Nam nghệ sĩ từng làm giao báo ở Mỹ, giờ phòng ngủ to hơn nhà Jun Phạm, gia thế khủng, 35 tuổi chưa vợ

Thiên Minh tên thật là Vương Bảo Trung, sinh năm 1990 từng được biết đến ở vai trò là người mẫu, ca sĩ, diễn viên vào giai đoạn năm 2007-2008. Anh từng đoạt giải Hoa học trò Icon 2007 khi tròn 17 tuổi.

Thời điểm đó, Thiên Minh còn "làm mưa làm gió" qua những ca khúc kết hợp cùng Khổng Tú Quỳnh như Tiệm bánh dâu tây, Hai nửa tình yêu, Chuyện tình lá và gió... Anh được khán giả và đồng nghiệp đặt cho biệt danh, hot boy đời đầu của showbiz Việt.

Ở tuổi 20, sau 3 năm trở thành người nổi tiếng thì năm 2010, Thiên Minh bất ngờ từ bỏ mọi hào quang sân khấu để sang Mỹ du học chuyên ngành thiết kế nội thất và tìm hiểu về nhiếp ảnh.

Nhưng không phải ai cũng biết, từ một người nổi tiếng, khi qua Mỹ, Thiên Minh phải bắt đầu lại không chỉ từ con số 0 mà từ con số âm.

Thiên Minh khi trở lại showbiz Việt với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Thiên Minh thời trẻ, được xem là hot boy đời đầu của làng giải trí Việt.

Anh chia sẻ trên tờ Dân Trí rằng, sang Mỹ: “Tôi không có nhà cửa ổn định, không công việc, không mối quan hệ và cũng không có ai giúp đỡ. Tôi phải làm thêm với đủ nghề để có chi phí sinh hoạt như làm phục vụ, nhân viên giao báo, đi hát lót, bán đĩa CD… Đôi khi tôi phải đắn đo trước việc nên ăn pizza hay uống cà phê để tiết kiệm bởi nếu mua cả hai thì vượt chỉ tiêu khá cao cho một bữa ăn”.

Dù vậy, nam nghệ sĩ chưa từng nản lòng, anh luôn tin vào ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay và dần dần mọi việc đã được như anh chờ đợi.

Sau 14 năm vắng bóng khỏi showbiz, năm 2024 Thiên Minh bất ngờ trở lại qua chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, sau chương trình, Thiên Minh vẫn muốn làm nhiếp ảnh gia hơn là làm ca sĩ, diễn viên, người mẫu.

Về đời tư, không phải ai cũng biết Thiên Minh sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có tại TPHCM. Cơ ngơi hiện tại của gia đình anh thuộc diện "không đùa được đâu".

Trên kênh Yan TV, ca sĩ Jun Phạm tiết lộ về cơ ngơi khủng của gia đình Thiên Minh. Anh nói: “Cái phòng của Thiên Minh thôi đã to hơn cái nhà của tôi rồi. To lắm. Cái phòng thôi đó, huống chi là nguyên một căn nhà”.

Và khi được báo giới hỏi về gia đình, nam ca sĩ không ngần ngại cho hay: “Gia đình tôi là gia đình truyền thống về kinh doanh đồng hồ”.

Nam nghệ sĩ sinh năm 1990 hiện độc thân ở tuổi 35.

Về chuyện tình cảm, nam nghệ sĩ sinh năm 1990 từng trải qua vài mối tình. Anh thừa nhận mình yêu ít và mối tình nào cũng bền chặt, rất đẹp, rất tuyệt vời đến mức anh luôn tự hào về tình yêu của mình.

Thế nhưng ở tuổi 35, Thiên Minh lại khẳng định không nghĩ nhiều về tình yêu. Anh hài lòng với cuộc sống độc thân và cũng không vị gia đình thúc ép chuyện kết hôn.

“Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ bị bố mẹ thúc ép hay can thiệp vào đời sống cá nhân. Nhất là chuyện yêu đương, tôi chưa bao giờ gặp một rào cản nào từ bố mẹ. Với những lựa chọn về đời sống riêng tư của tôi, gia đình hoàn toàn ủng hộ”, nam nghệ sĩ sinh năm 1990 nói.

Độc thân ở tuổi 35 nên Thiên Minh cũng vướng tin đồn yêu bạn trai đồng giới là người mẫu kiêm blogger Quang Đại. Tờ Phụ nữ mới viết, “cặp đôi” này luôn dính nhau như sam từ các event cho đến các chuyến đi. Dù không lên tiếng về chuyện yêu đồng giới nhưng cả hai luôn dành cho nhau từng cử chí, ánh mắt tình tứ khiến mọi người có thêm niềm tin rằng mối quan hệ giữa họ không chỉ là bạn bè thân thiết đơn thuần.