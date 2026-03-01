Hòa Minzy đăng clip ngày gia đình bạn trai Đại úy đến thưa chuyện, nghẹn ngào nhắc đến ông nội

Mới đây, Hòa Minzy gây chú ý khi đăng tải đoạn chia sẻ dài trên trang cá nhân, tiết lộ những câu chuyện riêng tư về tình yêu với chồng sắp cưới là Đại úy Thăng Văn Cương, đồng thời bày tỏ nỗi nhớ ông nội đã khuất.

Nữ ca sĩ kể lại một kỷ niệm đáng nhớ: “Vào một ngày đẹp trời năm 2024, đồng chí Thăng Cương cùng gia đình xuống nhà thưa chuyện với gia đình em, bố mẹ em và đặc biệt là với ông nội. Hôm nay, vô tình lục lại clip cũ, mới thấy có những khoảnh khắc quá giá trị này, con nhớ ông nhiều lắm".

Theo lời Hòa Minzy, ông nội là người rất quý mến bạn trai của cô: “Anh và ông rất hợp tính nhau, ông rất quý anh và cũng đã luôn chờ ngày em mặc váy cưới làm vợ của anh. Chỉ tiếc là…” – nữ ca sĩ bỏ lửng, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Giọng ca gốc Bắc Ninh cũng chia sẻ thêm về công việc của bạn trai: " Đồng chí Cương là một quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Anh quản lý rất nhiều anh em, làm việc nghiêm túc, tác phong rõ ràng, ăn to nói lớn".

Cô thừa nhận chuyện tình cảm của cả hai từng phải giữ kín trong thời gian dài vì tính chất công việc đặc thù: " Em biết anh không hề dễ chịu hay dễ dàng gì với việc phải giấu đi hạnh phúc của mình và em luôn cảm ơn vì sự kiên nhẫn đó".

Hòa Minzy và chồng sắp cưới.

Clip ngày gia đình Đại Úy Thăng Văn Cương đến nhà Hòa Minzy thưa chuyện.

Nữ ca sĩ cũng nhắc lại câu nói khiến cô luôn ghi nhớ từ bạn trai: “Nhìn đồng đội đưa vợ con lên đơn vị, nhiều lúc anh cũng muốn được như vậy".

Hiện tại, khi mọi thứ đã thoải mái hơn, Hòa Minzy bày tỏ sự trân trọng: “Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn đợi em rồi lại kiên nhẫn bên cạnh em. Giờ chúng ta có thể thoải mái rồi! Đúng là cảm ơn những tổn thương để chúng ta thêm trân trọng nhau".

Cô cho biết từ khi quyết định gắn bó, cuộc sống trở nên tích cực hơn: " Từ lúc quyết định ở cạnh anh, thật sự mọi thứ diễn ra quá đỗi tuyệt vời. Những giấc mơ nghệ thuật cứ thế được thực hiện, cả giấc mơ cuộc đời còn dang dở cũng cùng anh bồi đắp và sắp đi tới một cái kết hạnh phúc".

Dù không nói trước tương lai, nữ ca sĩ khẳng định: “Em không dám nói xa về tương lai, nhưng hiện tại em sẽ luôn cố gắng để làm hậu phương vững chắc của anh. Anh hãy cứ yên tâm công tác và giữ lập trường, ý chí không ngừng vươn lên. Em rất tự hào khi được làm vợ của anh".

Đính kèm chia sẻ là clip chồng sắp cưới đưa gia đình đến nhà Hòa Minzy. Ông nội cô khi đó vẫn còn và vui vẻ ra tiếp cháu rể. Chia sẻ của Hòa Minzy nhận được hàng nghìn bình luận và lời chúc phúc từ cư dân mạng.