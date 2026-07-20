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Phó Tổng thống Mỹ có thêm con, lập kỷ lục hiếm thấy sau hơn 150 năm

Bình Giang
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Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và phu nhân Usha Vance vừa thông báo chào đón con thứ 4 của họ. Đây là lần đầu tiên trong hơn 150 năm một phó tổng thống Mỹ có thêm con trong thời gian tại nhiệm.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đón con thứ 4: Kỷ lục hiếm thấy - Ảnh 1.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đón con thứ 4: Kỷ lục hiếm thấy - Ảnh 2.

Phu nhân Usha Vance trong thời gian mang thai. (Ảnh: AP)

Em bé Alec Neel Vance chào đời vào sáng 19/7 (giờ Mỹ), là thành viên mới của đại gia đình Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và phu nhân Usha Vance cùng ba anh chị là Ewan (9 tuổi), Vivek (6 tuổi) và Mirabel (4 tuổi).

Ông Vance thông báo tin vui trên mạng xã hội bằng tuyên bố có chữ ký của cả hai vợ chồng.

“Chúng tôi vô cùng hạnh phúc thông báo rằng con trai chúng tôi, Alec Neel Vance, đã chào đời vào sáng nay. Usha và em bé đều khỏe mạnh, còn các con của chúng tôi vô cùng háo hức được gặp em trai”, ông Vance cho biết.

Hai vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ cũng gửi lời cảm ơn các bác sĩ và nhân viên tại Trung tâm Y tế quân sự quốc gia Walter Reed và đội ngũ y tế Nhà Trắng.

Gia đình ngày càng đông thành viên của Phó Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa phù hợp với quan điểm lâu nay của ông về việc khuyến khích người Mỹ sinh nhiều con hơn. Ông từng nói rằng vụ nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk - một người bạn của ông - bị sát hại năm 2025 là một trong những yếu tố khiến vợ chồng ông quyết định sinh thêm con.

Kể từ khi bước chân vào chính trường năm 2021, ông JD Vance nhiều lần bày tỏ lo ngại về tỷ lệ sinh giảm tại Mỹ.

Khi phát biểu tại cuộc tuần hành phản đối phá thai March for Life năm 2025 ở Washington, ông tuyên bố: “Tôi muốn nước Mỹ có nhiều trẻ em hơn”.

Ông Vance, 41 tuổi, thường xuyên đưa phu nhân Usha Vance (40 tuổi) và các con đi cùng trong các chuyến công du nước ngoài. Hình ảnh những đứa trẻ mặc đồ ngủ lên chuyên cơ Không lực Hai trong các chuyến bay đêm đã trở nên quen thuộc.

Bà Usha Vance - con gái của gia đình nhập cư gốc Ấn Độ, nhận được nhiều sự chú ý nhờ vị thế của chồng. Việc bà mang thai càng khiến dư luận quan tâm hơn, vì rất hiếm khi các quan chức cấp cao nhất của Mỹ sinh thêm con trong thời gian đương chức.

Lần gần nhất một phó tổng thống Mỹ đương nhiệm trở thành cha là vào thế kỷ XIX.

Theo Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, Phó Tổng thống Schuyler Colfax và người vợ thứ 2 Ellen Wade sinh con trai Schuyler Colfax III vào năm 1870, khi ông đang giữ chức phó tổng thống. Trước đó, Phó Tổng thống John C. Calhoun và phu nhân Floride Bonneau cũng sinh con trai William vào năm 1829.

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