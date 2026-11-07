Quá khứ 16 năm trước của ông trùm Điền Quân SN 1984

Khương Dừa khi đó mới 26 tuổi, còn đang làm công việc về truyền thông, chưa về với Điền Quân.

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa đã hé lộ loạt ảnh của mình cách đây 16 năm.



Anh chia sẻ: "Khương Dừa non hồi năm 2010, giờ là Khương Dừa già. Chúc bà con cô bác buổi chiều vui vẻ, nhiều sức khỏe".

Bức ảnh thời trẻ được Khương Dừa chia sẻ

Cụ thể, thời điểm trong ảnh chụp là năm 2010. Khương Dừa khi đó mới 26 tuổi, còn đang làm công việc về truyền thông, chưa về với Điền Quân, trông anh rất giản dị, hiền lành, chất phác. Không ai nghĩ một thanh niên mộc mạc như vậy lại trở thành đạo diễn danh tiếng, quyền lực giới giải trí miền Nam và là phó giám đốc, ông trùm thứ hai của Điền Quân.

Phía dưới bình luận, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và phải công nhận Khương Dừa "gừng càng già càng cay", càng có tuổi lại càng sâu sắc, có tướng mạo người lãnh đạo hơn.

Khương Dừa (tên thật là Trần Thế Khương, sinh năm 1984) từng giữ vai trò Giám đốc Khối Nội dung kiêm Phó Giám đốc Công ty Truyền thông Điền Quân.

Anh là người đứng sau sự thành công của hàng loạt gameshow đình đám như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, và Hát mãi ước mơ.

Bên cạnh vai trò đạo diễn sản xuất, anh còn phát triển kênh YouTube cá nhân thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Kênh của anh nổi tiếng nhờ các video hậu trường hài hước, đời sống dân dã và các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ nghệ sĩ khó khăn. Sau khi Điền Quân gặp khủng hoảng tài chính và ngưng hoạt động sản xuất lớn, Khương Dừa đã tách ra hoạt động độc lập.

Anh tập trung tối đa vào việc sáng tạo nội dung số trên các nền tảng mạng xã hội và kênh cá nhân. Song song đó, anh mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực và dịch vụ giải trí quy mô nhỏ.

Dù trải qua biến động kinh tế, anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp và sếp cũ Color Man.

Hiện tại, Khương Dừa duy trì công việc sản xuất nội dung độc lập, làm giám đốc sản xuất một số chương trình nhỏ và xây dựng cuộc sống bình yên bên gia đình. Anh tổ chức được nhiều chương trình lớn quy tụ nhiều nghệ sĩ thành danh khắp miền Nam như Ngọc Huyền, Minh Nhí, Lệ Thủy, Mộng Tuyền, Châu Thanh…

Ngoài ra, Khương Dừa còn nổi tiếng ở lĩnh vực từ thiện, chuyên đi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.