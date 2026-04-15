Phóng tên lửa nhiều như "đốt diêm”, một loại vũ khí Mỹ vừa bắn lần đầu tiên ở Iran đã chóng cạn

Kể từ khi nổ ra các chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, Lục quân Mỹ đã tiêu thụ toàn bộ kho dự trữ tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) mới – loại vũ khí chiến lược vừa có màn chào sân thực chiến lần đầu tiên trong lịch sử.

"Cơn khát" vũ khí dẫn đường tầm xa

Theo báo cáo từ hiện trường, các tên lửa PrSM đã được khai hỏa từ Vịnh Ba Tư để tấn công các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Iran. Ông Jimmy Arter, người đứng đầu Bộ phận Chuyển đổi tại Trung tâm Ưu tú về Hỏa lực Hỗ trợ (Lục quân Mỹ), xác nhận tình trạng thâm hụt: “Toàn bộ kho vũ khí PrSM đã được sử dụng hết ngay trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đã bắt đầu tiếp nhận các lô hàng bổ sung.”

PrSM là dòng tên lửa tích hợp trên nền tảng pháo phản lực cơ động cao HIMARS, được thiết kế để kế nhiệm "huyền thoại" ATACMS – loại tên lửa đạn đạo từng gây tiếng vang lớn trên chiến trường Ukraine. Sự thiếu hụt PrSM không chỉ là vấn đề hậu cần đơn thuần mà còn gây hệ lụy sâu sắc đến khả năng tác chiến đa chiến trường của Mỹ.

Hiện nay, HIMARS đang đóng vai trò "xương sống" trong chiến lược tác chiến phi đối xứng của Washington, đặc biệt là tại khu vực Thái Bình Dương nhằm đối trọng với các lực lượng có quy mô áp đảo. So với ATACMS, PrSM vượt trội với tầm bắn trên 500 km (so với 300 km) và thiết kế nhỏ gọn cho phép mỗi xe phóng mang được hai quả tên lửa, giúp tăng gấp đôi hỏa lực. Trong môi trường tác chiến đặc thù như Thái Bình Dương hay vùng Vịnh – nơi khoảng cách địa lý là thách thức lớn nhất – khả năng tấn công tầm xa và tính cơ động là yếu tố sống còn.

Gánh nặng kinh tế và thách thức sản xuất

PrSM chỉ là một phần trong bức tranh thiếu hụt đạn dược giá trị cao của Mỹ sau các đợt giao tranh tại Trung Đông. Tình trạng này đang đặt áp lực nặng nề lên nền kinh tế do chi phí sản xuất thay thế đắt đỏ, đồng thời đe dọa năng lực quốc phòng trong dài hạn bởi quy trình mua sắm vũ khí mới thường kéo dài.

Hồi cuối tháng 3, các nguồn tin từ Lầu Năm Góc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tốc độ tiêu thụ "chóng mặt" tên lửa hành trình Tomahawk của Hải quân Mỹ. Trả lời tờ Washington Post, các quan chức quốc phòng nhấn mạnh rằng sự cạn kiệt các loại đạn dược công nghệ cao đang là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng. Chỉ trong 4 tuần đầu xung đột, Hải quân Mỹ ước tính đã bắn gần 1.000 quả Tomahawk. Trong khi đó, năng lực sản xuất loại tên lửa này dự kiến chỉ đạt 150 quả/năm vào cuối thập kỷ, đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải mất nhiều năm mới có thể lấp đầy kho dự trữ như ban đầu.

Những con số "biết nói"

Phân tích từ các chuyên gia cho thấy quy mô khổng lồ của chiến dịch: Trong 10 ngày đầu tiên, Mỹ đã tấn công hơn 6.000 mục tiêu tại Iran, chủ yếu sử dụng vũ khí dẫn đường ngoài tầm nhìn (BVR) với chi phí đắt đỏ. Đồng thời, Washington cũng phải phóng hơn 2.000 tên lửa đánh chặn để đối phó với các đòn trả đũa từ phía Tehran.

Hệ quả là kho tên lửa đánh chặn dành cho các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), Patriot và hệ thống AEGIS đều rơi vào tình trạng báo động. Mỹ đã buộc phải rút các đơn vị đánh chặn từ nhiều căn cứ trên toàn cầu để dồn lực cho xung đột ở Trung Đông.

Đáng chú ý, loại bom siêu xuyên GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator) cũng được báo cáo là đã gần như "sạch bóng" trong kho lưu trữ. Với mức giá "khủng" hơn 370 triệu USD cho mỗi quả bom và dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động từ lâu, việc bù đắp loại vũ khí chuyên dụng để phá hủy các hầm ngầm kiên cố này đang là bài toán chưa có lời giải cho quân đội Mỹ.