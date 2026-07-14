Phòng tuyến Gulyaipole tan vỡ, ông Putin ra tuyên bố nóng - Kiev hứng bão lửa, Nga kích hoạt “Berserker”?

Đài TST (Nga) ngày 14/7 đăng bài viết có tiêu đề "Mặt trận tan vỡ, ông Putin ra tuyên bố nóng – Kiev bốc cháy, Nga kích hoạt berserker”.

Mặt trận tan vỡ ông Putin ra tuyên bố nóng

Theo đó, phòng tuyến của quân đội Ukraine tại khu vực gần Gulyaipole đang tan vỡ, trong khi giao tranh tại Konstantinovka tiếp tục diễn biến quyết liệt. Giữa lúc nguy cơ mặt trận sụp đổ ngày càng được nhắc tới, ông Putin ra tuyên bố nóng, cảnh báo các đòn đáp trả của Nga sẽ mạnh hơn nhiều lần.

Kênh tin tức Ukraine Zhenshchina s kosoy cho biết, phòng tuyến của quân đội Ukraine gần Gulyaipole đang bị đẩy lùi một cách có hệ thống. Tại khu vực Zheleznodorozhnoye, quân đội Nga được cho là đã củng cố các vị trí mới và tiếp tục gia tăng sức ép lên lực lượng phòng thủ Ukraine.

“Người ta đang tập cho chúng ta coi mỗi tổn thất là ‘không đáng kể’ để chúng ta không nhìn thấy bức tranh tổng thể. Nhưng đây không phải là một cuộc rút lui chiến thuật, mà là quá trình bị đẩy lùi một cách có hệ thống" - Zhenshchina s kosoy viết.

Theo kênh tin trên, chỉ trong một tuần, danh sách các khu dân cư mà quân đội Ukraine để mất đã tăng lên 15. Mỗi dải rừng, khu định cư nhỏ hoặc vị trí phòng thủ bị bỏ lại đều làm gia tăng nguy cơ phòng tuyến Ukraine đổ vỡ dây chuyền.

Kênh tin tức Ukraine Zhenshchina s kosoy cảnh báo đây mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Thay vì củng cố phòng tuyến, lực lượng dự bị Ukraine liên tục được điều tới những khu vực xuất hiện lỗ hổng. Tuy nhiên, các điểm đột phá mới được cho là xuất hiện nhanh hơn khả năng triển khai lực lượng để ngăn chặn.

Trong bối cảnh đó, cụm từ “mặt trận sụp đổ” được dùng để mô tả nguy cơ hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine tại hướng Gulyaipole không còn khả năng duy trì ổn định nếu sức ép hiện nay tiếp tục gia tăng.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Tại Konstantinovka, giao tranh vẫn chưa kết thúc. Lực lượng Nga tiếp tục được tập trung quanh thành phố, trong khi một đợt sơ tán dân thường quy mô lớn đã được tiến hành.

Bộ binh Ukraine vẫn hiện diện tại một số khu vực phía bắc Konstantinovka. Một binh sĩ Nga mang mật danh “Bóng tối” cho biết các đơn vị Ukraine ít mở những đợt tiến công lớn, chủ yếu tìm cách thay đổi vị trí hoặc củng cố các điểm phòng thủ còn lại.

Tuy nhiên, việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố đang gặp khó khăn do mật độ sử dụng bom hàng không rất lớn, đồng thời hoạt động của máy bay không người lái tăng mạnh.

Trong bối cảnh nguy cơ mặt trận sụp đổ, ông Putin ra tuyên bố nóng liên quan đến những cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở năng lượng Nga.

Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận hoạt động của quân đội Ukraine đã gây ra một số khó khăn đối với việc bảo đảm nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tại Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định tình hình sẽ dần được khắc phục.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố các đòn đáp trả của Moscow sẽ được tiến hành theo nguyên tắc tương xứng, nhưng có sức mạnh lớn hơn nhiều lần.

“Những vấn đề tại Crimea cũng sẽ được giải quyết” - ông Putin nhấn mạnh.

Kiev “bốc cháy”

Đáng lưu ý, tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng Nga liên tục trở thành mục tiêu của máy bay không người lái tầm xa. Moscow phát tín hiệu rằng những cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga có thể dẫn tới các đòn đáp trả mạnh hơn vào những mục tiêu tương tự tại Ukraine.

Ngay trong đêm qua, quân đội Nga mở một đợt tập kích nhằm vào thủ đô Ukraine. Hàng loạt tiếng nổ được ghi nhận, hệ thống phòng không hoạt động liên tục, còn Đài TST sử dụng cụm từ Kiev “bốc cháy” để mô tả tình hình sau các đợt tấn công.

Cùng thời điểm, các mục tiêu tại Odessa, Sumy và Kharkov cũng bị tập kích, tạo thành một đợt tấn công trên phạm vi rộng.

Theo nguồn tin Nga, hai cơ sở công nghiệp quân sự quan trọng tại Kiev đã trở thành mục tiêu.

Cơ sở đầu tiên là nhà máy “Radioizmeritel”, được mô tả là một nhà cung cấp các thiết bị, cụm linh kiện và bộ phận điện tử phục vụ quá trình sản xuất tên lửa “Neptune”, FP-7 và “Grom-2”.

Ngay trong đêm qua, quân đội Nga mở một đợt tập kích nhằm vào thủ đô Ukraine. Hàng loạt tiếng nổ được ghi nhận (Ảnh tư liệu: CBS News)

Mục tiêu thứ hai là nhà máy “Kiev-79”, một trong những cơ sở tại Ukraine tham gia lắp ráp đầu đạn dành cho máy bay không người lái và nhiều loại tên lửa khác nhau.

Tại Odessa, quân đội Nga tiếp tục đánh vào các mục tiêu thuộc hệ thống cảng biển. Những cuộc tập kích nhằm vào các cảng tại tỉnh Odessa đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc.

Theo phía Nga, các cơ sở cảng biển này được Ukraine sử dụng để tiếp nhận hàng hóa, nhiên liệu và trang thiết bị phục vụ hoạt động quân sự. Các đợt tấn công cũng đang tạo ra sức ép lớn đối với hoạt động vận tải biển và mạng lưới hậu cần tại khu vực Biển Đen.

Tại Sumy và Kharkov, những mục tiêu quân sự và hậu cần cũng bị tập kích. Việc nhiều khu vực bị đánh gần như cùng lúc cho thấy Nga tiếp tục sử dụng chiến thuật phân tán và gây quá tải cho mạng lưới phòng không Ukraine.

Các cuộc tập kích diễn ra khi tình hình năng lượng tại Ukraine được cảnh báo có thể trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong mùa đông.

Kênh tin tức Ukraine mang tên “Legitimny” cho rằng nước này chưa chuẩn bị đầy đủ cho mùa sưởi ấm, trong khi nhiều cơ sở năng lượng đã bị hư hại sau các đợt tập kích kéo dài.

Nguồn tin này cảnh báo giá thực phẩm có thể tiếp tục tăng, còn một số thành phố có nguy cơ thiếu hàng hóa do những vấn đề về vận tải và hậu cần.

“Chúng tôi khuyên người dân Ukraine tích trữ thực phẩm. Đến một thời điểm nào đó, hàng hóa tại nhiều thành phố có thể trở nên khan hiếm do thảm họa nhân đạo và những vấn đề hậu cần. Nước sinh hoạt cũng có thể gặp tình trạng tương tự” - Legitimny cho hay.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Nga kích hoạt chế độ “berserker”

Trong một diễn biến liên quan, sau các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga, Đài TST đặt vấn đề liệu Moscow có chuyển sang phản ứng quyết liệt hơn, hay nói theo cách của nguồn tin này là Nga kích hoạt chế độ “berserker”.

Cụm từ “Nga kích hoạt chế độ berserker” xuất phát từ lời kêu gọi của phóng viên quân sự Nga Alexey Zhivov.

Berserker là tên gọi thường được dùng để chỉ những chiến binh Bắc Âu cổ đại chiến đấu trong trạng thái cuồng nộ. Theo cách giải thích của Zhivov, đó là những chiến binh thay vì sử dụng khiên đã cầm thêm một thanh kiếm thứ hai để gia tăng sức tấn công.

Phóng viên này cho rằng Nga cần chuyển sang hành động đồng loạt trên mọi hướng và mọi mặt trận, đồng thời xóa bỏ những rào cản hành chính đang cản trở hoạt động quân sự và công nghiệp quốc phòng.

“Không thể tiếp tục đóng vai chú mèo Leopold nữa. Có thể đầu hàng, nhưng người Nga không đầu hàng. Cần phải đặt cược lớn. Cần xóa bỏ mọi rào cản hành chính” - Zhivov viết.

Theo phóng viên quân sự này, những cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga không chỉ là sáng kiến riêng của Ukraine, mà nằm trong một chiến lược rộng hơn do Mỹ xây dựng.

Lập luận trên được gắn với báo cáo “Overextending and Unbalancing Russia” do RAND Corporation công bố năm 2019. Báo cáo xem xét nhiều biện pháp mà Mỹ có thể sử dụng để gia tăng sức ép kinh tế, quân sự và địa chính trị lên Nga.

Trong lĩnh vực kinh tế, báo cáo đề cập đến việc tăng sản lượng năng lượng của Mỹ, mở rộng các biện pháp trừng phạt và gây thêm sức ép lên nguồn thu từ dầu khí của Nga.

Theo cách diễn giải của các nguồn tin Nga, những cuộc tấn công hiện nay nhằm vào cơ sở lọc dầu là một phần trong nỗ lực làm suy yếu ngành năng lượng của Moscow.

Những diễn biến này khiến một số tiếng nói tại Nga cho rằng Moscow đang phải đối mặt với chiến lược tiêu hao kéo dài, không chỉ trên chiến trường mà còn trong lĩnh vực năng lượng, tài chính và thương mại.

Bởi vậy, lời kêu gọi Nga kích hoạt chế độ “berserker” đang nhận được sự chú ý, đặc biệt sau khi ông Putin tuyên bố các đòn đáp trả của Nga sẽ mạnh hơn nhiều lần.

Dù chưa có thông báo chính thức về việc thay đổi toàn bộ chiến lược quân sự, thông điệp được phát đi từ Moscow đang trở nên cứng rắn hơn: các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga có thể kéo theo một vòng leo thang mới với cường độ lớn hơn.