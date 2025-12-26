Pin xe điện thế hệ mới giúp xe nhẹ, chạy hơn 1.000 km/sạc và giá rẻ

Pin xe điện thế hệ mới giúp xe nhẹ, chạy hơn 1.000 km/sạc

Các nhà khoa học từ POSTECH, KAIST và Đại học Quốc gia Gyeongsang - Hàn Quốc vừa công bố bước tiến lớn trong công nghệ pin xe điện, phát triển loại pin không cực dương với mật độ năng lượng đạt khoảng 1.270 Wh/L, gần gấp đôi so với pin lithium-ion truyền thống.

Công nghệ này loại bỏ lớp vật liệu truyền thống ở cực âm, giảm trọng lượng và kích thước pin, từ đó giúp xe điện nhẹ hơn, hiệu suất cao hơn và phạm vi di chuyển có thể vượt 1.000 km chỉ sau một lần sạc.

Pin không cực dương sẽ là giải pháp giúp nâng cấp quãng đường di chuyển của xe điện.

Đột phá cũng hứa hẹn giảm đáng kể chi phí sản xuất pin, nhờ lược bỏ vật liệu đắt tiền và đơn giản hóa quy trình sản xuất, mở ra cơ hội xe điện giá bán cạnh tranh hơn với ô tô động cơ đốt trong.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là đảm bảo độ bền và ổn định sau nhiều chu kỳ sạc, và các nhà nghiên cứu đang tiếp tục cải tiến chất điện phân để khắc phục điểm này trước khi công nghệ được thương mại hóa.

Đột phá pin mới không chỉ thúc đẩy xe điện mà còn mở ra triển vọng cho hàng không và vận tải hạng nặng, hứa hẹn làm thay đổi ngành giao thông toàn cầu theo hướng xanh và hiệu quả hơn.

Giải pháp đổi pin nhanh cho xe tải điện bắt đầu hoạt động trên tuyến quan trọng

Một trạm đổi pin xe tải điện hạng nặng vừa được khai trương, đánh dấu bước tiến trong phát triển hạ tầng năng lượng cho xe điện tương lai. Công ty Qiji Energy, thuộc Tập đoàn CATL, đã mở trạm đầu tiên trên tuyến cao tốc dài 1.250 km nối Thượng Hải — Thành Đô, hỗ trợ hơn 95% mẫu xe tải điện phổ biến.

Thay vì mất hàng giờ sạc pin, tài xế chỉ mất khoảng 5 phút để đổi pin mới, giúp xe vận hành liên tục tương đương động cơ diesel truyền thống. Hệ thống sử dụng giải pháp pin mô-đun linh hoạt với mỗi khối pin 171 kWh, có thể lắp 1–3 mô-đun tùy trọng tải, và được quản lý thông minh qua nền tảng đám mây.

Giải pháp này không chỉ giảm đáng kể thời gian dừng xe mà còn tiết kiệm chi phí vận hành hàng năm hàng nghìn USD và giúp cắt giảm lượng lớn khí thải CO₂ so với xe tải chạy dầu.

CATL đặt mục tiêu đến 2030 xây dựng mạng lưới đổi pin rộng khắp, dự kiến bao phủ phần lớn vận tải đường bộ, đồng thời mở ra mô hình tham khảo cho hạ tầng đổi pin tại Việt Nam trong tương lai.

Túi khí “mũ bảo hiểm” và ghế giật lùi: Công nghệ an toàn đáng chú ý trên Luxeed V9

Mẫu minivan Luxeed V9, phát triển bởi liên doanh Huawei – Chery, vừa được ghi nhận là ô tô thương mại đầu tiên trang bị túi khí dạng mũ bảo hiểm tích hợp trong ghế ngồi, hứa hẹn nâng tầm an toàn hành khách trong va chạm. Khi xảy ra tai nạn, ghế sẽ tự động giật lùi về vị trí an toàn và túi khí mũ bảo hiểm bung cùng với các túi khí bên hông, giúp giảm lực tác động vào đầu và thắt lưng hành khách, đặc biệt là trẻ em và người ngồi sau.

Túi khí dạng mũ bảo hiểm có thể xuất hiện trên Luxeed V9. (Ảnh: CarNewsChina)

Theo CarNewsChina, Công nghệ túi khí mũ bảo hiểm lần đầu được giới thiệu bởi nhà cung cấp Yanfeng từ năm 2023 và nay được thương mại hóa trên Luxeed V9. Ghế ngồi được thiết kế đặc biệt với khả năng ngả, xoay và trượt dài, kết hợp với hệ thống ADAS để phát hiện va chạm sớm và điều chỉnh vị trí ghế.

Luxeed V9 được phát triển trên nền tảng mô-đun E0X, có trục cơ sở hơn 5,3 m và sẽ có hai tùy chọn: xe chạy điện thuần (EV) và chạy điện tầm xa mở rộng (EREV), với pin do CATL cung cấp.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn







