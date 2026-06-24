"Phương Thanh giàu lắm, nhà bự như vậy mà ở ngay trung tâm thành phố"

Cơ ngơi của giọng ca "Trống vắng" khiến Thanh Thảo trầm trồ.

Ca sĩ Phương Thanh từ lâu được biết đến là một trong những giọng ca cá tính của làng nhạc Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ ca sĩ còn sở hữu một cơ ngơi rộng rãi tại TP.HCM, khiến nhiều đồng nghiệp phải trầm trồ mỗi khi ghé thăm.

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo đã có dịp đến thăm nhà Phương Thanh. Điều khiến nữ ca sĩ bất ngờ không chỉ là diện tích căn nhà, mà còn là khu vườn xanh mát trên tầng thượng được chủ nhân chăm chút tỉ mỉ.

Phương Thanh dẫn Thanh Thảo thăm vườn trên sân thượng

Cơ ngơi của giọng ca "Trống vắng" khiến Thanh Thảo trầm trồ

Được Phương Thanh dẫn lên khu vực sân thượng, Thanh Thảo không giấu được sự thích thú khi nhìn thấy một khu vườn mini với đủ loại rau trái như cà pháo, cà tím, ớt, đu đủ, dưa leo hay mướp đắng. Không gian này còn được dựng thêm một căn nhà tranh nhỏ mang đậm phong cách đồng quê, tạo cảm giác yên bình giữa lòng thành phố.

Thanh Thảo chia sẻ: "Khu vườn xinh xinh mà đã quá ha. Tết đến là Phương Thanh khỏi đi đâu hết, chỉ cần ở trong nhà tranh của bà ấy là chụp được 10 bộ hình Tết, mặc áo dài, áo bà ba các kiểu. Xuất sắc luôn. Phương Thanh giàu lắm, nhà bự như vậy mà nằm ngay trung tâm TP.HCM".

Bên trong căn nhà rộng gần 200m2 ngay giữa trung tâm thành phố của Phương Thanh

Được biết, Phương Thanh chuyển đến sống tại cơ ngơi này từ cuối năm 2025. Nhà phố của Phương Thanh tọa lạc tại phường Phú Nhuận, TP.HCM, có diện tích gần 200m2. Nữ ca sĩ dành một khoảng sân rộng phía trước để bài trí các tiểu cảnh, tạo nên không gian xanh mát và gần gũi với thiên nhiên giữa lòng đô thị.

Ở tuổi ngoài 50, Phương Thanh có cuộc sống khá kín tiếng. Sau giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình và các hoạt động thiện nguyện. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, vui vẻ bên bạn bè và những chuyến đi mang tính trải nghiệm, chữa lành.