từng đưa vào mục tiêu ưu tiên tấn công tiếp theo của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nhằm thiết lập lại hoàn toàn quyền kiểm soát đất nước của Damascus.

Tỉnh Idlib hồi năm ngoái từng được dự báo sẽ trở thành nơi chứng kiến cuộc quyết chiến "một mất, một còn" cuối cùng giữa quân đội Syria và phe nổi dậy.

Chính quyền của Tổng thống Assad đã giành lại được phần lớn khu vực lãnh thổ từng rơi vào tay phe nổi dậy trên khắp lãnh thổ Syria và Idlib là thành trì lớn cuối cùng của phe nổi dậy.

Khoảng 70.000 chiến binh nổi dậy đang đóng tại tỉnh Idlib, trong đó có rất nhiều thành phần chạy từ các khu vực khác của Syria về nơi này sau khi thất bại trước quân chính phủ. Idlib cũng là nơi ở tạm của nhiều người mất nhà cửa trong chiến tranh và những người chạy từ các chiến trường ác liệt khác ở Syria về đây.

Chính quyền của Tổng thống Assad từ lâu đã nhăm nhe phát động một chiến dịch tấn công mới nhằm giành lại khu vực lãnh thổ quan trọng cuối cùng này. Quân đội trung thành với ông Assad đã phát động một chiến dịch với quyết tâm rất cao nhằm giành lại tỉnh Idlib từ tay phe nổi dậy và các nhóm khủng bố.

Tuy nhiên, trong một nỗ lực nhằm tránh bùng nổ xung đột ở Idlib và tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở chiến trường này, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết một thỏa thuận mà theo đó, quân đội Syria bị ràng buộc không được tấn công Idlib. Tuy nhiên, gần đây, do thỏa thuận ngừng bắn liên tiếp bị phá vỡ, người ta lo ngại viễn cảnh một cuộc đổ máu mới ở Idlib.

Lực lượng thống trị ở Idlib là nhóm Jabhat al-Nusra – một đội quân trước đây từng được biết đến với tên gọi Mặt trận Nusra và là một nhóm có liên quan đến Al-Qaeda. Ngoài ra, ở Idlib còn có sự hiện diện của một số nhóm nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.