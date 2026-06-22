Quá khổ cho đại mỹ nhân quyền lực nhất Vbiz: Nói 1 câu bị chê cười khắp MXH, tới visual cũng nhận bão chê bai

Quá lâu mới tái xuất, mỹ nhân này lại gặp bão chê bai.

Từng được xem là một trong những chị đại quyền lực nhất làng giải trí Việt, Thanh Hằng nay bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh Madames Thanh Sắc. Từ diễn xuất, nhan sắc cho tới một câu thoại ngắn ngủi, mọi thứ liên quan đến nữ siêu mẫu đều đang bị cư dân mạng mang ra bàn luận sôi nổi.

Sau nhiều năm vắng bóng ở địa hạt điện ảnh, sự trở lại của Thanh Hằng vốn nhận được rất nhiều kỳ vọng. Trong phim, cô đảm nhận vai Thanh Sắc - một vũ nữ nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn, người sở hữu nhan sắc và sức hút khiến nhiều người mê đắm. Tuy nhiên, ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, khán giả đã bắt đầu chia thành nhiều luồng ý kiến.

Không ít người cho rằng Thanh Hằng vẫn giữ được thần thái sang trọng, khí chất nổi bật hiếm ai có được. Thế nhưng cũng có ý kiến nhận xét ngoại hình hiện tại của cô không còn phù hợp với kiểu vai "đệ nhất mỹ nhân" như trong mô tả. Một số bình luận thậm chí cho rằng nữ diễn viên trông già hơn kỳ vọng của khán giả dành cho hình tượng mỹ nhân khiến bao người say đắm.

Dẫu vậy, nếu nhìn vào bối cảnh nhân vật, nhiều người lại cho rằng những nhận xét này có phần khắt khe. Thanh Sắc không phải một cô gái đôi mươi mới bước chân vào nghề mà được xây dựng như một vũ nữ nổi tiếng, đã có nhiều năm hoạt động trong giới ăn chơi hào nhoáng. Chính vì vậy, sự từng trải, sắc sảo và khí chất trưởng thành của Thanh Hằng thực tế lại khá phù hợp với hình tượng nhân vật.

Bên cạnh tranh cãi về ngoại hình, diễn xuất của Thanh Hằng cũng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Đặc biệt, những phân đoạn cảm xúc mạnh, nhất là cảnh khóc của nữ diễn viên, nhận về không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng biểu cảm của cô chưa thực sự chạm tới cảm xúc người xem, khiến các phân cảnh bi kịch chưa tạo được sức nặng như mong đợi.

Tuy nhiên, điều khiến cái tên Thanh Hằng phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội lại đến từ một tình tiết hoàn toàn khác. Trong một phân đoạn, nhân vật Thanh Sắc yêu cầu nam chính dừng xe với câu thoại ngắn gọn: "Dừng xe đi". Vốn là phân đoạn cảm xúc, cách nhả chữ và biểu cảm của Thanh Hằng lại khiến nhiều cư dân mạng bật cười.

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Câu nói "Dừng xe đi" nhanh chóng trở thành một hiện tượng viral, xuất hiện dày đặc trên TikTok, Facebook và nhiều nền tảng khác. Thậm chí, cư dân mạng còn hài hước biến tấu thành câu "Dừng share đi" để tạo meme, kéo theo hàng loạt video bắt trend.

Dù đang nhận về không ít lời chê bai, khó có thể phủ nhận Thanh Hằng vẫn là một trong những ngôi sao có sức hút hàng đầu của Vbiz. Chỉ một câu thoại vài giây cũng đủ tạo nên cuộc thảo luận kéo dài nhiều ngày trên mạng xã hội. Điều đó phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của nữ siêu mẫu vẫn chưa hề suy giảm. Tranh cãi về diễn xuất hay tạo hình có thể còn tiếp tục trong thời gian tới, nhưng với Thanh Hằng, việc khiến khán giả liên tục nhắc đến tên mình cũng đã là một dấu ấn đáng chú ý trong lần tái xuất điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng.