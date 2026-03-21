Vợ cố NSƯT Quý Bình từng nói gì khi được gọi là "đại gia giàu có" trước khi bị bắt?

DẠ VŨ |

Vợ cố NSƯT Quý Bình từng thẳng thắn cho biết, bà không thực sự thích cách gọi "đại gia" vì theo bà từ này "rất đại trà và không thân thiện".

Thông tin doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình – bị bắt để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi trước đó, nữ CEO này xây dựng hình ảnh là một doanh nhân thành đạt, giàu có.

Trong một bài phỏng vấn trên tờ Doanh nhân & Tiếp thị, bà từng có những chia sẻ thẳng thắn về sự nghiệp cũng như các danh xưng gắn với mình.

Nói về việc được gọi là "đại gia nghìn tỷ", bà cho biết bản thân không quá nặng nề với cách gọi này, thậm chí xem đó như một lời chúc. "Người ta gọi tôi là 'đại gia nghìn tỷ' thì tôi thấy vui, điều đó giống như lời chúc phúc vậy", bà chia sẻ.

Doanh nhân Ngọc Tiền vừa bị bắt vì tội lừa đảo.

Tuy nhiên, nữ doanh nhân cũng thẳng thắn thừa nhận không thực sự thích cách gọi "đại gia" vì theo bà từ này "rất đại trà và không thân thiện".

Trước khi vướng vòng lao lý, bà từng chia sẻ về hành trình khởi nghiệp từ rất sớm. Bà bắt đầu với công việc môi giới bất động sản khi còn trẻ, sau đó chuyển sang làm việc tại ngân hàng trước khi quyết định theo đuổi con đường kinh doanh riêng.

Nguyễn Ngọc Tiền sinh năm 1976. Theo cơ quan chức năng, bà là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản.

Ngoài sự nghiệp, bà còn được công chúng biết đến khi kết hôn với Quý Bình vào năm 2020.

