HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phong tỏa 16 căn hộ hạng sang trị giá 785,3 tỷ đồng, phát hiện người đàn ông sở hữu hơn 54 nghìn tỷ

Ngọc Linh
|

Không chỉ sở hữu khối bất động sản khổng lồ, dòng tiền của chủ hữu cũng đặt ra nhiều nghi vấn.

Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) đã phong tỏa 16 căn hộ hạng sang tại trung tâm London thuộc sở hữu của Xu Haika - Người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc, Campuchia và Vanuatu, đồng thời là nghi phạm trong cuộc điều tra vụ rửa tiền quy mô 2,3 tỷ USD (54.650 tỷ đồng) tại Singapore.

Theo hồ sơ đăng ký đất đai do Transparency International UK thu thập và công bố, NCA đã áp dụng lệnh phong tỏa đối với các bất động sản của Xu Haika vào ngày 5/6 năm nay. Tổng giá trị số bất động sản này được xác định ít nhất 33 triệu USD (785,3 tỷ đồng).

Danh mục bất động sản của Xu Haika tại Anh từng được OCCRP công bố vào tháng 11/2025. Người đàn ông này sở hữu 16 căn hộ cao cấp nằm trong hai khu căn hộ mới xây liền kề nhau, tọa lạc tại khu vực Tottenham Court Road, một trong những vị trí đắt giá ở trung tâm London (Anh).

1 phần trong khối bất động sản mà Xu Haika sở hữu

Xu Haika mua số bất động sản trên thông qua hai công ty tại Anh do chính ông thành lập và là cổ đông duy nhất. Các giao dịch được thực hiện trong khoảng tháng 7 và tháng 8/2023, gần với thời điểm cảnh sát Singapore mở chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá đường dây rửa tiền được cho là lớn nhất từ trước đến nay.

Xu Haika bị cơ quan chức năng Singapore xác định là một nghi phạm trong vụ án. Ông rời khỏi Singapore sau các cuộc khám xét vào ngày 15/8/2023. Chiến dịch này dẫn tới việc bắt giữ 10 người, được cho là đều mang quốc tịch Trung Quốc nhưng sử dụng nhiều loại hộ chiếu khác nhau.

Nhà chức trách Singapore đồng thời thu giữ lượng tài sản trị giá khoảng 2,3 tỷ USD (54.650 tỷ đồng), được cho là tiền thu được từ hoạt động đánh bạc bất hợp pháp và các vụ lừa đảo trên không gian mạng. Một số người khác cũng đã tránh được việc bị bắt hoặc rời Singapore trước khi chiến dịch truy quét trên toàn thành phố diễn ra. Sau đó, một số người đã đàm phán với chính phủ Singapore để đạt thỏa thuận nhằm xử lý và thu hồi các tài sản liên quan. Tuy nhiên, gần 2 năm sau khi vụ án bùng nổ, Xu Haika vẫn nằm trong diện bị điều tra.

Xu Haika hiện chưa bị truy tố hình sự tại Anh. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa tài sản do NCA thực hiện được ban hành theo các quy định về thu hồi tài sản dân sự. Cơ chế này cho phép cơ quan thực thi pháp luật Anh can thiệp đối với những tài sản bị nghi ngờ có nguồn gốc từ các hành vi bất hợp pháp, ngay cả khi chủ sở hữu chưa bị kết tội hình sự tại Anh.

Các hồ sơ cho thấy Xu Haika sử dụng hai công ty do mình sở hữu để đứng tên các bất động sản. Công ty kế toán Flanton & Co là đơn vị đăng ký thành lập hai doanh nghiệp này. OCCRP cho biết đã gửi câu hỏi tới Xu Haika thông qua Flanton & Co nhưng không nhận được phản hồi. Những câu hỏi trước đó về danh mục bất động sản tại Anh cũng như mối liên hệ của ông với vụ án rửa tiền tại Singapore đều không được trả lời.

Vụ án rửa tiền 2,3 tỷ USD (54.650 tỷ đồng) từng gây chấn động Singapore vào năm 2023 và trở thành một trong những cuộc điều tra tài chính lớn nhất tại quốc gia này. Việc nhà chức trách Anh tiếp tục phong tỏa khối tài sản trị giá 33 triệu USD (785,3 tỷ đồng) của Xu Haika tại London cho thấy cuộc truy tìm và thu hồi tài sản liên quan đến vụ án vẫn đang được mở rộng ra ngoài Singapore.

Khi được đặt câu hỏi về tình trạng điều tra Xu Haika, cảnh sát Singapore cho biết họ vẫn giữ nguyên những thông tin từng cung cấp trước đó và không đưa ra tuyên bố mới liên quan đến người đàn ông này vào thời điểm hiện tại.

(Nguồn: OCCRP)

Mất tích 5 ngày giữa biển, đội cứu hộ phát hiện 2 ngư dân cách bờ hơn 240km trong cảnh tượng khó tin
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại