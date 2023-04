Pin càng lớn xe càng nặng: Nghiên cứu từ Mỹ chỉ ra 'hành trình tối ưu’ cho người mua

Pin được coi là "trái tim" của xe điện. Do đó, việc chế tạo và tối ưu pin được coi là kim chỉ nam của nhiều hãng xe điện trên thế giới.

Trên thực tế, khi xe điện ngày càng trở nên phổ biến, xu hướng sử dụng tăng lên, nhiều người dùng băn khoăn về hành trình mỗi lần sạc. Do đó, các nhà sản xuất cũng bắt đầu có xu hướng thêm nhiều pin hơn lên xe. Nhưng rõ ràng pin càng lớn thì xe sẽ càng nặng, giá xe cũng sẽ đắt đỏ hơn.

Một nghiên cứu mới từ ĐH Delaware (Mỹ) cho thấy rằng, trong nhiều trường hợp, việc chọn các mẫu xe nhỏ gọn hơn với hành trình ngắn hơn mới là tối ưu trong việc sử dụng xe điện.

Theo các chuyên gia, pin càng lớn thì xe điện càng nặng. Ảnh minh họa

Xe điện không cần có hành trình di chuyển quá dài

Sau khi tìm hiểu thói quen của 333 tài xế với những mẫu xe động cơ đốt trong tại khu vực quanh Atlanta (bang Georgia) trong một năm, các nhà nghiên cứu tiến hành so sánh về nhu cầu đi lại của những người này bằng cách đối chiếu với hành trình mỗi lần sạc của các mẫu xe điện khác nhau ở trên thị trường hiện nay.

Các nhà nghiên cứu cũng phân khúc thị trường theo mô hình chuyến đi trên mỗi ô tô. Kết quả, các chuyên gia nhận thấy 37,9% tài xế có thể lái một chiếc xe điện với 230 km hành trình mỗi lần sạc mà không cần phải thay đổi về thói quen từ trước. Trong khi đó, với việc sử dụng các trụ sạc ở nhà, tại các khu đỗ xe công cộng…, có hơn 33% tài xế trong khảo sát không cần phải đi xa hơn hoặc phải dừng lại ngoài dự kiến để sạc pin.

Sự kết hợp giữa pin xe điện và sạc sẽ cho phép pin và chi phí để nạp lại năng lượng thấp hơn.

Xe điện cỡ nhỏ phù hợp với những người có quãng đường di chuyển hàng ngày không quá dài. Ảnh: Parkers

Trên thực tế, khi giới thiệu các mẫu xe điện mới, một trong những yếu tố phần lớn được nhấn mạnh nhằm gây sự chú ý của các khách hàng tiềm năng chính là hành trình mỗi lần sạc. Theo đó, nếu hành trình càng dài thì các mẫu xe lại càng có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, rõ ràng nghiên cứu trên lại cho thấy điều ngược lại.

Mặt khác, theo nghiên cứu, xe điện nhỏ thì cũng sẽ có giá rẻ và dễ sản xuất hơn. Đặc biệt, việc sản xuất xe điện nhỏ hơn không những giúp giảm lượng carbon trong quá trình tạo ra điện mà còn mang lại hiệu quả hơn khi sử dụng, đồng thời giúp cho nhiều người có thể sở hữu xe điện hơn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ít pin hơn còn giúp xe điện trở nên an toàn hơn khi di chuyển trên đường, bởi vì xe nhẹ hơn thì sẽ gây thiệt hại ít hơn. Trong khi đó, để chuẩn bị cho các mẫu xe với gói pin lớn từ các hãng xe, Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) lại phải đảm bảo rằng thiết bị thử nghiệm va chạm của họ có thể tiến hành xử lý khối lượng xe lớn hơn so với trước đây.

Đương nhiên xe điện có hành trình dài hơn sẽ hữu ích hơn đối với những tài xế có những chuyến đi xuyên quốc gia. Tuy nhiên, đây chỉ là một số ít tài xế trong cuộc khảo sát trên. Theo nhóm nghiên cứu, nếu chúng ta phải di chuyển một hành trình quá dài thì việc thuê một chiếc xe sẽ hợp lý hơn về mặt tài chính.

Xu hướng mua xe điện mới

Xe điện cỡ nhỏ có thể là xu hướng được nhiều người lựa chọn trong tương lai. Ảnh: Electrek

Xe điện cỡ nhỏ không phải loại xe dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu người lái thường xuyên sử dụng xe để lái qua một vài bang ở Mỹ thì một chiếc ô tô điện siêu nhỏ sẽ không phải là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, đối với những người sống ở khu vực đông dân cư hoặc chỉ lái vài chục km mỗi ngày thì một chiếc xe điện cỡ nhỏ có thể làm được điều đó, đồng thời vừa giúp tiết kiệm tiền, năng lượng…

Theo tờ Electrek, hầu hết dòng xe điện cỡ nhỏ có hành trình tối thiểu là 48 km mỗi lần sạc, mặc dù có nhiều mẫu chạy được quãng đường gấp 2 – 3 lần. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết, hơn 50% các chuyến đi bằng phương tiện cá nhân hàng ngày ở quốc gia này là chưa đến 5 km. Điều này có nghĩa là những mẫu xe điện nặng nề (với pin lớn) và đắt tiền cùng hành trình 480 km cho mỗi lần sạc là không cần thiết.

Do đó, một chiếc xe điện cỡ nhỏ có tốc độ 40 km/h với hành trình khoảng 64 km mỗi lần sạc là quá đủ cho các chuyến đi ngắn trong thành phố hàng ngày. Mỹ vốn chuộng những mẫu xe cỡ lớn, nhưng trên thực tế, theo các chuyên gia, những chiếc xe điện cỡ nhỏ hiện phổ biến nhất tại Trung Quốc và sau đó là châu Âu.

Thế nhưng, xu hướng lựa chọn dòng xe này sẽ lan ra những nơi khác trên thế giới, trong bối cảnh mật độ giao thông ngày càng tăng và không gian lưu thông bị hạn hẹp. Rõ ràng, một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng, giá rẻ và phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày sẽ là những yếu tố quyết định hàng đầu để người tiêu dùng lựa chọn mua xe.

Bài viết tham khảo nguồn: Energies, Electrek, Edfenergy