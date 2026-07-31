Quá nhanh, VinFast sẽ trở thành sân vận động lớn thế giới

Với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, Sân vận động VinFast được kỳ vọng sẽ trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành vào năm 2028.

Theo thông tin từ Vinhomes, đại công trường Vinhomes Global Sportia tiếp tục ghi nhận nhiều dấu mốc tích cực. Trong đó, Sân vận động VinFast là hạng mục trọng điểm, được định hướng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế.

Được biết, Sân vận động VinFast là tên mới của Sân vận động Hùng Vương.

Chỉ sau hơn nửa năm kể từ ngày khởi công, đại công trường sân vận động VinFast đã thay đổi rõ rệt.

Theo ghi nhận, sau hơn nửa năm kể từ ngày khởi công, đại công trường rộng hơn 73 ha đã thay đổi rõ rệt. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động thi công liên tục theo nhiều ca. Hình hài sân vận động đang dần hiện rõ khi cả bốn khán đài A, B, C và D được triển khai đồng loạt.

Đến nay, công tác san lấp mặt bằng khu vực sân vận động chính và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành. Hạng mục ép cọc kết cấu chính đạt 100% khối lượng, trong khi thi công đài móng và san nền tầng 1 đã vượt mốc 70%, tạo tiền đề để dự án bước vào giai đoạn đẩy mạnh thi công phần thân và các hạng mục kỹ thuật quy mô lớn.

Song song với việc xây dựng kết cấu khán đài, nhà thầu đang chuẩn bị triển khai hệ mái vòm đóng mở tự động - một trong những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất của dự án.

Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026. Sau đó, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn lắp dựng mái vòm, hệ thống cơ điện, mặt sân và các hạng mục kỹ thuật. Nếu bám sát tiến độ, mái vòm đóng mở tự động dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027.

Trong khi đó, hệ thống đường nội khu và các tuyến giao thông kết nối đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Nhiều hạng mục như thảm nhựa, trồng cây xanh và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông phục vụ sân vận động.

Ghi nhận tại công trường, hình hài sân vận động đã dần hiện rõ khi cả 4 khán đài A, B, C và D được triển khai xây dựng đồng loạt.

Với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, công trình có quy mô gấp khoảng ba lần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (40.192 chỗ). Khi hoàn thành, sân vận động được kỳ vọng vượt qua Narendra Modi Stadium (Ấn Độ, khoảng 132.000 chỗ), đồng thời lớn hơn Rungrado 1st of May Stadium (Triều Tiên, khoảng 114.000 chỗ) và AT&T Stadium (Mỹ, hơn 80.000 chỗ), trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.

Không chỉ nổi bật về quy mô, công trình còn được định hướng trở thành một trong những sân vận động xanh và thông minh hàng đầu thế giới. Theo thiết kế, sân vận động sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và vận hành, hệ thống ghế ngồi thông minh kết nối 5G, công nghệ thay mới mặt sân trong 6-10 giờ cùng hệ thống kiểm soát an ninh và điều tiết dòng người theo thời gian thực.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là mặt đứng lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam với họa tiết trống đồng Đông Sơn kết hợp hình tượng chim Lạc, tạo nên một biểu tượng thể thao mang đậm bản sắc dân tộc nhưng vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại của những sân vận động hàng đầu thế giới.

Khi hoàn thành, Sân vận động VinFast được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam, đáp ứng điều kiện đăng cai các sự kiện tầm cỡ như ASIAD, Olympic hay FIFA World Cup.

Sân vận động VinFast được xem là "trái tim" của Vinhomes Global Sportia - đại dự án có tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 35 tỷ USD).

Bao quanh sân vận động là hệ sinh thái thể thao được quy hoạch đồng bộ, gồm nhà thi đấu đa năng, bể bơi Olympic, cụm sân quần vợt, trung tâm huấn luyện vận động viên tiêu chuẩn quốc tế cùng nhiều hạng mục dịch vụ, thương mại và giải trí.

Về hạ tầng, công trình nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, kết nối trực tiếp với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 3.5, Vành đai 4, ga Ngọc Hồi và mạng lưới đường sắt đô thị. Hệ thống hạ tầng này được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Thủ đô và các tỉnh lân cận, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn.