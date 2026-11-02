Phụ huynh thắc mắc: Không hiểu sao lại đổi số tiền mua 1.000 quyển tập, 500 ly trà sữa, 200 phần gà rán để làm điều này!

Đầu tư đến đâu là lựa chọn của mỗi tập thể, nhưng điều quan trọng là đừng để niềm vui của các con trở thành áp lực tài chính đối với cha mẹ.

Một tiết mục văn nghệ ở trường có thể mang đến cho học sinh nhiều trải nghiệm đáng nhớ, từ những buổi tập cùng bạn bè đến cảm giác đứng trên sân khấu trước đông người. Nhưng khi chi phí chuẩn bị lên tới 20 triệu đồng, câu chuyện không còn đơn thuần là chuyện múa hát, mà còn khiến phụ huynh tranh luận về cách sử dụng tiền cho các hoạt động tập thể.

Mới đây, một phụ huynh ở TP.HCM chia sẻ câu chuyện về lớp con mình tham gia một hoạt động văn nghệ của trường. Theo người này, tập thể phụ huynh đã chi khoảng 15 triệu đồng thuê biên đạo và 5 triệu đồng thuê trang phục biểu diễn. Tiết mục sau đó đạt giải khuyến khích, phần thưởng là 50.000 đồng cùng một tờ giấy khen khổ A5.

Người này thử quy đổi 20 triệu đồng thành những thứ gần gũi hơn: khoảng 1.000 quyển tập 96 trang nếu tính 20.000 đồng một quyển, 500 ly trà sữa hoặc 200 phần gà rán để liên hoan với giá 100.000 đồng mỗi phần.

Từ đó, phụ huynh đặt câu hỏi: Nếu không thuê biên đạo, không đầu tư số tiền lớn như vậy, liệu học sinh có vẫn hoàn thành hoạt động văn nghệ mà nhà trường tổ chức hay không? Và sau cùng, điều các con nhận được có tương xứng với khoản chi ấy.

Ảnh minh hoạ (AI)

Lựa chọn đáng tôn trọng hay chi tiêu lãng phí?

Bài chia sẻ nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng nếu phụ huynh có điều kiện và tự nguyện đóng góp thì việc đầu tư cho hoạt động của con là lựa chọn cá nhân, người ngoài không nên quá bận tâm. Bởi giá trị của một tiết mục văn nghệ không chỉ nằm ở giải thưởng hay số tiền nhận lại, mà còn ở quá trình tập luyện, sự gắn kết giữa các thành viên và những kỷ niệm thời học sinh.

Một người kể rằng lớp con mình chỉ đóng 300.000 đồng để tham gia hoạt động thi múa flashmob, nhưng điều khiến gia đình vui là các con có cơ hội kết nối với bạn bè, cùng tập luyện và tham gia hoạt động tập thể. Theo quan điểm này, có những trải nghiệm không thể quy đổi đơn giản thành tiền hay so sánh với số lượng sách vở, đồ ăn có thể mua được.

Việc cùng nhau chuẩn bị tiết mục giúp học sinh học cách làm việc nhóm, tuân thủ kỷ luật, có trách nhiệm với tập thể và tự tin hơn khi xuất hiện trước đám đông. Có những em vốn rụt rè, ít tham gia hoạt động chung, nhưng nhờ những buổi tập luyện mà dần cởi mở và hòa nhập với bạn bè.

Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng mức chi 20 triệu đồng cho một tiết mục văn nghệ ở lớp học là con số cần được cân nhắc. Một số phụ huynh chia sẻ lớp mình chỉ thuê biên đạo với chi phí khoảng 2-4 triệu đồng, thậm chí có nơi giáo viên hoặc phụ huynh tự hướng dẫn học sinh tập luyện. Vì vậy, khoản 15 triệu đồng thuê biên đạo trong câu chuyện trên khiến họ đặt câu hỏi về mức giá và cách lựa chọn dịch vụ.

Các hoạt động phong trào ở trường vốn hướng đến sự tham gia của học sinh, không nhất thiết phải đầu tư quá cầu kỳ. Nếu các em có thể tự tìm nhạc, nghĩ động tác, cùng nhau tập luyện dưới sự hướng dẫn của giáo viên thì chính quá trình đó cũng là một phần ý nghĩa của hoạt động.

Thực tế, mỗi gia đình có điều kiện kinh tế và quan điểm giáo dục khác nhau. Với người này, khoản tiền dành cho một tiết mục văn nghệ có thể là khoản đầu tư xứng đáng để con có thêm trải nghiệm. Với người khác, số tiền ấy có thể được ưu tiên cho sách vở, học tập hoặc những nhu cầu thiết thực hơn. Không có một cách chi tiêu duy nhất phù hợp với tất cả.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là khoản đóng góp có thực sự tự nguyện, được trao đổi rõ ràng và có sự đồng thuận của các gia đình hay không. Bởi không phải phụ huynh nào cũng có cùng khả năng tài chính, cũng không phải ai cũng muốn đầu tư lớn cho một hoạt động ngoại khóa. Khi một khoản chi được đề xuất, việc công khai dự toán, giải thích các hạng mục và tôn trọng lựa chọn của từng gia đình sẽ giúp tránh những áp lực không đáng có.

Suy cho cùng, một tiết mục văn nghệ ở trường không cần phải giành giải cao hay có trang phục đắt tiền mới trở thành kỷ niệm đẹp. Giá trị của hoạt động nằm ở việc học sinh được tham gia, được thử sức và có những ngày tháng vui vẻ bên bạn bè. Đầu tư đến đâu là lựa chọn của mỗi tập thể, nhưng điều quan trọng là đừng để niềm vui của các con trở thành áp lực tài chính đối với cha mẹ.