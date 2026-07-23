Phòng khám do Tạ Thị Cẩm Vân làm chủ: Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo bệnh nhân giả dịch mủ

Công an đã khám xét Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, thu giữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ, phương tiện, dụng cụ liên quan đến hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Nghệ An ngày 23/7/2026 cho biết vừa triệt xóa đường dây núp bóng phòng khám để "vẽ bệnh", lừa dối khách hàng thu lợi hàng chục tỷ đồng. Công an đã khởi tố Tạ Thị Cẩm Vân (sinh năm 1987, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An) và 9 bị can khác.

Theo điều tra, khoảng tháng 9/2024, Tạ Thị Cẩm Vân thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An rồi tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn.

Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, nhóm đối tượng tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là cố tình “vẽ bệnh”, bố trí từ 3 đến 4 nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an Nghệ An

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay, qua đó tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng quảng cáo dày đặc trên nền tảng mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng những gói khám ban đầu với chi phí rất thấp.

Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo giả dịch mủ

Đáng chú ý, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm “vẽ bệnh”. Điển hình như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng.

Ngoài ra các đối tượng còn bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng; thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn để tạo tâm lý hoang mang.

Hiện trường phòng khám - Ảnh: Công an Nghệ An

Việc tư vấn, “vẽ bệnh” thường được thực hiện ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh. Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm đối tượng ép người bệnh quyết định điều trị ngay với mức chi phí rất cao.

Sau khi bệnh nhân đồng ý, nhóm đối tượng chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu... nhưng thu tiền theo những “gói điều trị” khác nhau, mặc dù phương pháp thực hiện không có sự khác biệt. Nhiều người đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng cho một lần khám, điều trị.

Công an lấy lời khai các bị can - Ảnh: Công an Nghệ An

Lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, khám xét Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, thu giữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ, phương tiện, dụng cụ liên quan đến hành vi phạm tội. Đồng thời đưa 35 người có mặt tại phòng khám về làm việc để điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ việc khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc được với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính.

Cơ quan Công an đề nghị những người từng khám, điều trị tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại cần liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An (địa chỉ: số 95 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) hoặc liên hệ Trung tá Nguyễn Hà Dũng - Điều tra viên (SĐT 0877.556.556); Trung tá Phạm Đức Hoài - Cán bộ điều tra (SĐT 0945.183.777); Thiếu tá Nguyễn Trung Dũng - Điều tra viên (SĐT 0987.313.678) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.