Phường Hoàng Liệt yêu cầu chung cư đông dân nhất Hà Nội hủy lệnh cấm xe điện

UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) vừa gửi văn bản tới Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm sau khi tiếp nhận phản ánh việc một số tòa nhà trong tổ hợp HH Linh Đàm thông báo ngừng nhận trông giữ xe điện .

Theo phản ánh của cư dân, đơn vị quản lý vận hành tại HH Linh Đàm đã thông báo dừng tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện mới từ ngày 1/12/2025 và sẽ chấm dứt hoàn toàn việc trông giữ xe điện tại tầng hầm từ ngày 1/2/2026. Thông báo này khiến nhiều hộ dân lo lắng bởi số lượng xe điện tại khu vực dự kiến sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Trong văn bản phản hồi, UBND phường Hoàng Liệt cho biết hiện HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 57/2025 quy định về vùng phát thải thấp, khuyến khích người dân chuyển sang các loại phương tiện dùng năng lượng sạch theo lộ trình từ nay đến giai đoạn 2026 - 2030.

Thành phố định hướng thúc đẩy sử dụng phương tiện xanh như xe điện thuần điện, xe điện pin nhiên liệu, xe sử dụng nhiên liệu hydro… nhằm giảm phát thải và thay thế dần xe xăng, xe dầu.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.

Từ cơ sở pháp lý này, UBND phường khẳng định các chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư không được viện lý do để từ chối trông giữ xe điện, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan chức năng. Điều này được dẫn chiếu theo quy định tại Điều 144 Luật Nhà ở 2023.

UBND phường yêu cầu chủ đầu tư và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm xây dựng phương án bố trí chỗ để xe điện phù hợp với lộ trình của thành phố.

Nhiều cư dân tại chung cư HH Linh Đàm phản đối dữ dội sau quyết định cấm gửi xe điện.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý phải tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình trông giữ xe tại tầng hầm.

Đồng thời, ban quản lý phải thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng khi có sự cố.

Phường Hoàng Liệt nhấn mạnh, nếu các đơn vị cố tình không tiếp nhận xe điện của cư dân, dẫn tới mất an ninh trật tự hoặc vi phạm quy định pháp luật, chủ đầu tư và đơn vị quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.