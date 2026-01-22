Không thể tin đây là Phương Thanh ở tuổi 53

Đường đua phim Tết Việt, giai đoạn trọng điểm của màn ảnh nước nhà, đã bắt đầu khởi động với loạt dự án PR, showcase hay chiến dịch quảng bá. Vài ngày qua, tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, Con Kể Ba Nghe, trở thành hiện tượng phòng vé khi thu về gần 40 tỷ đồng sau gần 6 ngày ra mắt. Ekip cũng đã có những buổi cinetour để tới gần với khán giả hơn, lắng nghe và đối thoại về quá trình làm phim.

Mới đây, một loạt clip đang cực viral trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh tượng đặc biệt tại các sự kiện tuyên truyền cinetour ở TP.HCM. Tất cả đều có điểm chung là Phương Thanh khoe giọng hát nội lực trứ danh của mình trước hàng trăm người hâm mộ và đơn vị báo chí. Điều gây sốc là cô hầu như không sử dụng mic, thậm chí đưa thiết bị này cho đồng nghiệp cầm hộ.

Phương Thanh đưa Hạo Khang chiếc mic, hát vang vọng cả rạp chiếu (Nguồn: @meowentertainment)

Khán giả bất ngờ trước khả năng "vận nội công" cực khoẻ của Phương Thanh

Phương Thanh chỉ cần “lên dây cót” thanh quản và ngân nga những câu hát quen thuộc của bản hit Một Thời Đã Xa. Nổi tiếng với khả năng “hát bằng đầu gối”, nữ ca sĩ gằn giọng, lên nốt cao ầm ầm mà không cần sự trợ giúp của chiếc mic cầm tay. Giọng hát vang vọng và mạnh mẽ của Phương Thanh khiến người xem trực tiếp lẫn netizen phải choáng ngợp. Đây cũng là cơ hội để Phương Thanh “thị phạm” cho tệp khán giả trẻ, những người không thật sự quen thuộc với cô, khả năng ca hát của “thiên hậu Vpop”.

Ở tuổi 53, thật khó tin khi Phương Thanh vẫn giữ được phong cách hát bốc lửa như này nào. Dễ thấy, đam mê ca hát của “chị Chanh” vẫn cháy ngùn ngụt.

Ở các buổi cinetour khác, Phương Thanh cũng "thị phạm" cách hát bằng "đầu gối" (Nguồn: @edwardnhieuchuyen)

Dành cho ai không biết, cụm từ “hát bằng đầu gối” được cộng đồng người hâm mộ dí dỏm gán lên Phương Thanh từ nhiều năm nay. Lý do đơn giản là cô có thói quen hạ mic thấp nhất có thể, thậm chí buông mic nhưng giọng hát vẫn nét căng, máu lửa đúng chất Rock mà Phương Thanh từng tung hoành Vpop cuối thập niên 90 - đầu thập niên 2000.

Phương Thanh từ bao lâu nay đã nổi tiếng với chất giọng khoẻ, nội lực và vang rền

Trên MXH, phần đông netizen tỏ ra bất ngờ trước nội lực giọng hát của Phương Thanh, cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho đẳng cấp của một giọng ca lớn của nhạc Việt, khi không cần thiết bị hỗ trợ vẫn có thể lấp đầy không gian bằng chất giọng mạnh mẽ, vang và dày. Nhiều bình luận thừa nhận trước đây chỉ biết đến Phương Thanh qua danh xưng hay những bản hit cũ, nhưng đến lúc này mới thực sự hiểu vì sao cô từng là biểu tượng của Vpop một thời.

Góp mặt trong bộ phim Con Kể Ba Nghe, Phương Thanh đảm nhận vai phụ là bà chủ đoàn xiếc. Khán giả nhận xét Phương Thanh duyên dáng, hài hước, diễn ngày càng lên tay và đem đến cảm giác gần gũi. Nữ ca sĩ trước đó còn chia sẻ: “Nhờ khả năng ca hát này nên Phương Thanh mới được nhận vai chủ gánh xiếc. Phương Thanh chửi quá trời trong phim luôn”.