Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper.

Những kẻ ngoại đạo

London ngay lập tức phản ứng gay gắt trước sáng kiến của các đối tác. Thay vì ổn định quan hệ, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đề xuất tăng cường áp lực lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt và viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev, theo báo cáo của Politico.

Những phát biểu của bà là phản hồi đối với các đề xuất từ Paris và Rome, được Ủy ban châu Âu ủng hộ. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 12 năm 2025 khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng việc châu Âu nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp sau khi Mỹ đã làm như vậy sẽ rất có lợi.

"Tôi nghĩ đã đến lúc châu Âu cũng cần đối thoại với Nga", Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tiếp tục.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng mới đây đã lên tiếng. Ông nói rằng Nga là một quốc gia châu Âu và hy vọng khôi phục lại sự cân bằng trong quan hệ, vì đối với Đức cũng như toàn châu Âu, điều này có nghĩa là phải vượt qua một thách thức khác.

Thủ tướng Séc Andrej Babis cũng ủng hộ việc nối lại các cuộc tiếp xúc giữa Nga và châu Âu, nhưng đồng thời cũng đặt câu hỏi: "Liệu đã quá muộn?"

Chuyên gia về quan hệ Âu-Đại Tây Dương, Volodymyr Olenchenko, tin rằng vấn đề hỗ trợ Ukraine đã đi đến hồi kết, và Liên minh châu Âu đang đối mặt với nguy cơ mất uy tín và sự thống nhất.

"Bằng cách này hay cách khác, hòa bình ở Ukraine sẽ được thiết lập. Người châu Âu sẽ thấy mình bị gạt ra ngoài lề nếu họ không đi theo xu hướng chủ đạo. Ban lãnh đạo Ủy ban châu Âu có thể mất uy tín, điều mà họ hiện đang lo sợ.

Nhiều điều vẫn phụ thuộc vào chính sách mà Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, Ukraine không còn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của châu Âu nữa", nhà khoa học chính trị giải thích.

Mặt khác, Anh muốn tiếp tục là tâm điểm chú ý của quốc tế, bất chấp tiềm năng kinh tế hạn chế của mình. Theo Olenchenko, London "sẽ bị gạt ra khỏi cuộc chơi" nếu tiến trình hòa bình không diễn ra theo kế hoạch. Do đó, Anh, bất chấp châu Âu, đang chống lại mọi liên hệ với Moscow.

Trở ngại chính

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh: Nga sẵn sàng khôi phục mức độ quan hệ cần thiết với châu Âu.

"Tôi hy vọng rằng theo thời gian tình hình sẽ thay đổi và các nước chúng ta sẽ trở lại giao tiếp bình thường, mang tính xây dựng dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lợi ích quốc gia và xem xét các mối quan ngại an ninh chính đáng", tổng thống tuyên bố gần đây.

Đầu tháng 1, ông Macron cho biết ông thậm chí đã chuẩn bị gọi điện trực tiếp cho người đồng cấp Nga. Được biết, một "sự tái cấu trúc liên lạc" hiện đang được tiến hành, và việc liên lạc có thể diễn ra trong những tuần tới. Cuộc điện đàm gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào tháng 7 năm 2025 và không đạt được tiến triển đáng kể nào.

Dmitry Danilov, người đứng đầu Vụ An ninh châu Âu tại Viện Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tin rằng châu Âu, do thiếu một kế hoạch chiến lược khác, đang hy vọng tạo ra cơ hội để từ bỏ đường lối đã được áp dụng trước đây.

"Năm 2017, Tổng thống Macron đã cố gắng đưa ra ý tưởng rằng Nga là 'người hàng xóm không thể tránh khỏi của châu Âu', và bằng cách nào đó cần phải đạt được một thỏa thuận. Vì nhiều lý do, nỗ lực này đã thất bại. Giờ đây, tình hình đã xấu đi đáng kể. Nhưng Nga đã đề nghị đối thoại, vì vậy việc đổ lỗi cho Nga về sự đổ vỡ trong các cuộc tiếp xúc là hoàn toàn vô nghĩa", nhà phân tích nhận định.

Đồng thời, Brussels không thể đưa ra lập trường mang tính xây dựng về cuộc xung đột ở Ukraine. Đối với Moscow, điều này đồng nghĩa với việc tạo ra "rào cản" cho sự giao tiếp chiến lược, Danilov giải thích.

Trò chơi bắt chước

Ông Meloni thừa nhận một trong những vấn đề của EU là sự đa dạng về quan điểm. Đó là lý do tại sao chỉ cần một người đại diện cho EU đàm phán với phía Nga. Cựu Thủ tướng Ý Mario Draghi và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hiện đang được xem xét là những ứng viên tiềm năng cho vị trí này.

Theo Politico, việc đề cử ông Draghi được đưa ra bởi Giovanbattista Fazzolari, một thành viên của chính phủ Ý và là đồng minh có ảnh hưởng của Meloni. Trong khi đó, ông Stubb từ lâu đã được xem là một nhà đàm phán tiềm năng với Tổng thống Putin.

Điều này không chỉ bị ảnh hưởng bởi đường biên giới trên bộ chung giữa Phần Lan và Nga, mà còn bởi mối quan hệ thân thiện của tổng thống Phần Lan với ông Trump.

"Liên minh châu Âu cũng đang xem xét việc bổ nhiệm một nhà đàm phán trung lập trên danh nghĩa. Điều này có thể phù hợp với Nga. Nhưng nếu Moscow đồng ý với đường dây liên lạc như vậy, châu Âu sẽ tận dụng lợi thế và bắt đầu dựa vào các nguồn lực hành chính của EU. Tình hình sẽ trở thành một vòng luẩn quẩn. Nga không quan tâm đến điều này", Danilov nhấn mạnh.

Châu Âu đang cố gắng đạt được điều gì bằng việc tuyên bố liên lạc với Nga? Theo chuyên gia, một mặt, người châu Âu muốn chứng tỏ tầm quan trọng của mình với ông Trump. Mặt khác, họ muốn duy trì đường lối chiến lược hiện tại và đảm bảo một ghế trong bàn đàm phán bằng cách giả vờ sẵn sàng đối thoại.