Tàu khu trục Triều Tiên gây kinh ngạc khi mang vũ khí rất giống tên lửa Zircon, làm "lu mờ" cả Nga

Tham vọng của tàu khu trục Triều Tiên

Việc Triều Tiên ra mắt lớp tàu khu trục đầu tiên trong lịch sử — lớp Choe Hyon — cùng những xác nhận sau đó về việc các xưởng đóng tàu của quốc gia này sẽ hạ thủy với tốc độ hai chiếc mỗi năm, đã đặt ra những câu hỏi lớn về việc năng lực của lớp tàu này sẽ ra sao khi đặt lên bàn cân so sánh với các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Hoa Kỳ.

Theo kế hoạch, chương trình tàu khu trục của Triều Tiên sẽ đưa nước này trở thành nhà vận hành tàu khu trục lớn thứ năm thế giới vào năm 2033, vượt qua cả Nga, Pháp và Vương quốc Anh, đồng thời biên chế những con tàu mà xét trên nhiều phương diện còn sở hữu năng lực vượt trội hơn hẳn so với ba quốc gia kể trên.

Trong khi các tàu khu trục của Pháp và Anh có hỏa lực khá hạn chế khi chỉ tích hợp 48 ống phóng thẳng đứng (VLS), đồng thời thiếu khả năng phóng tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa đạn đạo hay thực hiện phòng thủ tên lửa đạn đạo, thì các tàu của Triều Tiên và Hoa Kỳ lại tỏ ra đa năng và được vũ trang tốt hơn nhiều.

Mặc dù các tàu khu trục của Triều Tiên đã phô diễn những tính năng cực kỳ tiên tiến, chúng được dự đoán vẫn sẽ có những hạn chế nhất định so với lớp Arleigh Burke trong khả năng chống tên lửa đạn đạo và tấn công mặt đất tầm xa — vốn là những vai trò chủ chốt mà các chiến hạm Mỹ được thiết kế để đảm nhiệm.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke tích hợp các loại tên lửa đánh chặn SM-2, SM-3 và SM-6 để tạo ra mạng lưới phòng thủ đa tầng, với vũ khí tấn công chính thứ tư là tên lửa hành trình Tomahawk.

Ngược lại, lớp Choe Hyon được cho là tích hợp một biến thể hải quân của hệ thống phòng không tầm xa Pyongae-6, ước tính có tầm bắn khoảng 200 km. Hệ thống này tuy ít chuyên dụng hơn trong việc phòng thủ tên lửa nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong các hoạt động phòng không. Trong khi tên lửa SM-3 đạt tốc độ trên Mach 10, cho phép đánh chặn các loại tên lửa tốc độ cao, thì vận tốc của các tên lửa trang bị trên tàu khu trục Triều Tiên hiện vẫn là một ẩn số.

Các biến thể mới nhất của lớp Arleigh Burke có kích thước lớn hơn đáng kể so với lớp Choe Hyon, với trọng tải choán nước 9.600 tấn so với khoảng 5.000 tấn. Tuy nhiên, sự chênh lệch về hỏa lực lại nhỏ hơn nhiều: tàu Arleigh Burke sở hữu 96 ống phóng thẳng đứng, trong khi lớp Choe Hyon có 74 ống phóng.

Điều này biến lớp tàu sau trở thành lớp tàu chiến được vũ trang hạng nặng nhất thế giới xét trên tiêu chí số ống phóng trên mỗi tấn trọng tải choán nước. Khoảng cách này thậm chí còn thu hẹp hơn nữa khi xét đến việc một số ống phóng trên lớp Choe Hyon có kích thước lớn hơn để chứa tên lửa đạn đạo, dự kiến sẽ được sử dụng cho cả nhiệm vụ tấn công hạt nhân lẫn diệt hạm.

Do đó, trong khi tất cả các tên lửa thiết kế cho lớp Arleigh Burke phải nằm gọn trong một kích cỡ ống phóng tiêu chuẩn duy nhất, tàu khu trục Triều Tiên có thể tích hợp các loại tên lửa với hai kích cỡ bổ trợ cho nhau.

Mục tiêu diệt hạm

Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke không tích hợp tên lửa diệt hạm chuyên dụng trong các ống phóng thẳng đứng của mình. Mặc dù SM-6 có khả năng khai hỏa chống lại tàu chiến, nhưng nó còn lâu mới đạt mức tối ưu cho vai trò này do chỉ mang đầu đạn nhỏ 64 kg, tầm bắn vỏn vẹn 450 km và tốc độ Mach 3.5.

Điều này phản ánh thực tế rằng các tàu khu trục Mỹ được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và tấn công đất liền, trong đó tên lửa Tomahawk đảm nhiệm vai trò thứ hai. Dù một biến thể diệt hạm của Tomahawk hiện đang được phát triển, nhưng tốc độ cận âm và việc thiếu khả năng tàng hình vẫn là những hạn chế lớn của dòng tên lửa này.

Bên cạnh kho tên lửa đạn đạo, lớp Choe Hyon còn tích hợp nhiều loại tên lửa hành trình, bao gồm một loại vũ khí có vẻ là tên lửa hành trình siêu vượt âm mang dáng dấp rất giống với tên lửa Zircon của Nga.

Loại vũ khí này sẽ mang lại tầm tác chiến gần 1.000 km với tốc độ Mach 9, biến Choe Hyon trở thành một trong những lớp tàu khu trục được trang bị khả năng diệt hạm tốt nhất thế giới.

Những con tàu này được phát triển để hoạt động trên các vùng biển và đại dương vốn đang bị thống trị bởi số lượng lớn các tàu khu trục hạng nặng của Hải quân Mỹ; điều đó có nghĩa là ngay từ đầu, khả năng diệt hạm đã được xác định là ưu tiên hàng đầu.

Điều này hoàn toàn trái ngược với lớp Arleigh Burke, vốn được phát triển với sự chú trọng thấp hơn vào tác chiến diệt hạm mà tập trung nhiều hơn vào phòng thủ tên lửa đạn đạo và tấn công mặt đất.

Chương trình tàu khu trục lớp Choe Hyon đại diện cho một bước phát triển mang tính cột mốc đối với Hải quân Nhân dân Triều Tiên cũng như ngành đóng tàu của nước này, cung cấp một mẫu tàu chiến mặt nước có khả năng viễn dương với những đặc tính kỹ thuật dẫn đầu thế giới về nhiều mặt. Sự chênh lệch về hỏa lực giữa lớp tàu này và Arleigh Burke được dự báo sẽ còn thu hẹp hơn nữa, khi các tàu trong tương lai thuộc lớp này có thể được sản xuất mà không cần pháo chính để nhường chỗ cho nhiều ống phóng thẳng đứng hơn, tiềm năng nâng tổng số ống phóng lên hơn 90.

Là một loại tàu mới hơn nhiều, lớp Choe Hyon cũng sở hữu thiết kế mượt mà hơn, có vẻ được tối ưu hóa tốt hơn để né tránh sự phát hiện của radar, tương phản với vẻ ngoài mang đậm dấu ấn thời Chiến tranh Lạnh của lớp Arleigh Burke vốn đã bắt đầu sản xuất từ những năm 1980.

Sự phát triển của lớp Choe Hyon cùng tốc độ đóng tàu dự kiến sẽ gây ra những lo ngại đáng kể cho Hoa Kỳ và các đối tác chiến lược tại Thái Bình Dương, khi nó dần làm lu mờ Hải quân Nga để trở thành thách thức khu vực lớn thứ hai đối với sự thống trị của phương Tây tại Thái Bình Dương, chỉ sau Trung Quốc.