Chỉ rộng 9m², tổ ấm của cặp vợ chồng trẻ vẫn khiến hơn 5 triệu người xem thích thú vì cách sống gọn gàng và đầy đủ đến bất ngờ.

Khác với những căn nhà khiến người ta chú ý vì rộng hàng trăm mét vuông, nội thất đắt tiền hay sở hữu tầm nhìn đáng mơ ước, một căn phòng ở Hong Kong (Trung Quốc) chỉ rộng hơn 9m², nhỏ đến mức vài bước chân đã có thể đi từ đầu này sang đầu kia, lại khiến hơn 5 triệu người quan tâm. Đó là nơi một cặp vợ chồng trẻ đã sống cùng nhau suốt 2 năm.

Khi những hình ảnh về căn nhà được chia sẻ, nhiều người ban đầu khó tin hai người có thể sinh hoạt lâu dài trong diện tích nhỏ như vậy. Thế nhưng bên trong không gian 9,2m² ấy vẫn có chỗ ngủ, bếp, nơi ăn uống, góc làm việc và đặc biệt là một phòng tắm riêng có phân chia khu vực khô - ướt. Không rộng rãi, cũng chẳng có nhiều khoảng trống dư thừa, căn nhà lại khiến người ta tò mò bởi cách hai vợ chồng biến từng centimet thành một phần thực sự hữu ích cho cuộc sống.

Trong một căn hộ chỉ nhỉnh hơn 9m², bài toán khó nhất không phải mua thêm nội thất mà là tìm chỗ cho những món đồ đã có. Hai vợ chồng này đã giải quyết bằng cách tận dụng không gian theo chiều dọc.

Một hệ tủ quần áo được thiết kế cao sát trần, chiếm trọn một bức tường. Bên trong được chia thành khu treo và khu gấp để quần áo có vị trí riêng, hạn chế cảm giác lộn xộn.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc giường cũng được nâng lên thành một bệ chứa đồ lớn. Phía dưới là ba khoang lưu trữ dành cho chăn ga và quần áo trái mùa.

Ngay cả khoảng trống phía trên điều hòa cũng được lắp thêm ngăn kéo để cất những món ít sử dụng.

Hai góc nhỏ cạnh cửa sổ tiếp tục được tận dụng làm nơi phơi quần áo.

Nhìn qua, căn phòng không có quá nhiều đồ. Nhưng thực tế, phần lớn vật dụng đã được "giấu" vào tủ, dưới giường hoặc những khoảng trống vốn rất dễ bị bỏ quên. Không đủ diện tích cho một căn bếp tách biệt, hai vợ chồng lựa chọn thiết kế mở. Không gian nấu nướng khá nhỏ nhưng vẫn có bồn rửa, khu sơ chế và bếp từ đôi. Lò vi sóng, máy ép trái cây, ấm đun nước cùng các dụng cụ được sắp xếp trong hệ tủ; những món nhỏ như khăn hay găng tay được treo trên tường để tiết kiệm mặt bàn.

Điều đáng chú ý là họ không cố nhồi kín mọi khoảng trống. Vì bếp vốn đã nhỏ và cần chỗ để xoay xở khi nấu nướng, một phần diện tích được chủ động để trống. Nồi, chảo và gia vị được bố trí trên kệ đối diện để vừa dễ lấy vừa hạn chế va chạm khi sử dụng.

Tủ lạnh nằm ngay gần lối vào, chỉ cách bếp một bước chân. Phía dưới bồn rửa còn được tích hợp máy giặt kiêm sấy, dùng chung hệ thống thoát nước. Một căn bếp, vì thế, đồng thời kiêm luôn một phần chức năng của khu giặt đồ.

Tủ lạnh.

Máy giặt.

Tổng diện tích 9,2m² đương nhiên không đủ để dành riêng một khu vực chỉ phục vụ việc ăn uống. Giải pháp của hai vợ chồng là một chiếc bàn gấp đặt ở góc nhà. Khi cần, mặt bàn được mở ra và đủ chỗ cho tối đa 4 người ngồi. Ăn xong, bàn lại được gấp sát vào góc để trả không gian cho sinh hoạt thường ngày.

