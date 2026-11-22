Tòa án tại Hà Lan vừa ra phán quyết yêu cầu 10 công ty con của BYD ngừng kinh doanh mẫu SUV Ti 7 tại Liên minh châu Âu (EU), sau khi xác định mẫu xe này vi phạm bản quyền kiểu dáng của Land Rover Defender.

Jaguar Land Rover (JLR) vừa giành lợi thế đáng kể trong cuộc chiến pháp lý với BYD. Cụ thể, tòa án quận The Hague (Hà Lan) ra phán quyết ngày 20/11 xác định mẫu SUV Ti7 của hãng xe Trung Quốc vi phạm thiết kế Defender đã được JLR đăng ký bảo hộ tại Liên minh châu Âu (EU).

Theo đó, BYD sẽ bị cấm nhập khẩu, sản xuất, bán hoặc thực hiện các hoạt động thương mại khác liên quan đến mẫu xe này trên toàn EU.

Ti7 là mẫu SUV plug-in hybrid có cấu hình 5 hoặc 7 chỗ, được BYD giới thiệu tại Trung Quốc năm ngoái và đang chuẩn bị mở rộng sang các thị trường quốc tế.

Tòa án phán quyết rằng rằng mẫu BYD SUV Ti7 đã vi phạm thiết kế đã được đăng ký tại EU của JLR đối với mẫu Defender.

Xe sở hữu kiểu dáng vuông vức, cửa kính dựng đứng, mui phẳng và bánh dự phòng gắn phía sau. Tất cả tạo nên diện mạo tổng thể có nhiều nét tương đồng với Defender thế hệ hiện hành.

Các luật sư của BYD lập luận rằng hai mẫu xe có nhiều điểm khác biệt ở đèn pha, lưới tản nhiệt, cản trước, nắp ca-pô, cửa kính và vòm bánh xe. Tuy nhiên, tòa án cho rằng những chi tiết này không đủ để làm thay đổi ấn tượng tổng thể mà mẫu BYD Ti7 tạo ra đối với người dùng.

Theo phán quyết, Defender có những đặc trưng nhận diện gồm phần vai và các góc thân xe bo tròn, tấm ốp đặc trưng tại trụ C, vòm bánh xe dạng bo tròn, khu vực kính liền mạch cùng tỷ lệ tổng thể riêng biệt.

Vụ kiện xoay quanh một thiết kế được JLR đăng ký tại EU từ năm 2018, trước khi Defender thế hệ hiện tại ra mắt vào năm 2019. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, bởi JLR dựa vào quyền bảo hộ thiết kế đã đăng ký trước đó thay vì chỉ cáo buộc BYD sao chép mẫu xe thương mại.

Các công ty con của BYD tại châu Âu có một tuần kể từ khi nhận được phán quyết để chấm dứt hành vi vi phạm. Lệnh cấm bao gồm nhập khẩu, sản xuất, chào bán, kinh doanh, lưu kho, giao xe và mọi hình thức thương mại hóa Ti7 tại EU.

Nếu không tuân thủ, doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt 100.000 Euro cho mỗi ngày hoặc một phần ngày vi phạm. JLR cũng có thể lựa chọn mức phạt 25.000 Euro cho mỗi hành vi vi phạm, với tổng số tiền phạt tối đa 10 triệu Euro.

Tuy nhiên, Ti7 hiện chưa được bán tại EU và BYD cho biết chưa có kế hoạch cụ thể để đưa mẫu xe này vào thị trường. Tòa án vẫn ban hành lệnh cấm do hãng xe Trung Quốc không cam kết sẽ không bán mẫu SUV tại khu vực này.

Đây cũng mới là phán quyết sơ bộ. JLR có 6 tháng để khởi động thủ tục tố tụng chính thức nếu muốn tiếp tục theo đuổi vụ kiện. Dù vậy, quyết định lần này vẫn tạo lợi thế đáng kể cho hãng xe Anh trong tranh chấp với BYD tại châu Âu.

JLR không được tòa chấp thuận toàn bộ yêu cầu. Tòa án bác đề nghị áp dụng lệnh cấm tại Anh và tuyên bố không có thẩm quyền xét xử đối với BYD chi nhánh Anh quốc.

Điều này đồng nghĩa kế hoạch kinh doanh Ti7 tại Anh vẫn được duy trì, với thời điểm giao xe dự kiến bắt đầu từ tháng 1/2027. Tòa án cũng từ chối yêu cầu của JLR về quyền tiếp cận các tài liệu thu giữ từ BYD, thông tin phân phối mẫu SUV và việc đăng tải thông báo công khai về phán quyết trên website của hãng xe Trung Quốc.

Như vậy, BYD vẫn có thể triển khai kế hoạch bán Ti7 tại Anh, nhưng sẽ gặp rào cản pháp lý nếu muốn đưa mẫu xe này vào EU, trừ khi kháng cáo thành công hoặc đạt được thỏa thuận khác với JLR.

BYD không đồng tình với phán quyết và tuyên bố sẽ kháng cáo. Trả lời Reuters, hãng khẳng định Ti7 được phát triển độc lập, không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của JLR. Trong thời gian chờ kết quả kháng cáo, lệnh cấm của tòa án Hà Lan vẫn có hiệu lực.

Ngoài vụ việc trên, JLR đang theo đuổi một vụ kiện khác với BYD tại Tòa án quận Rotterdam, cáo buộc hãng xe Trung Quốc vi phạm bản quyền và sao chép thiết kế. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 25/11/2026.

Tại Anh, BYD Ti 7 có giá lăn bánh khoảng 47.995 Bảng (tương đương 1,62 tỷ đồng). Trong khi đó, phiên bản Defender 110 S P300e tiêu chuẩn có giá 71.840 Bảng (tương đương 2,44 tỷ đồng), cao hơn gấp rưỡi mẫu SUV Trung Quốc.