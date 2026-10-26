“Phú bà showbiz” 32 tuổi vẫn độc thân vừa tậu BĐS dành cho giới siêu giàu lên đến 780 tỷ

Mỹ nhân này gây choáng ngợp khi sở hữu khối BĐS quá đồ sộ.

Suzy (SN 1994) được mệnh danh là “tình đầu quốc dân”, là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc, thành công ở cả vai trò idol lẫn diễn viên. Gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô không chỉ xây dựng được sự nghiệp vững chắc, danh tiếng hàng đầu mà còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, ước tính 35 triệu USD (hơn 900 tỷ đồng). Bên cạnh dàn siêu xe và bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ, Suzy còn cho thấy khả năng đầu tư bất động sản đáng chú ý khi liên tục sở hữu những cơ ngơi cao cấp tại Hàn Quốc. Mỗi lần hé lộ không gian sống, nữ diễn viên lại khiến công chúng tò mò về cuộc sống giàu có phía sau ánh hào quang.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Suzy đã ký hợp đồng mua căn hộ tại L’ARBRE 27, dự án bất động sản hạng sang tọa lạc tại Samseong-dong, quận Gangnam, Seoul. Khu phức hợp này chỉ có 27 căn hộ, được xây dựng với quy mô 7 tầng nổi và 5 tầng hầm. Mỗi căn nhà tại đây đều hướng đến sự riêng tư, độc lập, đồng thời tích hợp những tiện nghi cao cấp. Thay vì phát triển theo mô hình chung cư đông đúc, L’ARBRE 27 nhắm đến nhóm khách hàng thượng lưu, coi trọng không gian sống biệt lập và trải nghiệm sinh hoạt riêng tư. Mức giá tại L’ARBRE 27 thuộc hàng đắt đỏ trên thị trường bất động sản Hàn Quốc, dao động khoảng 14-26 tỷ won (khoảng 273-507 tỷ đồng) tùy loại hình căn hộ, trong đó căn penthouse tầng cao nhất được cho là có giá lên tới khoảng 40 tỷ won (khoảng 780 tỷ đồng).

Bae Suzy (SN 1994) là một trong những "phú bà" hàng đầu showbiz Hàn

Suzy vừa ký hợp đồng tậu căn hộ hạng sang tại khu phức hợp L’ARBRE 27

L’ARBRE 27 tọa lạc ở Seoul, nổi tiếng với việc kiến tạo không gian sống riêng tư và đẳng cấp chuẩn khách sạn 6 sao cho giới siêu giàu

Cận cảnh không gian sống của L'ARBRE 27 - Nơi "phú bà" Suzy vừa tậu cơ ngơi sang xịn

Khu phức hợp L’ARBRE 27 có 3 loại hình nhà ở chính, gồm căn hộ có sân vườn riêng, căn hộ sở hữu sân hiên rộng rãi và penthouse trên tầng cao. Dù chưa rõ Suzy lựa chọn loại hình nào, cũng như thiết kế cụ thể của căn hộ mà nữ diễn viên sở hữu; song, qua những hình ảnh được đăng tải trên website chính thức của L’ARBRE 27 vẫn phần nào hé lộ phong cách kiến trúc và không gian sống cao cấp tại đây. Từ ban công rộng mở với tầm nhìn đắt giá, thiết kế nội thất sang trọng đến cách lựa chọn vật liệu và bài trí tinh tế, mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên sức hút cho khu nhà ở dành cho giới thượng lưu này.

Khu phức hợp L'ARBRE 27 là một trong những không gian sống đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc, dành riêng cho giới thượng lưu và siêu giàu

Khu vực bể bơi ngoài trời cực chill tại L'ARBRE 27

Cư dân của L'ARBRE 27 sẽ được tận hưởng tầm nhìn đắt giá hướng ra sự sầm uất của thành phố

Không gian sống sang chảnh, thiết kế hiện đại, xa hoa

Phong cách kiến trúc của L'ARBRE 27 tích hợp các yếu tố tự nhiên vào không gian sống để mang lại trải nghiệm thư giãn và gần gũi với môi trường

Khu vực bếp vừa đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng, vừa ghi điểm bởi vẻ đẹp sang trọng và tinh tế

Không gian phòng ngủ được chăm chút từ thiết kế đến nội thất, ưu tiên sự thoải mái và riêng tư để mang đến nơi nghỉ ngơi thư thái đúng nghĩa

Khám phá một số không gian sống sang chảnh của Suzy

Trước khi tậu cơ ngơi tại khu phức hợp xa xỉ L’ARBRE 27, Suzy đã sở hữu nhiều bất động sản hoành tráng. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh không gian sống trên mạng xã hội cá nhân, phần nào hé lộ gu thẩm mỹ và cách cô chăm chút cho tổ ấm riêng. Không chạy theo lối bài trí phô trương, Suzy tạo dấu ấn bằng cách kết hợp nội thất cao cấp, tranh nghệ thuật và những món đồ decor được tuyển chọn kỹ lưỡng. Mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên một tổng thể sang trọng, có chiều sâu, thể hiện rõ cá tính của gia chủ.

Trong nhà Suzy không thiếu những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng và sống động

Không gian sống nổi bật với thiết kế đơn giản mà sang, cực có gu

Trong nhà Suzy có nhiều "đồ chơi công nghệ", điển hình có thể kể đến siêu phẩm loa Radiofonografo RR226 Fo-St đến từ thương hiệu Brionvega. Mẫu loa này có giá dao động 13.000 Euro (~ 341 triệu VNĐ)