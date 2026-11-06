Quá khứ của tỷ phú Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg

Những hình ảnh thời trẻ hé lộ diện mạo, cuộc sống và các dấu mốc đầu tiên của Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg... trên con đường trở thành tỷ phú.

Trước khi trở thành những tỷ phú công nghệ nổi tiếng thế giới , Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs, Michael Dell hay Mark Zuckerberg đều có những khởi đầu rất khác biệt. Người rời giảng đường đại học để theo đuổi ý tưởng kinh doanh , người bắt đầu bán máy tính khi mới 19 tuổi, người xây dựng doanh nghiệp từ gara thuê, thậm chí có người từng xuất hiện trong ảnh hồ sơ cảnh sát.

Những bức ảnh ghi lại thời trẻ của các doanh nhân này không chỉ hé lộ diện mạo trước khi nổi tiếng, mà còn gợi nhắc về những dấu mốc đầu tiên trong hành trình xây dựng các tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng toàn cầu.

Theo bài viết của Ahad Sanwari đăng trên tạp chí HELLO!, loạt hình ảnh tư liệu đã ghi lại những giai đoạn đáng chú ý trong cuộc đời của một số gương mặt giàu có và nổi tiếng nhất ngành công nghệ.

Elon Musk: Từ cậu bé lập trình đến tham vọng chinh phục không gian

Bức ảnh chụp năm 2004 ghi lại Elon Musk bên cạnh một tên lửa, thời điểm ông bắt đầu tập trung nguồn lực cho tham vọng phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ tư nhân.

Ảnh thời sinh viên của CEO Tesla Elon Musk. (Ảnh: RR Auction/ZUMA Press Wire Service/Shutterstock)

Niềm đam mê công nghệ của Musk xuất hiện từ khá sớm. Khi mới 12 tuổi, ông đã tự viết một trò chơi điện tử mang tên Blastar và bán mã nguồn cho một tạp chí máy tính tại Nam Phi với giá khoảng 500 USD. Đây được xem là một trong những dấu mốc đầu tiên cho thấy khả năng lập trình của doanh nhân này.

Năm 17 tuổi, Musk rời Nam Phi sang Canada, sau đó theo học tại Đại học Queen's trước khi chuyển đến Đại học Pennsylvania (Mỹ). Tại đây, ông theo đuổi hai lĩnh vực vật lý và kinh tế. Năm 1995, Musk chuyển đến California để học tiến sĩ tại Đại học Stanford, nhưng nhanh chóng quyết định tạm dừng việc học để tham gia làn sóng phát triển Internet.

Cùng năm đó, ông và em trai Kimbal thành lập Zip2, công ty cung cấp phần mềm hướng dẫn thành phố và danh bạ doanh nghiệp trực tuyến. Sau khi bán Zip2, Musk tiếp tục tham gia xây dựng X.com, doanh nghiệp sau này sáp nhập và phát triển thành PayPal.

Năm 2002, ông thành lập SpaceX với tham vọng giảm chi phí vận chuyển vào không gian và thúc đẩy khả năng đưa con người lên sao Hỏa. Đến năm 2004, Musk đầu tư vào Tesla, tham gia vào quá trình phát triển hãng xe điện này.

Từ một cậu bé bán trò chơi điện tử tại Nam Phi, Musk dần xây dựng sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực, từ thanh toán trực tuyến, xe điện đến hàng không vũ trụ. Những dự án này góp phần đưa ông trở thành một trong những doanh nhân giàu có nhất thế giới.

Michael Dell: Bắt đầu kinh doanh máy tính với 1.000 USD

Michael Dell xuất hiện trong bức ảnh tại PC Forum năm 1988, thời điểm doanh nghiệp do ông sáng lập đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Michael Dell gặp gỡ các đại biểu sinh viên tại Hội nghị Thượng đỉnh Academy of Achievement năm 1998 ở Jackson Hole, bang Wyoming (Mỹ). (Ảnh: Achievement)

Câu chuyện kinh doanh của Dell bắt đầu khi ông còn là sinh viên năm nhất tại Đại học Texas. Năm 1984, ở tuổi 19, ông thành lập PC's Limited với số vốn ban đầu khoảng 1.000 USD. Ý tưởng kinh doanh xuất phát từ việc nhận thấy khách hàng có thể mua máy tính với chi phí thấp hơn nếu doanh nghiệp bán trực tiếp thay vì thông qua nhiều nhà phân phối.

