Vụ cháy khiến cháu bé 8 tuổi tử vong ở TP.HCM: Hàng xóm chia sẻ bất ngờ về nữ chủ nhà

Vụ cháy nhà dân xảy ra rạng sáng ngày 2/12 tại ngôi nhà trong hẻm đường Liên Ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM khiến một bé gái 8 tuổi tử vong và 3 người bị bỏng nặng đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, nạn nhân tử vong là cháu N.N.T.X. (8 tuổi). 3 người bị thương là chị N.T.K.A. (34 tuổi, mẹ cháu X., hộ khẩu tỉnh Đắk Lắk); Anh N.Đ.T. (43 tuổi, ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, em rể chị A.) và N.T.P.A. (10 tuổi, hộ khẩu tỉnh Đắk Lắk, con anh T.).

Anh T. và chị K.A. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn cháu P.A. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết thêm, theo người dân, tại căn nhà xảy ra cháy có người phụ nữ và con gái 8 tuổi cùng cháu gái 10 tuổi (con của anh T.) sinh sống đã nhiều năm.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến 1 cháu bé tử vong và 3 người bị bỏng nặng. (Ảnh: Tiền Phong)

Thời gian gần đây, người phụ nữ có biểu hiện bất thường về tâm lý, hay đi lang thang ngoài đường. Mới đây, người này đi lạc và người thân phải đi tìm, đưa về nhà. Do thấy tình trạng của bị bất thường nên ngày 1/12, người em rể đến nhà chị ở để trông chừng người chị, con, cháu, nhà cửa. Đến sáng ngày 2/12 thì xảy ra sự việc nói trên.

Người dân kể thêm, thời điểm xảy ra cháy, người em rể đã chạy vào đám cháy cứu con gái và chị nên bị bỏng.

Hiện Công an xã Vĩnh Lộc vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

UBND xã Vĩnh Lộc đã thành lập hai đoàn công tác đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 2 để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các trường hợp bị thương; Ngoài ra, một tổ công tác hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong. Ban đầu, xã Vĩnh Lộc hỗ trợ 5.000.000 đồng/trường hợp bị thương và 10 triệu đồng đối với trường hợp tử vong.

Hàng xóm tiết lộ gần đây chủ nhà có biểu hiện bất thường về tâm lý. (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó vào khoảng 1 giờ sáng ngày 2/12, người dân sinh sống gần hiện trường nghe thấy tiếng hô hoán nên chạy đến kiểm tra thì phát hiện căn nhà 2 tầng đang cháy. Thời điểm trên, căn nhà bị khóa trái từ bên trong, bên ngoài có cửa sắt kiên cố. Người dân đã nhanh chóng đập kính tầng lầu để tiếp cận, giải cứu những người mắc kẹt.

Sau khi nhận thông tin về vụ cháy, Công an xã Vĩnh Lộc đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 an ninh cơ sở đến hiện trường để thực hiện công tác bảo vệ và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng PCCC và CNCH Công an TPHCM cũng được đề nghị chi viện ngay thời điểm đó. Khi lực lượng chức năng có mặt, người dân đã kịp thời dập tắt đám cháy, đưa anh T. và cháu P.A. đi cấp cứu.

Công an xã tiếp tục tìm kiếm và đưa 2 nạn nhân còn lại đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Gia Định song cháu X. được xác định đã tử vong.