Quái thú 1.000 mã lực: Nhà sản xuất máy hút bụi gây sốc khi lấn sân làm siêu xe điện tại CES 2026

Trong những năm gần đây, ranh giới giữa các công ty công nghệ và ngành công nghiệp ô tô truyền thống ngày càng trở nên mong manh. Chúng ta đã chứng kiến những cái tên vốn chỉ quen thuộc với điện thoại hay đồ gia dụng bất ngờ "quay xe" sang sản xuất ô tô.

Và mới đây nhất, Dreame, thương hiệu vốn nổi danh toàn cầu với các dòng máy hút bụi thông minh đã chính thức ghi tên mình vào đường đua khốc liệt này. Theo những thông tin mới nhất được phát đi từ trụ sở hãng và các báo cáo của IT-home, Dreame Auto đang ráo riết chuẩn bị cho màn chào sân chấn động của mẫu xe đầu tiên thuộc dự án đầy tham vọng mang tên "Starry Sky Plan" tại triển lãm công nghệ CES 2026 vào tháng 1 tới.

Diện mạo của một "kẻ chinh phục" tốc độ

Dựa trên những hình ảnh teaser vừa được công bố, giới mộ điệu đã có thể phác họa phần nào chân dung của tân binh này. Không chọn cách tiếp cận an toàn với một mẫu xe gia đình phổ thông, Dreame dường như muốn chơi lớn ngay từ ván bài đầu tiên khi tung ra một thiết kế mang dáng dấp của siêu xe thuần điện (pure-electric supercar).

Ngôn ngữ thiết kế của chiếc xe toát lên vẻ khí động học cực đoan với cấu trúc thân xe dài, trọng tâm thấp, gợi nhớ đến những cỗ máy tốc độ đắt đỏ nhất hành tinh. Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh thị giác với hệ thống đèn chiếu sáng đặc trưng, bao gồm bốn dải đèn chạy ban ngày được bố trí nằm ngang, tạo nên một "đôi mắt" sắc lẹm và hiện đại. Ngay bên dưới là cản trước với các hốc hút gió kích thước lớn, kết hợp cùng các chi tiết khí động học hai bên, hứa hẹn khả năng xé gió và làm mát tối ưu.

Nhìn từ phương ngang, chiếc xe phô diễn một tỷ lệ cơ bắp với vòm bánh xe trước và sau nhô cao, tạo nên dáng vẻ bề thế, vững chãi. Một chi tiết thiết kế tinh tế là phần cột A được làm ẩn đi, tạo hiệu ứng thị giác như thể kính chắn gió phía trước kéo dài liền mạch, vuốt ngược ra tận phía sau, hòa nhập vào đường viền mái.

Điểm xuyết cho thân xe là bộ mâm 6 chấu được tạo hình theo kiểu cánh hoa, bắt chặt vào trục bánh bằng cấu trúc 6 bu lông - một chi tiết thường thấy trên các dòng xe đua chuyên nghiệp. Dù chưa được hãng xác nhận, nhưng qua những hình ảnh rò rỉ, các chuyên gia của Autohome nhận định hệ thống phanh nhiều khả năng sẽ sử dụng vật liệu gốm-carbon cao cấp để kìm hãm sức mạnh của con quái thú này.

Ở phía đuôi xe, sự hung hãn được đẩy lên cao trào với cánh gió cố định cỡ lớn, có các tấm ốp hai bên kéo dài xuống dưới. Cụm đèn hậu được thiết kế chạy dài toàn bộ chiều rộng đuôi xe, bên trong là cấu trúc chiếu sáng ma trận điểm 3D (three-dimensional dot-matrix), tạo nên một hiệu ứng ánh sáng sâu hun hút và đầy mê hoặc.

Đặc biệt, bộ khuếch tán gió hai tầng tích hợp ở cản sau không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu ứng mặt đất và lực ép xuống, giúp xe bám chặt mặt đường khi di chuyển ở tốc độ cao.

Hơn 1.000 mã lực và khả năng tăng tốc nghẹt thở

Mặc dù Dreame Auto vẫn tỏ ra kín tiếng về các thông số kỹ thuật chính thức như dung lượng pin hay phạm vi hoạt động, nhưng những đồn đoán từ giới truyền thông chuyên ngành đã đủ khiến cộng đồng yêu xe "đứng ngồi không yên". Theo báo cáo từ Autohome, mẫu siêu xe này dự kiến sẽ sở hữu hệ truyền động thuần điện với công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực.

Để kiểm soát nguồn năng lượng khổng lồ này, chiếc xe được cho là sẽ ứng dụng công nghệ làm mát cưỡng bức bằng chất làm lạnh tiên tiến, giúp duy trì nhiệt độ của hệ thống truyền động điện ở mức lý tưởng khoảng 15 độ C ngay cả khi vận hành khắc nghiệt. Nhờ đó, khả năng tăng tốc của xe được dự báo sẽ ở mức "không tưởng": từ 0 lên 100 km/h chỉ trong chưa đầy 1,8 giây. Nếu những con số kỳ vọng này trở thành hiện thực, chiếc xe của Dreame sẽ ngay lập tức bước vào hàng ngũ những siêu xe nhanh nhất thế giới.

Tham vọng vươn tầm "Starry Sky Plan"



Sự xuất hiện tại CES 2026 không phải là một quyết định ngẫu hứng mà là bước đi chiến lược trong lộ trình dài hơi của Dreame. Trước đó, trang CarNewsChina đã từng tiết lộ về tham vọng ô tô rộng lớn của hãng này với chiến lược thương hiệu kép. Theo đó, Dreame không chỉ nhắm đến phân khúc siêu xe hiệu suất cao mà còn tham vọng tấn công vào thị trường xe điện hạng sang cỡ lớn.

Công ty đã từng hé lộ các bản dựng đồ họa của một chiếc SUV điện cỡ lớn, được định vị để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ siêu sang lâu đời trên thị trường. Theo lộ trình, những mẫu xe thương mại đầu tiên, bao gồm cả siêu xe đang được nhắc tới, dự kiến sẽ chính thức lăn bánh trên thị trường vào khoảng năm 2027.

Hiện tại, tất cả vẫn đang ở chế độ "xem trước" (preview mode). Nhưng với những gì đã hé lộ, từ thiết kế táo bạo cho đến những thông số kỹ thuật đầy hứa hẹn, Dreame đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Họ không làm xe chỉ để "cho vui", mà thực sự muốn tạo ra một cú hích lớn, biến giấc mơ từ những chiếc máy hút bụi trở thành những cỗ máy tốc độ chinh phục mọi cung đường. Giới mộ điệu sẽ phải chờ đến tháng 1 năm 2026 để được tận mắt chứng kiến "Bầu trời đầy sao" của Dreame tỏa sáng như thế nào tại Las Vegas.