Ban đầu, Dell tập trung mua máy tính, nâng cấp linh kiện và bán lại cho khách hàng. Mô hình này giúp ông tiếp cận trực tiếp nhu cầu của người sử dụng, đồng thời giảm các khoản chi phí trung gian.

Hoạt động kinh doanh nhanh chóng phát triển, khiến Dell phải đưa ra lựa chọn quan trọng: tiếp tục việc học hay dành toàn bộ thời gian cho công ty. Cuối năm đầu tiên tại đại học, ông quyết định rời giảng đường để tập trung điều hành doanh nghiệp.

Năm 1988, công ty chính thức thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, huy động 30 triệu USD và đạt mức vốn hóa thị trường khoảng 85 triệu USD. Từ một hoạt động kinh doanh nhỏ của sinh viên, Dell dần phát triển thành tập đoàn máy tính có tên tuổi trên thị trường quốc tế.

Jeff Bezos: Từ nhân viên Phố Wall đến nhà sáng lập Amazon

Bức ảnh chụp năm 1997 ghi lại hình ảnh Jeff Bezos trong giai đoạn đầu xây dựng Amazon, khoảng hai năm sau khi nền tảng này chính thức hoạt động trên Internet.

Jeff Bezos trong bức ảnh năm 1997. Khi đó, nhà sáng lập Amazon xuất hiện với quần kaki cạp cao, hàng lông mày rậm. (Ảnh: Getty Images)

Trước khi trở thành doanh nhân trong lĩnh vực thương mại điện tử, Bezos từng có sự nghiệp khá ổn định trong ngành tài chính. Ông tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1986 với chuyên ngành kỹ thuật điện và khoa học máy tính, sau đó làm việc tại một số công ty tài chính. Một trong những vị trí đáng chú ý nhất của ông là tại D.E. Shaw, nơi Bezos nhanh chóng đảm nhận vai trò quản lý cấp cao.

Bước ngoặt đến vào năm 1994, khi Bezos nhận thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của Internet và tiềm năng thương mại từ môi trường này. Ông quyết định rời công việc đang có triển vọng để theo đuổi ý tưởng kinh doanh trực tuyến.

Ban đầu, Bezos đặt tên doanh nghiệp là Cadabra, sau đó đổi thành Amazon. Ông cùng người vợ khi đó là MacKenzie Scott chuyển đến Bellevue, bang Washington (Mỹ), bắt đầu xây dựng công ty từ gara tại nhà thuê.

Amazon chính thức mở cửa vào năm 1995 với mô hình hiệu sách trực tuyến. Việc lựa chọn sách xuất phát từ khả năng cung cấp danh mục sản phẩm phong phú và tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng mà một cửa hàng truyền thống khó có thể đáp ứng.

Chỉ trong vài năm, Amazon mở rộng hoạt động sang nhiều nhóm hàng khác nhau. Đến năm 1997, công ty thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Từ một hiệu sách trực tuyến trong gara, Amazon dần trở thành tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử toàn cầu, hoạt động cả trong lĩnh vực điện toán đám mây và dịch vụ số.

Steve Jobs: Bỏ học đại học, trở thành triệu phú ở tuổi 25

Bức ảnh cố CEO Apple - Steve Jobs tại văn phòng năm 1981 ghi lại thời điểm Apple đang phát triển mạnh mẽ, sau khi ông cùng Steve Wozniak và Ronald Wayne thành lập công ty vào năm 1976.

