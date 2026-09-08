Vụ việc vừa xảy ra tại Malaysia khiến dư luận nước này xôn xao khi 1 người đàn ông 62 tuổi đã khiến một chiếc ô tô bốc cháy.

Mới đây, một người đàn ông Malaysia 62 tuổi đã bị bắt giữ vì cáo buộc phóng hỏa đốt một chiếc xe hơi tại Jalan Midah 1, Cheras, vào ngày thứ Hai, 31 tháng 8 vừa qua.

Thông tin được tờ World Of Buzz dẫn lại từ tờ Berita Harian cho biết, người đàn ông lớn tuổi này đã bị cáo buộc ném chất dễ cháy xuống gầm xe khiến chiếc xe bốc cháy.

Ông Mohd Rosdi Daud, Trưởng Cảnh sát quận Cheras kiêm Trợ lý Ủy viên Cảnh sát, cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ người đàn ông địa phương này, vốn làm nghề thợ sửa ống nước tại Desa Tun Razak trong vòng 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Ông Mohd Rosdi cho biết thêm, qua kiểm tra phương tiện của nghi phạm, cảnh sát đã phát hiện một chai chứa chất lỏng nghi là dung môi pha sơn. Chất này được cho là đã được sử dụng làm chất xúc tác gây cháy trong vụ việc.

Ảnh minh họa: Canva

Tại đồn cảnh sát, nghi phạm đã khai với cảnh sát rằng lý do ông ta đốt xe là do nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ nước ngoài đang ở trong xe để thực hiện hành vi thân mật. Ông ta cho rằng đây là hành vi băng hoại đạo đức, khiến ông ta tiến lại gần và gõ cửa xe, sau đó thực hiện hành vi đốt xe.

Tuy nhiên, điều đáng nói là không có cặp đôi nào trong xe thực hiện hành vi thân mật nào như người đàn ông này đã nói. Tất cả là do nghi phạm bị ảo giác.

Ông Mohd Rosdi Daud, Trưởng Cảnh sát quận Cheras. (Nguổn ảnh: Sở Cảnh sát Quận Cheras)

"Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông lớn tuổi này được cho là đang chịu ảnh hưởng của ma túy," ông Mohd Rosdi Daud,

Cảnh sát Mohd Rosdi cho biết thêm rằng quá trình kiểm tra không ghi nhận nghi phạm có tiền án tiền sự nào trước đó. Tuy nhiên, kết quả sàng lọc nước tiểu ban đầu của nghi phạm cho thấy dương tính với các chất ma túy như methamphetamine và amphetamine.

Ông cho biết nghi phạm đã bị tạm giam trong ba ngày để phục vụ công tác điều tra theo Điều 435 của Bộ luật Hình sự Malaysia. Nếu bị kết tội, người này có thể đối mặt với mức án lên tới 14 năm tù cùng hình phạt tiền.

Hồ sơ vụ án sau đó đã được chuyển đến Văn phòng Phó Công tố viên (DPP); cơ quan này đã chỉ đạo cảnh sát khởi tố nghi phạm theo điều luật nêu trên.

Tiếp đó, vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 9, người đàn ông này đã bị đưa ra Tòa án Sơ thẩm Jalan Duta ở Kuala Lumpur, nơi nghi phạm tuyên bố không nhận tội đối với cáo buộc này.

Nghi phạm đã bị ra lệnh tạm giam tại Nhà tù Sungai Buloh trong thời gian chờ phiên xét xử tiếp theo vào ngày 26 tháng 10.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)