Cụ ông đang đi thăm mộ bất ngờ gặp sự cố kinh hoàng, nhiều người phải dùng cây thánh giá để giải cứu

Chuyến đi thăm mộ của một cụ ông tại Mexico bất ngờ có diễn biến ngoài dự tính, khiến những người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng.

Cụ ông đi thăm mộ trong ngày lễ đặc biệt ở Mexico

Cụ ông đi thăm mộ tại một nghĩa trang ở thành phố Gómez Palacio, bang Durango, Mexico, vào chiều 2/11/2026, không ngờ chuyến viếng thăm lại kết thúc bằng một sự cố khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt.

Thời điểm này, hàng nghìn gia đình trên khắp Mexico đang tham gia các hoạt động nhân Ngày của người chết (Día de Muertos), một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng nhất của quốc gia Bắc Mỹ. Người dân thường đến nghĩa trang để dọn dẹp mộ phần, mang theo hoa, nến và những món đồ tưởng nhớ người thân đã khuất.

Tại Gómez Palacio, không khí tưởng niệm diễn ra từ những ngày cuối tháng 10. Các nghĩa trang đón lượng lớn người dân đến thăm viếng, trong đó có nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Cụ ông đi thăm mộ tại nghĩa trang Morelos II ở Mexico bất ngờ gặp sự cố khiến nhiều người phải tìm cách ứng cứu. (Ảnh: NMAS)

Theo El Siglo de Torreón, trong khoảng thời gian từ ngày 30/10 đến 2/11, các nghĩa trang tại Gómez Palacio ghi nhận khoảng 51.800 lượt khách. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hỏa, bảo vệ dân sự, nhân viên y tế và cảnh sát để bảo đảm an toàn trong những ngày cao điểm.

Giữa dòng người đến tưởng nhớ người thân hôm 2/11, một cụ ông có mặt tại nghĩa trang Morelos II. Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, ông đang di chuyển bên trong khu vực nghĩa trang thì một tình huống bất ngờ xảy ra.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt gần đó. Một số người lập tức tiến đến hỗ trợ, trong khi những người khác dùng điện thoại ghi lại diễn biến. Đáng chú ý, giữa lúc tìm cách giúp nạn nhân, những người chứng kiến đã sử dụng một vật dụng vốn gắn liền với các ngôi mộ. Hình ảnh này sau đó trở thành chi tiết đặc biệt trong đoạn video ghi lại vụ việc.

Nhiều người dùng cây thánh giá giải cứu cụ ông đi thăm mộ

Theo TV Azteca Laguna, sự cố xảy ra khi cụ ông đang đi lại trong nghĩa trang Morelos II. Vì nguyên nhân chưa được xác định, ông bất ngờ rơi xuống một huyệt mộ đang mở.

Cú ngã khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt. Hình ảnh trong video cho thấy cụ ông có vết thương gần mắt phải và trên trán, kèm theo tình trạng chảy máu. Khi phát hiện cụ ông mắc kẹt phía dưới, những người xung quanh nhanh chóng tìm cách đưa ông lên. Tuy nhiên, việc tiếp cận không đơn giản bởi nạn nhân đang ở bên trong huyệt mộ, thấp hơn mặt đất.

Trong tình huống đó, một số người đã tận dụng cây thánh giá bằng kim loại có sẵn tại nghĩa trang, đặt xuống phía dưới để tạo thành một chiếc thang tạm.

Những người có mặt tại nghĩa trang đã tận dụng một cây thánh giá bằng kim loại để giúp cụ ông thoát khỏi huyệt mộ. Những người có mặt tại nghĩa trang đã tận dụng một cây thánh giá bằng kim loại để giúp cụ ông thoát khỏi huyệt mộ.

Vật dụng thường được dùng làm biểu tượng tôn giáo trên các ngôi mộ bất ngờ trở thành phương tiện hỗ trợ giải cứu. Những người có mặt phối hợp giữ kết cấu kim loại, tạo điểm tựa để giúp cụ ông thoát khỏi vị trí mắc kẹt.

Đoạn video ghi lại sự việc sau đó được truyền thông Mexico đăng tải, cho thấy nỗ lực ứng cứu của những người chứng kiến. Nguyên nhân chính xác khiến cụ ông rơi xuống huyệt mộ vẫn chưa được xác định tại thời điểm đưa tin.

Cũng trong dịp lễ này, những vụ tai nạn tương tự đã xảy ra tại các nghĩa trang khác ở Gómez Palacio.

Theo El Siglo de Torreón, ông Alfonso Javier Mijares Ramírez, Giám đốc Bảo vệ dân sự và Cứu hỏa thành phố, cho biết lực lượng chức năng đã hỗ trợ bốn người bị thương sau khi giẫm lên những tấm nắp mộ có kết cấu hư hỏng khó nhận biết và rơi xuống bên trong.

Các nạn nhân trong nhóm sự cố này có độ tuổi từ 38 đến 78. Họ được lực lượng bảo vệ dân sự, nhân viên y tế thành phố và Hội Chữ thập đỏ Mexico chăm sóc. Theo thông tin được công bố, những chấn thương này không đe dọa tính mạng.

Những nguy hiểm ít ai ngờ tại nghĩa trang

Cơ quan bảo vệ dân sự Gómez Palacio xác nhận có bốn trường hợp rơi xuống huyệt mộ hoặc khu vực mộ phần xuống cấp trong đợt cao điểm thăm viếng ngày 2/11. Các vụ việc cho thấy nguy cơ tai nạn không chỉ đến từ những huyệt mộ đang mở mà còn từ các tấm nắp, phiến đá hoặc kết cấu che phủ đã xuống cấp theo thời gian.

Đặc biệt, những vị trí có dấu hiệu hư hỏng không rõ ràng có thể khiến người đến thăm viếng khó nhận biết nguy hiểm. Khi lượng khách tăng cao, việc di chuyển giữa các ngôi mộ càng cần được chú ý.

Các nghĩa trang tại Mexico đón lượng lớn người dân đến tưởng nhớ người thân trong dịp lễ Día de Muertos đầu tháng 11. (Ảnh: NYT)

Các chuyên gia an toàn khuyến cáo người dân nên đi theo lối dành cho khách tham quan, tránh bước lên nắp mộ hoặc những kết cấu không rõ khả năng chịu lực. Người cao tuổi và trẻ nhỏ cần được hỗ trợ khi di chuyển tại các khu vực có địa hình không bằng phẳng.

Nếu phát hiện huyệt mộ đang mở hoặc bề mặt có dấu hiệu nứt, lún, người dân nên giữ khoảng cách và thông báo cho ban quản lý nghĩa trang thay vì tự kiểm tra.

Riêng trường hợp cụ ông đi thăm mộ tại nghĩa trang Morelos II, hình ảnh những người xung quanh dùng cây thánh giá kim loại để ứng cứu đã trở thành một chi tiết đặc biệt của sự việc. Vụ tai nạn cũng nhắc nhở về những rủi ro có thể xuất hiện ngay trong một chuyến thăm viếng tưởng chừng bình thường.

Theo TV Azteca Laguna, El Siglo de Torreón, N+