Steve Jobs ngồi bên chiếc máy tính Lisa của Apple năm 1982. (Ảnh: Bygonely)

Jobs từng theo học tại Reed College ở bang Oregon (Mỹ), nhưng quyết định bỏ học sau khoảng một học kỳ. Dù vậy, ông vẫn ở lại khuôn viên trường một thời gian để tham dự những lớp học mà mình yêu thích, trong đó có môn thư pháp.

Đây là một chi tiết đáng chú ý trong hành trình của Jobs. Kiến thức về kiểu chữ, khoảng cách giữa các ký tự và nghệ thuật trình bày từ những lớp học này sau đó ảnh hưởng đến cách ông tiếp cận thiết kế sản phẩm. Jobs từng nhắc đến trải nghiệm tại Reed College như một trong những yếu tố góp phần định hình phông chữ và giao diện trên máy tính Macintosh.

Trước khi thành lập Apple, Jobs từng làm việc tại Atari, một công ty chuyên phát triển trò chơi điện tử. Tại đây, ông có cơ hội tiếp xúc sâu hơn với ngành công nghiệp máy tính và công nghệ giải trí.

Năm 1976, Jobs cùng Wozniak và Ronald Wayne thành lập Apple. Để có vốn ban đầu, Jobs bán chiếc xe Volkswagen của mình, trong khi Wozniak bán chiếc máy tính cầm tay HP. Những khoản tiền này góp phần giúp hai người triển khai dự án máy tính cá nhân đầu tiên.

Đến năm 1981, khi mới 25 tuổi, Jobs đã sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 250 triệu USD, trở thành một trong những doanh nhân trẻ giàu có tại Mỹ.

Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Jobs tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm khi trở lại lãnh đạo Apple và đưa công ty ra mắt những sản phẩm mang tính biểu tượng như iPod, iPhone và iPad. Ông qua đời năm 2011, nhưng những đổi mới trong thiết kế và trải nghiệm công nghệ vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến ngành công nghiệp toàn cầu.

Bill Gates: Bức ảnh hồ sơ cảnh sát và những ngày đầu thành lập Microsoft

Trong số những hình ảnh thời trẻ của các tỷ phú công nghệ, bức ảnh hồ sơ cảnh sát của Bill Gates có lẽ là một trong những tư liệu gây tò mò nhất.

Những bức ảnh tư liệu ghi lại hình ảnh Bill Gates thời trẻ năm 1984, khi Microsoft đang trên đà phát triển và dần khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp máy tính cá nhân. (Ảnh: Vintag)

Bức ảnh được chụp năm 1977, ghi lại thời điểm nhà đồng sáng lập Microsoft gặp rắc rối sau một lần vi phạm giao thông. Theo những thông tin được công bố, Gates bị bắt giữ vì không dừng xe tại biển báo STOP và lái xe khi không có giấy phép.

Trước đó, Gates đã sớm thể hiện niềm đam mê với máy tính. Khi theo học tại trường Lakeside ở Seattle, ông có cơ hội tiếp xúc với máy tính và bắt đầu học lập trình. Đây cũng là nơi ông gặp Paul Allen, người sau này trở thành cộng sự quan trọng trong hành trình xây dựng Microsoft.

Năm 1974, Allen nhìn thấy thông tin về máy tính Altair 8800 trên tạp chí Popular Electronics. Hai người nhận ra rằng sự phát triển của máy tính cá nhân sẽ kéo theo nhu cầu lớn về phần mềm. Họ quyết định phát triển ngôn ngữ lập trình BASIC dành cho thiết bị này.

Dù chưa có sẵn máy tính Altair để thử nghiệm, Gates và Allen vẫn bắt tay viết chương trình. Sau nhiều tuần làm việc liên tục, họ hoàn thành phiên bản BASIC và bán sản phẩm cho nhà sản xuất MITS vào đầu năm 1975.

Cũng trong năm này, Microsoft được thành lập. Gates quyết định rời Đại học Harvard để tập trung phát triển công ty cùng Allen. Một trong những bước ngoặt quan trọng tiếp theo đến vào năm 1980, khi Microsoft đạt thỏa thuận cung cấp hệ điều hành cho máy tính cá nhân của IBM.

