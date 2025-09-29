Quang Hà khoe biệt thự 8 tầng trong MV mới

Sau khi phát hành phiên bản ballad được đông đảo khán giả yêu thích, ca sĩ Quang Hà tiếp tục trình làng MV "Mảnh tình sai đôi" bản remix, nhân kỷ niệm 25 năm ca hát. MV kể về sự day dứt bởi mối tình ngang trái.

Điểm nhấn thú vị, MV remix được quay ngay tại hồ bơi trong biệt thự 8 tầng của Quang Hà ở Ngọc Lâm, Hà Nội.

Theo quản lý Quang Cường, ý tưởng xuất phát từ chuyến ghé thăm của bạn bè và ê kíp, khi mọi người nhận thấy bối cảnh tại nhà hoàn toàn phù hợp để tận dụng "cây nhà lá vườn". Nhờ vậy, sản phẩm mang đến không gian gần gũi nhưng vẫn hiện đại, thời thượng.

"MV được ghi hình trong 2 ngày, không khí thoải mái, vui vẻ. Diễn viên tham gia đều trẻ trung, ngoại hình nổi bật, phù hợp với tinh thần ca khúc. Ballad là sở trường nhưng remix cũng vốn là thế mạnh của Quang Hà, luôn nhận được tình cảm nồng nhiệt từ khán giả ", quản lý Quang Cường chia sẻ.

Khu vực hồ bơi trong biệt thự 8 tầng ở của Quang Hà được xuất hiện trong MV.

Biệt thự 8 tầng mới của Quang Hà hiện là nơi mẹ và người thân sinh sống. Với nam ca sĩ, cơ ngơi này là thành quả lao động nhiều năm, cũng là nguồn động lực để tiếp tục cống hiến âm nhạc.

Anh nói vui ở tuổi ngoài 40, mình chỉ cố gắng "sống tốt để tích đức", giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và hướng về gia đình.

Sau hơn 25 năm đi hát, Quang Hà cho biết anh không đặt nặng áp lực sản phẩm phải "hot" hay có lượt xem khủng. Với anh, âm nhạc chỉn chu và khán giả trung thành mới là giá trị bền vững. Dù vậy, anh không bảo thủ mà luôn sẵn sàng bắt trend, học hỏi cái mới từ nghệ sĩ trẻ để không bị lạc nhịp.

Ngoài MV "Mảnh tình sai đôi" Quang Hà cũng tiết lộ đã thu âm hơn 50 ca khúc với đa màu sắc âm nhạc để tiếp tục gửi đến khán giả trong thời gian tới. Gần nhất ca sĩ cũng hướng đến tổ chức liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát.