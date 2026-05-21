Phong toả tài khoản ngân hàng, đóng băng giao dịch nếu nhận, chuyển tiền trong trường hợp sau

Khả Văn
|

Gần đây, nhiều thủ đoạn chiếm đoạt và lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, khiến không ít người dân đối mặt với nguy cơ bị phong tỏa tài khoản hoặc xử lý hình sự chỉ vì vô tình nhận hoặc chuyển khoản hộ các dòng tiền không rõ nguồn gốc.

Hiện nay, các đối tượng vi phạm pháp luật đang lợi dụng kẽ hở từ sự chủ quan của người dân để thực hiện các hành vi lừa đảo, rửa tiền hoặc tổ chức đánh bạc trực tuyến. Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất là sử dụng nội dung chuyển khoản có chứa các từ khóa nhạy cảm, hoặc nhờ nhận tiền và chuyển khoản hộ. Nhiều người dân vì nể nang người quen hoặc cả tin đã đồng ý giao dịch giúp mà không lường trước hậu quả. Chỉ một lần tham gia vào các dòng tiền thiếu minh bạch, tài khoản ngân hàng có thể ngay lập tức rơi vào diện nghi vấn của cơ quan chức năng.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến các rắc rối pháp lý thường bắt nguồn từ việc chủ tài khoản cho mượn, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân mà không kiểm soát được mục đích sử dụng cuối cùng. Khi đó, dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm pháp, người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới nếu không kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Pháp luật hiện hành đã có những quy định rất cụ thể và nghiêm khắc nhằm răn đe các hành vi tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao. Theo Điều 30, Nghị định 340/2025/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/12/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản hoặc mua bán thông tin tài khoản thanh toán có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm.

Nghiêm trọng hơn, Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 20 triệu đến 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Trong trường hợp tài khoản bị lợi dụng để rửa tiền hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ tài khoản hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh tương ứng.

Trước sự gia tăng của các thủ đoạn lừa đảo tài chính, cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài khoản cá nhân. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu là tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc chuyển giao tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào để tạo lớp lá chắn an toàn đầu tiên. Việc bảo mật thông tin cá nhân cần được đặt lên ưu tiên cao nhất, công dân tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP hay thông tin đăng nhập qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc các ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh bị chiếm quyền kiểm soát.

Đồng thời, người dân cũng nên cảnh giác cao độ trước những lời mời gọi kiếm tiền dễ dàng từ việc mở tài khoản hay nhận tiền hộ, bởi đây thường là mồi nhử của các đường dây tội phạm. Công dân cần thường xuyên theo dõi biến động số dư và lịch sử giao dịch, nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cần nhanh chóng khóa tài khoản và trình báo ngay với ngân hàng cũng như cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

