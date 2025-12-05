Việt Nam là nơi sinh sống của khoảng hơn 50 loài rắn độc khác nhau. Dưới đây là 5 loại rắn độc phổ biến và nguy hiểm nhất thường gặp trên khắp cả nước mà bạn nên biết để phòng tránh, giữ an toàn cho bản thân và gia đình.

1. Rắn hổ mang chúa

- Đặc điểm nhận dạng: Là loài rắn độc lớn nhất thế giới, chiều dài trung bình từ 3 - 5 mét, cá biệt có con dài hơn 5 mét. Màu sắc thường là nâu ô liu, vàng nâu hoặc đen, với các khoanh màu trắng nhạt hoặc vàng nhạt mờ. Đầu lớn, khi tức giận hoặc bị đe dọa, chúng bạnh cổ ra thành hình bầu dục (nhỏ hơn so với các loài hổ mang khác) và phát ra tiếng rít đặc trưng.

(Ảnh ST)

- Nọc độc: Chủ yếu là độc tố thần kinh (neurotoxin) cực mạnh. Lượng nọc độc trong một lần cắn rất lớn, có thể gây tử vong cho một con voi trưởng thành hoặc nhiều người trong thời gian ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời.

- Môi trường sống: Thường sống ở các vùng rừng núi rậm rạp, đồi cây, bờ suối. Có ở hầu hết các vùng miền núi Việt Nam.

2. Rắn hổ mang một mắt kính (rắn hổ đất)

- Đặc điểm nhận dạng: Chiều dài trung bình từ 1 - 1,5 mét. Màu sắc đa dạng: nâu xám, nâu đen, vàng nhạt. Đặc điểm nổi bật nhất là hoa văn hình tròn giống mắt kính (có một đốm đen ở giữa nền trắng/vàng) ở mặt sau cổ. Khi bị đe dọa, chúng bành rộng cổ rất lớn và dựng đứng phần thân trước.

Rắn hổ mang một mắt kính có hoa văn hình tròn giống mắt kính ở mặt sau cổ. (Ảnh ST)

- Nọc độc: Hỗn hợp độc tố thần kinh và độc tố gây hoại tử mô (cytotoxin) mạnh. Gây sưng tấy dữ dội tại vết cắn, hoại tử và có thể gây tử vong nhanh chóng do liệt hô hấp.

- Môi trường sống: Phổ biến khắp Việt Nam, từ đồng bằng đến trung du, thường sống ở ruộng lúa, gò mối, gần khu dân cư.

3. Rắn cạp nong

- Đặc điểm nhận dạng: Chiều dài trung bình từ 1 - 1,5 mét. Rất dễ nhận biết với các khoanh màu vàng tươi và đen bóng xen kẽ nhau đều đặn suốt chiều dài cơ thể. Hình dáng tiết diện ngang cơ thể hơi tam giác (có sống lưng). Thường hoạt động vào ban đêm, khá hiền lành khi gặp người vào ban ngày.

(Ảnh ST)

- Nọc độc: Chủ yếu là độc tố thần kinh (neurotoxin) cực mạnh, tác động lên hệ thần kinh, gây tê liệt cơ, khó thở và tử vong do liệt cơ hô hấp. Vết cắn thường không gây đau nhiều, dễ khiến nạn nhân chủ quan.

- Môi trường sống: Đồng bằng, trung du, thường sống ở gần nguồn nước, bụi rậm.

4. Rắn cạp nia

- Đặc điểm nhận dạng: Tương tự cạp nong về hình dáng, chiều dài, nhưng các khoanh màu là trắng (hoặc kem nhạt) và đen bóng xen kẽ nhau. Cũng có tiết diện ngang cơ thể hơi tam giác. Hoạt động chủ yếu về đêm.

(Ảnh ST)

- Nọc độc: Giống cạp nong, chủ yếu là độc tố thần kinh cực mạnh, gây tử vong do liệt hô hấp. Vết cắn cũng không gây đau dữ dội ngay lập tức.

- Môi trường sống: Đồng bằng, vùng đồi, vườn cây, thường sống ở những nơi ẩm ướt.

5. Rắn lục đuôi đỏ

- Đặc điểm nhận dạng: Chiều dài trung bình khoảng 60 - 90 cm. Đầu hình tam giác rõ rệt, thân màu xanh lục hoặc xám xanh. Đặc điểm nổi bật nhất là chiếc đuôi màu đỏ gạch hoặc nâu đỏ. Thường cuộn mình trên cành cây hoặc bụi cây thấp.

(Ảnh ST)

- Nọc độc: Chủ yếu là độc tố máu (hemotoxin) và độc tố gây hoại tử mô. Gây sưng, đau rát dữ dội tại vết cắn, chảy máu không ngừng, hoại tử da thịt và có thể gây tử vong do xuất huyết nội tạng nếu không điều trị kịp thời.

- Môi trường sống: Phổ biến khắp cả nước, từ miền núi đến đồng bằng. Rất hay gặp ở các vườn cây, bụi tre, bờ rào gần khu dân cư.

Nếu bị rắn cắn thì nên làm gì?

Khi không may bị rắn cắn, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh và xử lý vết thương đúng cách, nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm huyết thanh kháng nọc độc chuyên biệt.

Dưới đây là các bước cần làm:

1. Giữ bình tĩnh (Quan trọng nhất)

Trấn an nạn nhân: Giảm sự hoảng loạn, vì lo sợ làm tim đập nhanh, khiến nọc độc lan ra khắp cơ thể nhanh hơn. Hạn chế cử động: Giữ vùng bị cắn ở tư thế thấp hơn tim (nếu có thể) và cố gắng nằm yên.

2. Sơ cứu ban đầu

- Loại bỏ vật cản: Tháo nhẫn, vòng tay, đồng hồ hoặc bất cứ thứ gì có thể gây chèn ép khi vết thương sưng lên. Rửa vết thương: Rửa sạch vết cắn bằng xà phòng và nước sạch, sau đó băng nhẹ bằng gạc sạch hoặc vải sạch.

- Cố định chi bị cắn: Dùng nẹp hoặc thanh gỗ để cố định (băng lỏng) chi bị cắn tương tự như khi sơ cứu gãy xương, giúp hạn chế sự di chuyển và làm chậm quá trình hấp thu nọc độc vào máu.

3. Nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất

Việc vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện là ưu tiên hàng đầu. Nếu có thể, hãy nhớ đặc điểm của con rắn (màu sắc, hình dáng) hoặc chụp ảnh (nếu an toàn) để giúp bác sĩ xác định loại nọc độc và sử dụng loại huyết thanh phù hợp.

Gia Linh (Tổng hợp)