Ngay cả khu vực cửa ra vào cũng không có sảnh riêng. Một chiếc tủ siêu mỏng được thiết kế phủ kín bức tường bên phải, kết hợp giá giày phía dưới để mọi thứ có chỗ cố định ngay khi bước vào nhà. Trong một căn nhà nhỏ, đôi khi sự rộng rãi không đến từ việc có ít đồ hơn, mà từ việc mỗi món đồ đều biết chính xác mình phải nằm ở đâu.

Nếu bếp và phòng ăn đã khiến nhiều người ngạc nhiên thì phòng tắm mới là khu vực cho thấy căn hộ được tính toán kỹ đến mức nào. Dù diện tích hạn chế, khu vực này vẫn được phân chia khô - ướt.

Chủ nhà bỏ tủ lavabo cồng kềnh, thay bằng chậu rửa màu trắng gắn trực tiếp lên tường. Bên cạnh là các kệ nhỏ dành cho bàn chải, kem đánh răng, dầu gội và đồ dùng cá nhân; một hệ tủ gương mỏng tiếp tục đảm nhiệm chức năng lưu trữ.

Bồn rửa mặt.

Bồn cầu.

Hệ tủ gương.

Tận dụng giá treo và sọt vải để lưu trữ.

Khu vệ sinh còn có một ô cửa sổ nhỏ để thông gió tự nhiên, hạn chế ẩm mốc. Ở giữa là khu tắm đứng được ngăn bằng kính trong suốt, diện tích chưa đầy 1m² nhưng đủ để nước không bắn ra toàn bộ phòng.

Một ưu điểm hiếm hoi của căn hộ là có cửa sổ ở ba phía. Hai vợ chồng tận dụng một khu vực sát cửa sổ để lắp mặt bàn cong, vừa có thể làm bàn trang điểm, vừa trở thành góc làm việc khi cần.

Hai chiếc ghế tròn được đẩy gọn xuống phía dưới. Máy tính, sách, tài liệu và mỹ phẩm được cất trong hệ ngăn kéo ở góc, nhờ vậy mặt bàn vẫn giữ được sự thông thoáng.

Ở góc sâu nhất căn nhà là chiếc giường đôi kê sát tường. Phía dưới tiếp tục là những khoang chứa đồ lớn, còn đối diện là hệ tủ tích hợp TV.

Giường.

Hệ tủ tích hợp TV.

Nhưng chi tiết khiến không gian này có cảm giác giống một tổ ấm hơn là một căn phòng được tối ưu diện tích lại nằm ở bức tường bên cạnh: hai vợ chồng tự tạo một góc ảnh lưu giữ những khoảnh khắc từ khi hẹn hò đến lúc kết hôn. Một ô cửa sổ nhỏ đưa ánh sáng tự nhiên vào phòng, đồng thời trở thành nơi họ có thể ngồi nhìn dòng xe bên ngoài khi rảnh rỗi.

Có lẽ chính những chi tiết ấy khiến căn nhà 9m² nhận được sự quan tâm lớn. Bởi sau tất cả những chiếc tủ âm, bàn gấp hay ngăn kéo tận dụng từng centimet, thứ hiện lên vẫn là cuộc sống rất bình thường của hai người.

Họ đã ở đây suốt 2 năm và quan niệm rằng nhà không nhất thiết phải thật lớn, chỉ cần đủ cho cuộc sống. Thay vì dành mọi nguồn lực để đổi lấy thêm diện tích, cặp đôi muốn dành thời gian cho những bữa ăn ngon, những chuyến đi và nhiều trải nghiệm khác.

9m² chắc chắn vẫn có những giới hạn của 9m². Nhưng giữa một nơi mà mỗi khoảng trống đều phải tính toán, hai người vẫn có căn bếp để nấu ba bữa mỗi ngày, chiếc bàn để ngồi cạnh nhau, một góc làm việc, một chiếc giường đôi và những bức ảnh ghi lại hành trình của cả hai. Nhà có thể chỉ vài bước chân là đi hết. Nhưng với họ, sau cánh cửa ấy vẫn là một cuộc sống đủ đầy theo cách riêng.

Nguồn: post.smzdm