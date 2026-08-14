Phương Thanh làm shipper, đóng mẹ Quang Hà trong MV mới

"Lúc đang đóng vai bất tỉnh, thấy tôi khóc dữ quá, chị Thanh vẫn khẽ thò tay vỗ lưng an ủi em trai. Tinh thần làm nghề cháy hết mình của chị khiến tôi vô cùng kính nể", ca sĩ Quang Hà chia sẻ.

Tối 13/8/2026, ca sĩ Quang Hà chính thức phát hành MV Mẹ Ơi Hãy Yêu Con Thêm Một Lần Nữa với màn hóa thân giàu cảm xúc của ca sĩ Phương Thanh. Sản phẩm truyền tải thông điệp về đạo làm con nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

Mẹ Ơi Hãy Yêu Con Thêm Một Lần Nữa là sáng tác tâm huyết của nhạc sĩ Đức Thịnh, tác giả từng làm nên bản hit Trăm Năm Không Quên gắn liền với tên tuổi Quang Hà. Không chỉ đánh dấu sự tái hợp của bộ đôi nghệ sĩ, dự án còn gây chú ý với sự góp mặt của Phương Thanh trong vai nữ chính - một người mẹ đơn thân mưu sinh đầy nhọc nhằn.

Phương Thanh vào vai mẹ Quang Hà.

Nội dung MV khắc họa góc khuất của cuộc sống hiện đại qua hình ảnh người mẹ đơn thân do Phương Thanh thủ vai, tần tảo sớm hôm với gánh cá ngoài chợ để nuôi con trai do Quang Hà đảm nhận ăn học.

Cảnh mở đầu gây ấn tượng với hình ảnh người mẹ rạng rỡ, tíu tít khoe với xóm giềng chuyện con đỗ đại học cùng lời khẳng định đầy tự hào: "Con tôi ở nhà nó ngoan lắm!".

Câu nói phản ánh tâm lý quen thuộc của nhiều bậc phụ huynh - luôn xem con cái là báu vật vô giá nhưng đồng thời cũng mở ra lát cắt day dứt khi những người con bước ra xã hội lại dễ sa ngã, lầm đường.

Bi kịch được đẩy lên cao trào từ những mâm cơm đạm bạc chỉ có cá ế khiến người con ngán ngẩm, buông lời trách móc. Để con có một bữa ăn tươm tất, người mẹ không quản ngày đêm nhận thêm công việc giao hàng (shipper).

Thế nhưng, khi gom góp đủ tiền mua một đĩa thịt ngon mang về đặt lên mâm cơm cho con, người mẹ lại mãi mãi không thể trở về sau một tai nạn giao thông nghiệt ngã.

Tạo hình Quang Hà trong MV.

Khoảnh khắc người con trở về nhà nhìn thấy đĩa thịt được mẹ đổi bằng cả mạng sống, đã vỡ òa trong tiếng khóc ân hận tột cùng.

Để truyền tải trọn vẹn sự khốc liệt của cuộc mưu sinh, Phương Thanh có màn hóa thân đầy lăn xả. Bối cảnh được thực hiện xuyên đêm tại một nhà kho hoang vắng ở Biên Hòa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nữ ca sĩ liên tục thực hiện những phân cảnh chạy xe máy chở hàng cồng kềnh, trượt ngã sõng soài trên nền đất lạnh hàng chục lần và người ướt sũng từ trong ra ngoài.

Đặc biệt, phân cảnh tát giữa hai nhân vật phải thực hiện lại nhiều lần. Ban đầu, vì sợ đàn em đau nên Phương Thanh nương tay khiến nét diễn của Quang Hà bị đơ cứng. Chỉ đến khi nữ ca sĩ quyết định "tát thật, đau điếng", cảm xúc bàng hoàng và đau đớn chân thực của nhân vật mới được bộc lộ trọn vẹn trên màn ảnh.

Chứng kiến sự lăn xả của đàn chị, Quang Hà dù ban đầu kiệt sức và e ngại cảnh dầm mưa vẫn quyết định bước ra khỏi xe để nhập cuộc trọn vẹn.

"Thấy chị Phương Thanh là khách mời mà ngã cả chục lần, dầm mưa ướt sũng trong đêm rét không một lời than vãn, tôi tự nhủ mình là chủ dự án thì không thể đứng ngoài. Tôi lao ra ôm chị gào khóc, lúc đó nước mắt và nỗi đau tuôn trào hoàn toàn là thật. Thậm chí lúc đang đóng vai bất tỉnh, thấy tôi khóc dữ quá, chị Thanh vẫn khẽ thò tay vỗ lưng an ủi em trai. Tinh thần làm nghề cháy hết mình của chị khiến tôi vô cùng kính nể", ca sĩ Quang Hà chia sẻ.

Phân cảnh xúc động khi Quang Hà ôm Phương Thanh gào khóc.

Quang Hà cho biết anh nhận được bản demo ca khúc khi đang trên chuyến bay lưu diễn tại Mỹ. Ngay khi nghe câu hát: "Hỡi ai ơi khi đang còn mẹ đừng giống như tôi", anh lập tức bị lay động mạnh mẽ. Nam ca sĩ thậm chí từng đăng dòng trạng thái này lên mạng xã hội lúc nửa đêm, khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè hoang mang, tưởng gia đình anh có biến cố.

Là người từng trải qua nỗi đau mất đi đấng sinh thành - cố nhạc sĩ Vũ Cẩm, Quang Hà gửi gắm nhiều chiêm nghiệm xót xa vào từng nốt nhạc: "Bây giờ khi không còn bố nữa, mỗi lần muốn về nhà ăn cùng bố một bữa cơm đối với tôi cũng là điều vĩnh viễn không thể. Bố mẹ mỗi năm một già đi. Những ai đi làm xa, mỗi năm về thăm nhà một đôi lần thì cả đời có khi chỉ còn gặp cha mẹ được mười mấy bữa cơm nữa thôi. Đừng để cơm áo gạo tiền cuốn đi rồi đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng".

Giọng ca Ngỡ cũng bộc bạch, ngoài đời anh là người ít bộc lộ cảm xúc trực tiếp và rất khó để cất lên những câu nói như "Con yêu mẹ" hay "Con xin lỗi mẹ". Do đó, toàn bộ tình cảm, sự tri ân và nỗi niềm day dứt chưa thể nói thành lời đối với cha mẹ đều được anh trút trọn vẹn vào từng câu hát trong dự án lần này.

Ra mắt đúng dịp rằm tháng Bảy - mùa Vu Lan báo hiếu, MV Mẹ Ơi Hãy Yêu Con Thêm Một Lần Nữa không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là lời nhắc nhở gửi đến những người con: hãy biết trân trọng từng phút giây khi cha mẹ còn hiện diện trên cõi đời.