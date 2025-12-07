Theo Bộ Tài nguyên Trung Quốc cùng các báo cáo, mỏ vàng Đại Đông Câu đã chính thức được xác định là mỏ vàng đơn thể đầu tiên vượt mốc nghìn tấn kể từ khi nước này thành lập. Mỏ nằm tại vùng Liêu Đông, thuộc cụm khoáng sản rìa đông bắc khối Hoa Bắc, một khu vực giàu quặng kim loại.

Báo cáo chính thức ghi nhận Đại Đông Câu có trữ lượng vàng kim loại đạt 1444,49 tấn. Tổng giá trị hiện tại của trữ lượng này gần 4,63 triệu tỷ đồng. Mức giá trị này tương đương khoảng 193 tỷ USD (4,63 triệu tỷ đồng), một con số đủ sức gây chú ý trên thị trường kim loại quý toàn cầu.

Mặc dù có hàm lượng trung bình 0,56 g/tấn, được đánh giá là mỏ vàng thấp cấp, Đại Đông Câu lại có quy mô siêu lớn với tổng khối lượng quặng 25,86 tỷ tấn. Điều này rất phù hợp cho hình thức khai thác lộ thiên quy mô công nghiệp.

Phát hiện khoáng sản chiến lược này đã đưa tỉnh Liêu Ninh từ vị trí thứ 19 vươn lên nhóm những địa phương giàu vàng nhất Trung Quốc.

Khảo sát chuyên sâu trong suốt 40 năm

Việc chứng minh Đại Đông Câu là mỏ vàng "nghìn tấn" đã kết thúc hành trình khảo sát kéo dài hơn 40 năm. Manh mối khoáng hóa được phát hiện ban đầu vào năm 1983.

Sau đó là các cuộc khảo sát quy mô lớn vào năm 1990. Đến năm 2009, dự án bước vào nhiều vòng thăm dò chuyên sâu. Giai đoạn bứt phá chính thức diễn ra từ năm 2023 khi tỉnh Liêu Ninh cấp phép thăm dò và hợp tác với Tập đoàn vàng Trung Quốc.

Tháng 9/2025, Bộ Tài nguyên công bố kết quả sơ bộ với trữ lượng gần 1500 tấn. Đến tháng 11, số liệu hoàn thiện và đưa ra con số cuối cùng là 1444,49 tấn vàng kim loại. Đại Đông Câu trở thành mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất từng được phát hiện tại nước này trong hơn 70 năm qua.

Độ sâu và cấu trúc địa chất phức tạp

Đại Đông Câu thuộc loại mỏ vàng dạng tổ hợp đá mạch thạch anh. Thân quặng chủ yếu phân bố trong đá sericit phyllite của hệ tầng Cái Huyện.

Khu vực này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hoạt động magma thời Trung sinh, tạo nên môi trường khoáng hóa vàng – bạc – sulfua đặc trưng. Các thân quặng kéo dài hàng km, độ dày thay đổi từ vài mét đến hơn 60 m.

Nhiều thân quặng giàu vàng được xác nhận có chiều sâu vượt 400 – 500 m, thậm chí kéo dài đến 1250 m theo kết quả khoan thăm dò mới nhất.

Cơ quan chức năng đã lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực mỏ vàng để triển khai khảo sát chuyên sâu và bảo vệ hiện trạng.

Khu vực này vẫn có dấu hiệu khoáng hóa liên tục xuống sâu dưới mức âm 720 m. Đây là ngưỡng hiện tại được sử dụng để tính trữ lượng. Điều này cho thấy con số 1444,49 tấn vàng nhiều khả năng chưa phải là giá trị cuối cùng của mỏ.

Đột phá về tốc độ khảo sát và ý nghĩa quốc gia

Một điểm đột phá của dự án Đại Đông Câu là tốc độ khảo sát được Bộ Tài nguyên Trung Quốc đánh giá là "khó tưởng tượng". Gần 1000 kỹ sư, chuyên gia địa chất và công nhân đã làm việc liên tục.

Họ ứng dụng mô hình 3D toàn diện và công nghệ khoan điều khiển biến tần trong địa tầng nghìn tấm đá phiến. Nhờ đó, thời gian thăm dò được rút ngắn từ vài năm xuống chỉ còn 15 tháng.

Việc phát hiện Đại Đông Câu là bước ngoặt quan trọng đối với chiến lược vàng của Trung Quốc. Với hơn 1400 tấn vàng được chứng minh, nước này có thể củng cố năng lực tự chủ, giảm phụ thuộc nhập khẩu và hỗ trợ ổn định tài chính quốc gia.

Về mặt kinh tế – xã hội, mỏ vàng siêu lớn này được kỳ vọng sẽ mang lại cú hích lớn cho tỉnh Liêu Ninh. Nó thúc đẩy việc làm, tăng thu ngân sách và hình thành cụm công nghiệp vàng hiện đại.

