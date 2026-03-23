Quân A.P cuối cùng cũng xác nhận tình cảm với vợ yêu 14 năm

Minh Ngọc |

Mối quan hệ giữa Quân A.P và Lê Khanh trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vào tháng 10/2024.

Lê Khanh được biết tới là mối tình đầu của ca sĩ Quân A.P. Cả hai quen nhau từ khi học lớp 9. Thời gian qua, Lê Khanh không ít lần bị tóm dính đồng hành cùng với nam ca sĩ sinh năm 1997 khi đi biểu diễn cho tới các hoạt động thường ngày, đi du lịch chung.

Mới đây, "thám tử mạng" lại phát hiện cả hai đi du lịch Trung Quốc cùng với nhau khi cùng check-in một địa điểm. Dưới phần bình luận, nam ca sĩ 9x còn công khai trả lời bình luận của một netizen để hình ảnh của Lê Khanh.

Cụ thể, dưới một đoạn clip được đăng tải, một tài khoản để lại bình luận thắc mắc: "Ủa clip đẹp mà sao xoá vậy". Ngay sau đó, Quân A.P đã trả lời đầy: "Tại ngồi không thẳng lưng nhìn Lưu Gù quá". Trước đó, anh từng nhiều lần úp mở về một mối tình nhưng luôn giữ kín danh tính đối phương. Chính vì vậy, màn tương tác lần này được xem như bước xác nhận tình cảm của Quân A.P.

- Ảnh 1.

Quân A.P và bà xã Lê Khanh để lộ bằng chứng đi du lịch Trung Quốc cùng với nhau. Ảnh: Tổng hợp

- Ảnh 2.

Nam ca sĩ 9x không ngần ngại trả lời bình luận nhắc tới bà xã. Ảnh: Chụp màn hình

- Ảnh 3.

Đầu tháng 3/2025 vừa qua, hình ảnh được cho là anh nắm chặt tay nửa kia gây xôn xao. Ảnh: MXH

Trong dịp Tết Nguyên đán, loạt hình ảnh Quân A.P trở về quê sum họp cùng gia đình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, trên trang cá nhân, Lê Khanh cũng chia sẻ những bức ảnh check-in với khung cảnh trùng khớp.

Dù không xuất hiện chung trong cùng một khung hình, nhiều người chắc nịch về mối quan hệ của cặp đôi. Không chỉ vậy, Lê Khanh còn đăng ảnh chụp thân thiết cùng chị gái Quân A.P, chứng minh mối quan hệ gắn bó giữa cô và gia đình nam ca sĩ.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Dịp Tết vừa qua, Lê Khanh cũng về quê của nam ca sĩ sinh năm 1997. Ảnh: Tổng hợp

Mối quan hệ giữa Quân A.P và Lê Khanh từng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vào tháng 10/2024. Thậm chí, cả hai còn vướng nghi vấn bí mật có con chung. Trong suốt thời gian qua, Quân A.P và Lê Khanh nhiều lần bị bắt gặp đồng hành cùng nhau từ những chuyến du lịch cho đến các khoảnh khắc đời thường.

Từ khi gia nhập làng giải trí và được đông đảo khán giả biết đến, Quân A.P vốn khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2/2024, nam ca sĩ cho biết anh chọn giữ chuyện tình cảm ở mức riêng tư, hạn chế công khai để tránh tạo áp lực cho đối phương.

"Tình yêu là chuyện của hai người nên việc chia sẻ nó với quá nhiều người sẽ tạo ra những áp lực vô hình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp đôi vì công khai nên mới chia tay khiến cả hai người đều phải chịu nhiều tổn thương. Vì thế nếu một vài tháng hay một vài năm nữa có người yêu, tôi chắc chắn sẽ giấu đi danh tính của cô ấy trước truyền thông để tránh gây phức tạp cho cả hai bên", anh cho hay.

- Ảnh 6.

Mối quan hệ giữa Quân A.P và Lê Khanh trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vào tháng 10/2024. Ảnh: Tổng hợp