Từ một nhóm lập trình viên phát triển phần mềm cho máy tính đời đầu, Microsoft dần trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, góp phần phổ biến máy tính cá nhân trong gia đình và văn phòng.

Mark Zuckerberg: Xây dựng mạng xã hội từ ký túc xá Harvard

Bức ảnh Mark Zuckerberg tại Đại học Harvard ngày 14.5.2004 được chụp chỉ vài tháng sau khi TheFacebook ra đời, đánh dấu giai đoạn đầu trong hành trình xây dựng mạng xã hội của doanh nhân này.

Mark Zuckerberg thời còn là sinh viên Harvard, nơi ông đặt những viên gạch đầu tiên cho mạng xã hội Facebook vào năm 2004. (Ảnh: Retrowallstreet)

Niềm đam mê lập trình của Zuckerberg xuất hiện từ khi còn nhỏ. Khoảng năm 12 tuổi, ông đã phát triển một chương trình nhắn tin mang tên ZuckNet, cho phép các thành viên trong gia đình và nhân viên tại phòng khám nha khoa của cha trao đổi thông tin.

Khi còn học trung học, Zuckerberg tiếp tục phát triển các phần mềm máy tính, trong đó có chương trình nghe nhạc Synapse, có khả năng tìm hiểu thói quen của người dùng để đưa ra gợi ý. Dự án này từng thu hút sự chú ý từ một số công ty công nghệ.

Năm 2002, Zuckerberg nhập học Đại học Harvard. Trong thời gian này, ông phát triển Facemash, một website cho phép sinh viên so sánh hình ảnh của các bạn học. Dự án nhanh chóng gây chú ý nhưng cũng vấp phải tranh cãi và bị nhà trường yêu cầu đóng cửa.

Đến tháng 2.2004, Zuckerberg cùng một số cộng sự ra mắt TheFacebook. Nền tảng ban đầu chỉ dành cho sinh viên Harvard, giúp người dùng tạo hồ sơ cá nhân và kết nối với bạn bè trong trường.

Sự phát triển nhanh chóng của nền tảng khiến Zuckerberg quyết định rời Harvard để tập trung điều hành công ty. TheFacebook sau đó mở rộng sang nhiều trường đại học khác, trước khi trở thành mạng xã hội toàn cầu và được đổi tên thành Facebook.

Năm 2021, Facebook đổi tên công ty mẹ thành Meta, đánh dấu định hướng mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ mới, trong đó có thực tế ảo và vũ trụ ảo.

Những khởi đầu khác biệt, cùng tạo nên dấu ấn toàn cầu

Từ gara thuê của Jeff Bezos, số vốn 1.000 USD của Michael Dell đến những dòng mã đầu tiên của Bill Gates và Paul Allen, hành trình lập nghiệp của các tỷ phú công nghệ cho thấy những đế chế kinh doanh lớn đôi khi bắt đầu từ những dự án rất nhỏ.

Mỗi người lựa chọn một con đường khác nhau. Bezos nhìn thấy tiềm năng thương mại của Internet, Gates và Allen đặt cược vào phần mềm máy tính cá nhân, Jobs chú trọng sự kết hợp giữa công nghệ và thiết kế, còn Zuckerberg khai thác nhu cầu kết nối trên môi trường số. Trong khi đó, Musk theo đuổi những lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực và tầm nhìn dài hạn như xe điện và hàng không vũ trụ.

Những bức ảnh thời trẻ vì thế không chỉ là tư liệu về diện mạo của các doanh nhân trước khi nổi tiếng. Chúng còn ghi lại những thời điểm mà các ý tưởng kinh doanh vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, trước khi phát triển thành những tập đoàn có ảnh hưởng sâu rộng đến cách con người mua sắm, làm việc, giao tiếp và tiếp cận công nghệ ngày nay.